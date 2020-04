Conflict and Complaint Management Services (CCMS), Alternative Dispute Resolution (ADR) and COVID-19: Part 3 of 3

I’d like to take advantage of the change of pace to improve my effective communication and conflict resolution skills. What training options do you provide at this time? Since all group trainings have been postponed until further notice, CCMS is currently looking at ways to deliver our core trainings (Resolving Conflict Effectively and Conflict Management for Leaders) online. In the meantime, the public service offers dozens of relevant courses on effective communication and conflict prevention freely available via GC Campus (https://learn-apprendre.csps-efpc.gc.ca/application/en). Many, if not most, are self-paced and are typically 30 minutes to an hour each, so you can comfortably fit in more than one bite-sized, manageable course at your leisure. Note that GC Campus is available via the web and does not require DWAN access! Contact us for a list of applicable courses.

The full range of applicable courses is too long to list here, but good places to start for employees/CAF members or supervisors of all levels or ranks would include the following online courses:

• Become a Great Listener (C043)

• Do We Have a Failure to Communicate? (C049)

• Facing Confrontation in Customer Service (R012)

• How to Manage Difficult Conversations (W009)

• Making an Impact with Non-verbal Communication (C057)

• Navigating Challenging Situations with Diplomacy and Tact (C058)

• Negotiation Essentials: Communicating (X036)

• Polishing Your Feedback Skills (C013)

• Polishing Your Skills for Excellent Customer Service (R008)

• Rapport Building in Customer Service (R010)

• Sending Emails to the Right People (C062)

• The Art and Science of Communication (C063)

• The Many Approaches to Facing Workplace Conflict (W016)

• Trust Building through Effective Communication (C074)

• Using Active Listening in Workplace Situations (C064)

• Working with Difficult People: How to Work with Aggressive People (X043)

• Working with Difficult People: How to Work with Negative People (X044)

• Working with Difficult People: Identifying Difficult People (X042)

For those in a supervisory or managerial capacity, additional recommended courses include the following:

• Effective Team Communication (C051)

• Encouraging Team Communication and Collaboration (C052)

• Establishing Team Goals and Responsibilities, and Using Feedback Effectively (G015)

• Running Meetings in Better Directions (C075)

• Strategies for Building a Cohesive Team (G024)

I’d like to feel more at ease when we return to work as usual. Now that I’m at home and have some distance between myself and a co-worker I’m in conflict with, how do you recommend I approach him/her? Thinking through a situation while in a cooler, more detached state is often a good idea! If you’re thinking of engaging the other person in a dialogue before going back to the office, be aware that there are risks inherent in virtual connection/communication. Body language, tone, and other vital components of effective communication may be harder to discern or missing entirely, depending on the means you use. Text and email are often the hardest to navigate a conflict because of this; avoid them if you can and use the phone or videoconference instead. If you’d rather not wait and want to use this opportunity to invite the other person into a collaborative problem-solving dialogue, remember to use “I” statements. (Sentences that begin with or contain the word “you” can inadvertently escalate the conflict because they can sometimes sound like blame, accusation, or exaggeration to the other party.) The DESC model is often a good format for framing the conversation; contact us to learn more about this and other tools and strategies for more effective problem-solving, and/or take advantage of the many online courses available to government employees and CAF members noted above).

Services de gestion des conflits et des plaintes (SGCP), Mode alternatif de résolution des conflits (MARC) et COVID-19: Séries: 3 de 3

Dans la situation actuelle je voudrais profiter du temps pour améliorer mes compétences en communication et en résolution de conflits. Offrez-vous présentement d’autres options de formation? Étant donné que toutes les formations de groupe ont été reportées jusqu’à nouvel ordre, le centre des SGCP examine des moyens de dispenser en ligne les formations de base (p. ex., Résoudre les conflits efficacement et La gestion des conflits à l’intention des leaders). Entre-temps, l’École de la Fonction publique du Canada offre de nombreux cours pertinents sur la communication efficace et la prévention des conflits. Ces cours sont gratuits et accessibles via GC Campus (https://idp.csps-efpc.gc.ca/idp/login-fr.jsp). En plus, l’activité d’apprentissage se fait à rythme libre et est généralement d’une courte durée de 30 à 60 minutes chacun. Ces cours peuvent être intégrées assez facilement au quotidien. À noter que GC Campus est disponible via le Web et ne nécessite pas d’accès DWAN! Pour obtenir une liste des cours, veuillez nous contacter.

