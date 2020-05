How to build trust in your organization

Ken Ashdown, Conflict Management Practitioner, CCMS Esquimalt

Trust is a frequent topic in the context of conflict resolution, either because a violation of trust has led to a conflict or because trust has been shaken by a conflict. This Toolbox article is aimed at helping military and civilian Defense Team members build and/or restore trust where it has been damaged. There are many variables that determine how people perceive trust in others, including individual personality, psychological orientation, reputations and stereotypes, and their actual, lived experience over time . It’s hard to account for all of these factors in any given situation but there are some fundamental truths about trust that can be applied in any workplace, whether it concerns the relationship between colleagues, between supervisor and subordinate, or within the chain of command.

Trust and team building

Bear in mind that trust is closely associated with team building and group cohesion. Lencioni proposes a model in which mutual trust is the foundation of a fully functioning team, the weakness or absence of which can lead to a cascading series of issues. An underlying mistrust gives rise to a fear of conflict, because team members are wary of open and honest debate. This in turn leads to a lack of commitment, because the lack of healthy, productive conflict means ideas or decisions are not sufficiently vetted by the group, and members are reluctant to go along. What follows is an avoidance of accountability, because team members favour their own solutions or half-heartedly support courses of action decided without full input. Ultimately, lack of accountability means the team’s results will suffer, because members will be more focused on their own personal agendas rather than group outcomes.

The flip side of trust is distrust, and it’s helpful to recognize that both trust and distrust can coexist within a relationship or team. The latter can be a problem because a violation of trust is much more damaging to an individual relationship or to a group’s cohesion than a simple lack of trust . This is due to our unconscious cognitive biases such as the negativity bias and the loss aversion bias: put simply, we tend focus more on the bad stuff, and to perceive the pain of losses twice greater than we do the satisfaction of gains. We may fail to notice our levels of trust when things are going well, but we feel it profoundly when trust is harmed.

For these reasons and more it’s crucial to both build trust and to manage distrust, especially if you are leading or managing a team. Fortunately these are learned skills that can be practiced and developed.

Building trust

The extensive literature on trust identifies several effective strategies for building trust including the following:

• Explicitly identify (describe) and negotiate desired behaviours. It’s hard for people to behave as expected if they have no clear idea of what those expectations are.

• Demonstrate consistent behaviour over time when it comes to meeting stated deadlines, performing tasks, and following through with plans and promises (i.e., maintain integrity) in different situations. In other words, keep commitments and avoid making behaviour context-specific.

• Clarify expectations on tasks, roles, responsibilities, deadlines, and consequences of failure. Ensure there is mutual agreement on what these mean (rather than assuming them to be understood).

• Identify and agree on ways to monitor and verify actions. This can be as simple as committing to a regular check-in and feedback session.

• Offer a mirror: help the other understand how their behaviour or performance is perceived by others – but do it supportively and nonjudgmentally.

• Make explicit any cultural variances. In other words, create awareness around any cultural artifacts that may be perceived or interpreted differently by others. Here the term doesn’t just refer to national or ethnic culture, although it can certainly include it; it also means organizational or team cultures and subcultures, such as the military culture, the specific Army/Navy/Air Force culture, or the culture of a particular department. Differences in how things are done, including behavioural norms, can be disorienting and frustrating.

• Openly acknowledge areas of mutual distrust, and/or identify specific examples of violations of trust. Studies demonstrate that when parties don’t discuss relationship issues, they are more likely to end the relationship than continue interacting.

• Engage in activities that allow you to share common interests, goals or objectives, values, principles, or situations where you may share similar reactions. In other words, build what is called identification-based trust, which is a deeper form than common calculus-based trust (the transactional type of trust based on confident, positive expectations of another’s behaviour). Identification-based trust stems from relating to another’s goals, interests, etc., and typically occurs in more intimate, personal relationships.

Managing distrust

To manage distrust effectively, the following research-tested courses of action are recommended:

• Clearly, specifically, and nonjudgmentally address any behaviour(s) that led to the distrust.

• Offer a genuine apology, acknowledge responsibility, and fully explain the reason for the behaviour leading to the trust violation (without justifying or rationalizing).

• Clarify expectations regarding the behaviour going forward.

• Ensure commitments are being met by identifying ways to monitor and verify the desired behaviour or action.

• Create ways to minimize vulnerability or dependence on the other party in areas where distrust exists. In other words, identify alternative means to get your needs met so that you are not solely dependent on the other party, and therefore the impact of any disappointment is reduced. The other party will also be more likely to be willing to meet your needs or expectations them if you are interdependent they know you can turn elsewhere.

