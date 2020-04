Conflict and Complaint Management Services (CCMS), Alternative Dispute Resolution (ADR) and COVID-19: Part 2 of 3

Are courses like Resolving Conflict Effectively (RCE) and Conflict Management for Leaders (CML) affected by the pandemic? Yes. In keeping with current health guidelines recommending against gatherings of multiple individuals, all trainings offered by CCMS have been postponed until further notice. Information about rescheduled dates will be shared as soon as possible once normal business returns.

Are there other limitations to the services you are currently offering?

Most, if not all, of the services offered face-to-face can still be offered at a distance by phone, email, or videoconference, including (but not limited to) general or specific inquiries, consultations, conflict coaching, facilitation, and mediation.

Certainly, communication can sometimes be more challenging in a virtual environment but there can still be many benefits to proceeding for the resolution of conflicts and complaints in this way. Our Conflict Management Practitioners are specially trained to deal with the challenges of interpersonal communication and will provide you coaching and guidance for options about how to move forward in these mediums.

I had a consultation/facilitation/mediation/other intervention

scheduled prior to being told to work from home. What happens now? Where appropriate, your Agent or Conflict Management Practitioner will reschedule the intervention for when things return to normal, or make suggestions to all parties about alternative methods for moving

forward.

I have a particular situation that I will need to deal with when we resume normal operations, but I need some specific help. What else do you offer to help me prepare? CCMS Conflict Management Practitioners offer conflict coaching, which can be done over the phone, via videoconference, and/or via email. As the term implies, this is a customized, one-on-one service in which the Practitioner’s role is to provide targeted guidance, support, and encouragement to help clients manage or resolve conflicts on their own. It typically begins by identifying specific goals the client may have, then creating a plan for acquiring the necessary skills or developing strategies for approaching the situation more effectively. As with all other CCMS services, conflict coaching is available to Chain of Command, management, employees and non-commissioned CAF members alike.

Conversation; contact us to learn more about this and other tools and strategies for more effective problem-solving, and/or take advantage of the many online courses available to government employees and CAF members noted above.

Services de gestion des conflits et des plaintes (SGCP), Mode alternatif de résolution des conflits (MARC) et COVID-19: Séries: 2 de 3

Est-ce que les cours ‘Résoudre les conflits efficacement’ et, ‘La gestion des conflits à l’intention des leaders’ sont touchés par la pandémie? Oui. Conformément aux lignes directives de santé publique d’éviter les rassemblements de plusieurs personnes, ces formations sont reportées jusqu’à nouvel ordre. Des renseignements additionnels seront communiqués dès que possible.

Y a-t-il des limites aux services que vous offrez actuellement? La plupart des services normalement offerts en personne sont toujours disponibles par contre ils sont offerts par téléphone, courrier électronique ou vidéoconférence. Les demandes de renseignements, les consultations, le coaching, la facilitation et la médiation sont compris dans ces services.

Certes, la communication peut devenir plus difficile dans un environnement virtuel toutefois il peut y avoir de nombreux avantages à procéder de cette manière pour la résolution des conflits et des plaintes. Les praticiens du SGCP sont formés pour offrir des services de soutien et d’encadrement quant aux défis en communication interpersonnelle. Également, ils offrent des services de coaching, des conseils et des options qui aident les clients à cheminer dans une situation de conflit.

Que se passe-t-il si une intervention par exemple, une consultation, facilitation ou une médiation était prévue avant l’application de la consigne de rester à la maison et de télétravail ? D’autres moyens d’exécuter l’intervention seront examinés par le SGCP ensuite ces moyens seront communiqués et offerts aux parties concernées par un Agent ou un Praticien du SGCP si c’est approprié à la situation. Autrement l’intervention sera reporté jusqu’à nouvel ordre.

J’ai une situation à laquelle je devrai faire face lorsque je reprendrai mes activités normales et j’ai besoin d’aide à me préparer. Est-ce que vous offrez d’autres services qui pourraient m’aider à me préparer? Les praticiens du SGCP offrent un service de coaching de résolution de conflit. Ce service personnalisé peut être effectué par téléphone, par vidéoconférence et/ou par courrier électronique. Le rôle du praticien est de fournir des conseils, un soutien et des encouragements ciblés pour aider le client à gérer et/ou à résoudre elle-même le conflit. Cela se fait pour commencer par identifier les objectifs spécifiques dont le client peut avoir, puis créer un plan pour acquérir les compétences nécessaires ou encore développer des stratégies pour aider le client à aborder la situation de manière efficace. Tous les services du SGCP y compris le coaching sont offerts et disponibles pour la chaîne de commandement, la gestion, les employés et les membres des FAC.