La liste complète des cours ne peut être énumérée cependant les cours suivants peuvent être considérés comme un point de départ pour les membres des FAC et les employés à tous les niveaux.

• Améliorer ses compétences d’écoute (C043)

• Avons-nous un problème de communication? (C049)

• Résolution des conflits dans le cadre du service à la clientèle (R012)

• Gérer les conversations difficiles (W009)

• Faire impression grâce à la communication non verbale (C057)

• Gérer les situations difficiles avec tact et diplomatie (C058)

• Les Essentiels de la négociation : La communication (X036)

• Perfectionner vos compétences en feedback (C013)

• Perfectionner vos compétences pour fournir un service clientèle d’excellence (R008)

• Tisser des liens dans le cadre du service clientèle (R010)

• Envoyer des courriels aux destinataires appropriés (C062)

• L’art et la science de la communication (C063)

• Les différentes approches pour faire face à un conflit sur le lieu de travail (W016)

• Instaurer la confiance grâce à une communication efficace (C074)

• Avoir recours à l’écoute active dans les situations professionnelles (C064)

• Collaboration avec des personnes difficiles : comment travailler avec des personnes agressives (X043)

• Créer votre présentation (C044)

• Collaboration avec des personnes difficiles : Comment travailler avec des personnes négatives (X044)

• Collaborer avec des personnes difficiles : identifier des personnes difficiles (X042)

Pour ceux et celles qui occupent un poste de supervision ou de gestion, les cours suivants sont aussi recommandés :

• Communication d’équipe efficace (C051)

• Favoriser la communication et la collaboration au sein d’une équipe (C052)

• Définition des objectifs et responsabilités d’une équipe, et utilisation efficace des feedbacks (G015)

• Mener des réunions vraiment utiles (C075)

• Stratégies pour constituer une équipe soudée (G024)

Je voudrais me sentir pleinement à l’aise à mon retour au travail. Vu que je suis à la maison maintenant et qu’il existe une distance entre moi et un(e) collègue avec qui je suis en conflit, quelles seraient vos recommandations comme démarche pour aborder le ou la collègue? Il est bon de faire une réflexion lorsqu’on est dans un état où on se sent détaché de la situation. Si vous songez à engager l’autre personne dans un dialogue avant votre retour au travail, sachez qu’il existe des risques inhérents à la connexion / communication virtuelle. Le langage corporel, le ton et d’autres éléments vitaux d’une communication efficace peuvent être plus difficiles à discerner ou manquants carrément, dépendamment des moyens de communication utilisés. Pour ces raisons, le texto et le courriel sont fréquemment des méthodes qui rendent plus difficile la gestion de conflit; évitez d’utiliser ces méthodes et privilégiez le téléphone ou la vidéoconférence si vous le pouvez. Si vous préférez ne pas attendre et souhaitez profiter de l’occasion pour inviter l’autre personne au dialogue collaboratif de résolution de problèmes, rappelez-vous d’utiliser le «Je». (Les phrases commençant par ou qui contiennent le mot «Tu» peux aggraver une situation et pourrait être reçu comme un blâme, une accusation ou une exagération.) Le modèle DESC est un bon outil pour encadrer la conversation; contactez-nous pour en savoir plus à ce sujet et d’autres outils et stratégies pour une résolution de problèmes, et/ou profiter des nombreux cours en ligne offerts aux employés de la Fonction publique du Canada et aux membres des FAC mentionnés ci-haut.