Healthy, trusting relationships increase productivity and general well-being at individual, group, and organizational levels, and it’s entirely possible to build and maintain trust, as well as to repair it where required. But in closing, a couple of caveats are in order. First, restoring trust is not always recommended, especially where it may lead to more violations of trust, increased resentment, and further degradation of the relationship. (A healthy distrust can be a useful defense mechanism.) Perhaps most importantly, though, repairing trust doesn’t happen overnight because parties have to re-establish the reliability and dependability that are necessarily demonstrated over time. If you need assistance with having a potentially difficult conversation with someone else regarding trust issues, or if you are looking for assistance in building or re-establishing trust within your team or organization, help is available via your local Conflict and Complaint Management Services (CCMS) office: CCMSColdLake@forces.gc.ca; Lise Rioux-Joudrey, Agent Supervisor (780) 840-8000 ext. 8849; Kyle Wall, Agent (780) 840-8000 ext. 8190; Barb Rix, Conflict Management Practitioner 780-973-4011 x 6092.

Comment instaurer la confiance dans son organisation

Ken Ashdown, Conflict Management Practitioner, CCMS Esquimalt

Dans le contexte de résolution de conflit la confiance est un élément important surtout lorsqu’il y un abus de confiance ou la confiance est ébranlée. Le présent article vise à aider les membres de l’Équipe de la Défense à établir et à rétablir la confiance quand celle-ci est brimée. Il existe de nombreuses variables qui déterminent comment les gens perçoivent la confiance envers les autres notamment la personnalité, l’orientation psychologique, les réputations et les stéréotypes, et l’expérience vécue au fil des ans. Il est difficile de tenir compte de tous ces facteurs, mais il existe des vérités fondamentales sur la confiance qui peuvent être appliquées dans n’importe quel lieu de travail, qu’il s’agisse d’une relation entre collègues, entre superviseur et subordonné, ou au sein de la chaîne de commandement.

Faire confiance et bâtir une équipe – La confiance est associée à l’esprit d’équipe et à la cohésion du groupe. Lencioni2 propose un modèle dans lequel la confiance mutuelle est le fondement d’une équipe pleinement productive, dont l’absence de confiance peut mener à une série de problèmes. Une méfiance sous-jacente crée une peur de conflit et les membres de l’équipe vont se méfier d’avoir un débat honnête entre eux. Cela entraîne aussi un manque d’engagement. L’absence d’un conflit sain et productif peut signifier que les idées ou les décisions qui sont prises ne sont pas bien reçues ni considérées par le groupe et, les membres de l’équipe sont réticents à suivre le courant. Ceci enchaîne un évitement de leurs responsabilités car ils ont tendance à favoriser leurs solutions ou ils ne supportent pas nécessairement les décisions prises et n’y contribuent pas pleinement. En fin de compte, le manque de responsabilité signifie que les résultats de l’équipe en souffriront, car les membres seront davantage concentrés sur leurs propres programmes personnels plutôt que sur les résultats du groupe.

Le revers de la confiance est la méfiance. On doit reconnaître que la confiance et la méfiance peuvent coexister dans une relation ou une équipe. Ce dernier est problématique parce qu’un abus de confiance est plus dommageable à une relation entre individus ou à la cohésion d’un groupe comparativement à un simple manque de confiance. Cela est dû à des préjugés de négativité et d’aversion à la perte: tout simplement, avoir tendance à se concentrer davantage sur les mauvaises choses et à percevoir la douleur des pertes deux fois plus grande que la satisfaction des gains. Nous pouvons ne pas remarquer notre niveau de confiance lorsque les choses vont bien, mais nous le ressentons profondément lorsque la confiance est compromise. C’est essentiel de renforcer la confiance et de gérer la méfiance, surtout si on dirige ou on gère une équipe. Heureusement, ce sont des compétences acquises qui peuvent être mises en pratique et développées.

Bâtir la confiance – La documentation sur la confiance identifie plusieurs stratégies efficaces pour rétablir la confiance, notamment:

• Identifier (décrire) et négocier explicitement les comportements souhaités. Il est difficile pour les gens de se comporter comme prévu s’ils n’ont pas d’idée claire des attentes.

