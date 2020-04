Resolving conflict remains a priority: Part 1 of 3

During this period of self-isolation and social distancing in response

to the coronavirus pandemic, it’s tempting to forget about workplace conflicts and concerns: as the expression goes, “out of sight, out of mind.” But this might be the ideal time to reflect on how to approach the problem when life returns to near-normal and once again members of the Defence Team interact more regularly – or how to proactively avoid new issues, while the risk of miscommunication by email and text is potentially elevated. To help Chain of Command, managers, employees, and CAF members alike address their concerns we have prepared this list of Frequently Asked Questions (FAQ).

Are the Conflict & Complaint Management Services (CCMS) centres still open?

Yes! The physical offices are mostly closed at this time but we are responsive to all calls and emails during regular office hours. Staff are working from a distance to help “flatten the curve,” but Agents and Conflict Management Practitioners alike remain ready to serve the members of the Defence Team.

Are you accepting new clients and referrals?

Yes.

What’s the best way to connect with CCMS under the circumstances?

Telephone lines are being monitored during regular business hours, as is the Positional (++) email account for your local and national CCMS offices.

CCMSColdLake@forces.gc.ca

• Lise Rioux-Joudrey, Agent Supervisor: (780) 840-8000 ext. 8849.

• Kyle Wall, Agent: (780) 840-8000 ext. 8190.

• Barb Rix, Conflict Management Practitioner: 780-973-4011 ext. 6092.

Please note that while we continue to strive to adhere to the standard 2-day maximum response time on all inquiries, there may be temporary delays at times when network access becomes limited.

What kind of services are available while offices are closed?

All of them. Confidential intakes and consultations are still available by phone, email, or videoconference.

That means you can discuss your situation with an Agent and/or conflict management Practitioner (as applicable), identify and analyze your options (including power-based, rights-based, and interest-based approaches), and determine the best way forward for resolving your conflict or complaint.

Remember, military members (including Chain of Command) are asked to speak to an Agent first, while civilian members may seek the assistance of the Conflict Management Practitioner directly, where appropriate.

Les SGCP, le MARC et le COVID-19

Pendant cette période de confinement et de distanciation sociale en réponse à la pandémie de coronavirus, il est possible d’oublier les conflits et les préoccupations dans le lieu de travail: comme le dit l’expression, «à l’abri des regards, hors de l’esprit». Mais cela pourrait être le moment idéal pour réfléchir sur la façon d’aborder la situation lorsque la vie reviendra à la normale et lorsque les membres de l’Équipe de la défense interagisseront plus régulièrement – ou, comment éviter de manière proactive des situations sachant que le risque de mauvaise communication par courrier électronique et le texte sera peut-être plus probable? Pour aider la chaîne de commandement, les gestionnaires, les employés et les membres des FAC à répondre à leurs préoccupations, nous avons préparé cette liste de questions fréquemment posées (FAQ).

Est-ce que les Centres des services de gestion des conflits et des plaintes (SGCP) sont-ils toujours ouverts?

Oui! La plupart des bureaux sont fermés en ce moment, mais nous sommes en mode réactif à tous les appels et e-mails pendant les heures normales de bureau. Le personnel travaille à distance pour aider à «aplatir la courbe», les agents et les praticiens sont prêts à servir les membres de l’Équipe de la défense.

Acceptez-vous de nouveaux clients et références?

Oui.

Quelle est la meilleure façon de communiquer avec les SGCP dans les circonstances actuelles?

Les lignes téléphoniques sont surveillées pendant les heures normales de bureau, tout comme le compte de messagerie Positionnel (++) pour vos bureaux CCMS locaux et nationaux.

CCMSColdLake@forces.gc.ca

• Lise Rioux-Joudrey, Agent Superviseur: (780) 840-8000 ext. 8849.

• Kyle Wall, Agent: (780) 840-8000 ext. 8190.

• Barb Rix, Praticienne en gestion des conflits: 780-973-4011 ext. 6092.

À noter que nous faisons notre possible pour respecter le délai de 2 jours pour répondre aux demandes cependant il peut y avoir des retards temporairement à cause d’accès limité au Réseau étendu de la défense (RÉD).

Quels types de services sont disponibles pendant la fermeture des bureaux?

Tous les services sont disponibles. Les échanges, questions, admissions et consultations demeurent confidentielles et disponibles par téléphone,

courriel ou vidéoconférence. Vous pouvez donc discuter de votre situation avec un agent et / ou un praticien, identifier et analyser vos options (y compris les approches fondées sur le pouvoir, les droits et les intérêts) et déterminer la meilleure marche à suivre pour résoudre votre conflit ou plainte. Pour ce faire, les militaires et la chaîne de commandement sont priés de contacter un agent en premier lieu. Le personnel civil par contre, a l’option de contacter le praticien directement en premier lieu.