Message from the Commander 1 Canadian Air Division – COVID-19

Members of 1 Canadian Air Division and families,

Just a few words to provide you with a direct update on where the 1 Canadian Air Division (1 CAD) and its units are in relation to our efforts in support of the Canadian Armed Forces and our Government. In the last week, my team in Winnipeg in concert with the 11 Wing Command Teams have pivoted from preserving the force for future employment to preparation for employment.

We continue to do everything we can to preserve our force and to stay as healthy as possible while mitigating the spread of the COVID-19 virus. However, as the operational arm of the Royal Canadian Air Force, we must also stand ready to respond as necessary to the operational needs we are entrusted with. While many things have changed in the past few weeks, the expectation remains that 1 CAD will continue to defend North American airspace through NORAD, carry out our Search and Rescue mandate, patrol the seas that surrounds our great country and provide air mobility support to operations. These are our no-fail missions, and we must continue to execute them – albeit with a level of adjustment.

We are also committing Air Power capabilities in support of our domestic operations, Op LENTUS and Op LASER, which will see us ready to respond to natural disaster relief and to the COVID 19 pandemic respectively, all across Canada. These operations, along with our standing national mandates, result in the majority of our operational air assets committed either directly or indirectly in support of Canadians in Canada. We are ready to deliver agile and responsive Air Power in support of the Op Laser Task Force Commander and his Regional Task Forces.

Your respective Wing Command Teams have already reached out to you – whether through written correspondence, video, or in many cases through the use of virtual town halls – to interact with you and take in your questions and concerns. This creative use of technology has allowed us to stay in touch, even from an advisable physical distance, and we will continue to do our very best to keep you informed as quickly and as efficiently as we can.

We recognize that this may be difficult on some members and their families, and Chief Warrant Officer Parent and I want you to know that we, along with your respective Command Teams, are here for you. These are difficult times, filled with much worry and uncertainty and so many questions left unanswered in general. While we continue to advocate for your needs, we ask that you stay positive, stay fit and stay healthy, as we expect you to be ready when called upon.

Your Command Team is incredibly proud of your tenacity and determination to adapt and overcome, and more than ever, grateful to all of you for your ongoing commitment.

A. Pelletier

Major-General

Message du commandant de la 1 DAC – COVID-19

Aux membres de la 1re Division aerienne du Canada et a leurs familles,

Je vous envoie un bref message pour vous donner directement des nouvelles de la situation de la 1re Division aerienne du Canada (1 DAC) et de ses unites par rapport a nos efforts pour soutenir les Forces armees canadiennes et le gouvernement. Dans la derniere semaine, mon equipe de Winnipeg de concert avec les equipes de commandement de nos 11 Escadres a pivote notre effort d’une posture de preservation de la force en vue d’un emploi futur, a une posture de preparation a l’emploi.

Nous continuons de faire tout ce que nous pouvons pour preserver la force, rester en sante, et attenuer la transmission du virus de la COVID-19. Toutefois, en tant qu’effectif operationnel de l’Aviation royale canadienne, nous devons egalement etre prets a repondre aux besoins operationnels qui nous sont confies. Meme si beaucoup de choses ont change dans les dernieres semaines, on s’attend toujours de la 1 DAC qu’elle continue de defendre l’espace aerien de l’Amerique du Nord dans le cadre du NORAD, qu’elle s’acquitte de son mandat de recherche et sauvetage, qu’elle patrouille les oceans qui entourent notre superbe pays et qu’elle fournisse du transport aerien en soutien aux operations. Ce sont les missions pour lesquelles l’echec n’est pas une option. Nous devons continuer de les mener -mais avec un certain ajustement.

Nous engageons egalement notre puissance aerienne pour soutenir nos operations nationales, l’operation LENTUS pour les catastrophes naturelles et l’operation LASER pour la pandemie de COVID-19, pour lesquelles nous devons etre prets a intervenir partout au Canada. Ces operations, en plus de nos mandats nationaux permanents, entrainent l’affectation, de maniere directe ou indirecte, de la majorite de nos ressources aeriennes operationnelles pour soutenir les Canadians au Canada. Nous sommes prets a fournir une puissance aerienne souple et agile en appui au commandant de la force operationnelle LASER et a ses forces operationnelles regionales.

Les equipes de commandement de vos Escadre respectives ont deja communique avec vous -par courriel, par video ou dans de nombreux cas, par reunion virtuelle, pour interagir avec vous et pour entendre vos questions et vos preoccupations. Cette utilisation creative de la technologie nous a permis de garder le contact, malgre la distance physique recommandee. Nous allons continuer de vous garder informe aussi rapidement et aussi efficacement que possible.

Nous reconnaissons que la situation peut etre difficile pour nos membres et leur famille. L’adjudant-chef Parent et moi-meme voulons vous faire savoir que nous, et vos equipes de commandement, sommes la pour vous. Nous vivons des temps difficiles, remplis d’inquietudes et d’incertitudes, et de nombreuses questions restent generalement sans reponse. Pendant que nous continuons de faire valoir vos besoins, nous vous demandons de rester positifs, en bonne condition physique et en sante, puisque nous comptons sur vous d’etre prets quand nous ferons appel a vous.

Votre equipe de commandement est incroyablement fiere de la tenacite et de la determination que vous manifestez pour vous adapter et surmonter l’adversite, et plus que jamais, nous sommes reconnaissants de votre engagement continu.

A. Pelletier

Major-général