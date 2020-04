Kaytie Edney

The 4 Wing Recreation Department is pleased to announce that RV Compound renewals will now be done online to make the process easier for you!

Online renewals will be available from April 14 to May 29, 2020. You will be asked to update your address, phone number(s) and email address. You will also be required to upload proof of your current insurance. Use the following link to access our website https://www.cafconnection.ca/Cold-Lake/Facilities/4-Wing-RV-Storage-Compound.aspx. If you are a current RV site holder, please watch for an email with more information.

For any questions or concerns, please email edney.katelyn@cfmws.com.

Our PSP staff is hoping you are staying safe and we are looking forward to seeing all of you when we are back to normal operations!

Renouvellement des espaces pour les VR

Kaytie Edney

Le Département des loisirs de la 4e Escadre est heureux de vous annoncer que le renouvellement des espaces pour les VR pourra se faire en ligne.

Les renouvellements seront disponibles à partir du 15 avril jusqu’au 29 mai 2020. Vous devrez mettre à jour votre adresse, numéro de téléphone et adresses courrielle. Vous devrez aussi télécharger une preuve d’assurance valide. Utilisez le lien suivant pour accéder à notre page web https://www.cafconnection.ca/Cold-Lake/Facilities/4-Wing-RV-Storage-Compound.aspx. Si vous possédez un espace de stationnement pour votre VR gardez un œil sur vos courriels pour plus d’information.

Pour toutes questions, svp envoyez un courriel à edney.katelyn@cfmws.com.

Notre personnel des PSP espère que vous rester en sécurité et nous avons hâte de vous revoir lorsque nos activités normales reprendront.