• Démontrer un comportement cohérent au fil du temps lorsqu’il s’agit de respecter les délais fixés, d’effectuer des tâches et de respecter les plans et les promesses (c’est-à-dire maintenir l’intégrité) dans différentes situations. En d’autres mots, respecter les engagements et éviter de rendre le comportement spécifique au contexte.

• Clarifier les attentes concernant les tâches, les rôles, les responsabilités, les délais et les conséquences de l’échec. S’assurer qu’il y a un accord mutuel sur leur signification (plutôt que de supposer qu’ils sont compris).

• Identifier et convenir à des moyens de surveiller et de vérifier les actions. Cela peut être aussi simple que de s’engager à communiquer régulièrement et de faire une rétroaction.

• Faire le miroir: aider la personne à comprendre comment son comportement ou ses performances sont perçus par les autres – il est important de le faire sans jugement en même temps offrir un soutien.

• Sensibilisation des différences culturelles. C’est important de se sensibiliser à tous les aspects culturels qui peuvent être perçus ou interprétés différemment par d’autres. Ce n’est pas seulement à la culture nationale ou ethnique mais également aux cultures et aux sous-cultures organisationnelles ou de l’équipe, telles que la culture militaire, la culture spécifique de la Force terrestre / Force navale / Force aérienne ou la culture d’un département particulier. Les différences dans la façon dont les choses sont faites, y compris les normes de comportement, peuvent désorienter et être frustrantes.

• Reconnaître les domaines de méfiance mutuelle et / ou identifier des exemples spécifiques d’abus de confiance. Des études montrent que lorsque les parties ne discutent pas des problèmes relationnels, elles sont plus susceptibles de mettre fin à la relation que de continuer à interagir.

• Participer à des activités qui vous permettent de partager des intérêts, des buts ou des objectifs communs, des valeurs, des principes ou des situations où vous pouvez partager des réactions similaires. En d’autres termes, créer ce que l’on appelle la confiance basée sur l’identification, qui est une forme plus profonde que la confiance basée sur le calcul commun (le type transactionnel de confiance basé sur des attentes confiantes et positives du comportement d’un autre). La confiance fondée sur l’identification découle de la relation avec les objectifs, les intérêts, etc. d’une autre personne et se produit généralement dans des relations personnelles plus intimes.

Gérer la méfiance

Les démarches suivantes ont été validées et elles sont recommandées pour gérer efficacement la méfiance:

• Aborder clairement avec précision mais sans jugement tout comportement qui a mené à la méfiance.

• Présenter des excuses sincères, reconnaître la responsabilité et expliquer en détail la raison du comportement menant à l’abus de la confiance (sans justifier).

• Clarifier les attentes concernant le comportement à l’avenir.

• S’assurer que les engagements sont respectés en identifiant les moyens de surveiller et de vérifier le comportement ou l’action souhaitée.

• Créer des moyens de minimiser la vulnérabilité ou la dépendance à l’égard de l’autre partie où la méfiance existe. En d’autres termes, identifier des moyens alternatifs pour répondre à vos besoins afin de ne pas dépendre uniquement de l’autre partie, et donc l’impact de toute déception est réduit. L’autre partie sera également plus susceptible d’être disposée à répondre à vos besoins ou attentes si vous êtes interdépendants, ils savent que vous pouvez vous tourner ailleurs.

Les relations saines et confiantes augmentent la productivité et le bien-être général aux niveaux individuel, de groupe et organisationnel, et il est tout à fait possible de bâtir et de maintenir la confiance, ainsi que de la rétablir quand c’est nécessaire. Les mises en garde suivantes s’imposent. Rétablir la confiance n’est pas toujours recommandé surtout quand ça peut mener à un abus de confiance, à empirer un ressentiment et à dégrader davantage une relation. (Une méfiance saine peut être un bon mécanisme de défense.) Aussi important est de savoir que de rétablir la confiance ne se fait pas du jour au lendemain. Les parties doivent rétablir leur fiabilité et celle-ci se démontre au fil du temps. Si vous avez besoin d’aide à aborder une conversation qui vous semble peut-être difficile par rapport à des problèmes reliées à la confiance, ou si vous cherchez de l’aide pour établir ou rétablir la confiance au sein de votre équipe ou organisation, veuillez contacter le Centre des Services de gestion des conflits et des plaintes (SGCP) CCMSColdLake@forces.gc.ca ; Lise Rioux-Joudrey, Agent Superviseur (780) 840-8000 poste 8849; Kyle Wall, agent (780) 840-8000 poste 8190; Barb Rix, praticienne en gestion des conflits 780-973-4011 poste 6092.