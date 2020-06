Royal Canadian Air Cadets allows Alberta teen with ADHD to grow and succeed!

Lleyton Maday

I’m 14 years old, from Morinville, Alberta, and I have ADHD (Attention Deficit Hyperactivity Disorder). My brain works a bit differently than most kids, but that didn’t stop me from becoming a Flight Corporal with Edmonton’s 12 Royal Canadian Air Cadet Squadron (RCACS).

Being part of the Air Cadets has made a positive difference in my life. My parents say ADHD is a “neuro-developmental disorder.” Basically, that means my brain works a bit differently than my peers. I can have a hard time staying focused. I sometimes fidget or have trouble sitting still. I can act on impulse, without thinking about consequences.

Those may be my symptoms, but they are not everyone’s symptoms. I have two step-brothers who also have ADHD. Their symptoms are much different than mine. ADHD can affect people very differently.

Having ADHD doesn’t make me dumb. Many ADHD kids are actually very smart and do well in school, in sports, or even in the Air Cadets.

There are some myths about ADHD. Some people think it’s not a real medical condition. I can tell you from my own experience, it’s very real and it involves how your brain develops and works. In almost every classroom, there are one or two kids who have ADHD.

Some people think only boys can have ADHD, but many girls have ADHD too. People don’t have ADHD because of something their parents did or because they eat too much sugar. It’s genetic — we are born with it.

Sometimes people think ADHD kids just need to try harder. The reality is that we are usually trying our absolute best, but our brain isn’t co-operating.

I was diagnosed with ADHD when I was 10. I was upset and felt bad at first. I didn’t want to be weird or different from other kids. But I learned that knowing about ADHD is the key to learning how to live with it.

When ADHD goes undiagnosed or untreated, it can lead to anxiety, depression, and low self-esteem. Kids don’t understand why they are different.

Another important thing happened to me when I was 10 — I learned about the Air Cadets.

My dad took me to my very first air show at CFB Cold Lake, Alberta. After seeing all of the amazing aerobatics and aircraft, I thought “That’s what I want to do!” I got to meet some Air Cadets there. They told me all about the program and I was ready to join right away, but I had to wait until I turned 12. So, for the next two years, I learned all I could about the Air Cadet program. I visited a few squadrons around Edmonton to see which one I liked the best. Finally, three days after I turned 12, I signed up with 12 City of Edmonton RCACS.

On my first night, I was a bit nervous because I didn’t know anyone, and I didn’t know what to expect. After the opening parade and before our first class, some of my fellow Air Cadets invited me to sit with them, and for the rest of the night we talked and became friends. They are still my friends to this day.

That first night was an amazing experience for me, because up to that point in my life I was a kid who could not find friends easily or really even talk to people. I knew I belonged at 12 Squadron and it quickly became like a second family to me.

Being an Air Cadet has provided me with great opportunities. In my first year as a Leading Air Cadet, I was in my Squadron and Zone, in effective speaking competitions, on drill team and I did ground school three times. In my second year as a Corporal, I was a section head in my flight. I have also been to summer training twice at Cold Lake CTC and I am hoping to do advanced aviation this summer.

As someone with ADHD, being an Air Cadet has given me a place where I fit in and where I can succeed. I have become more comfortable doing things I would not regularly do. I feel a sense of belonging.

If you have ADHD, talk about it. Accept it. Learn how to live with it. If you don’t have ADHD, try to understand and accept people with mental health issues. They need your support. If you want a place where you can do amazing things, as I’ve learned since joining, think about being part of the Air Cadets!

Teens like me prosper in the Air Cadets because of the support the program offers. Photo: Submitted

Les cadets de l’Aviation royale du Canada permettent à un adolescent albertain atteint de TDAH de s’épanouir et de réussir!

Lleyton Maday

J’ai 14 ans, je viens de Morinville, en Alberta, et je souffre d’un trouble déficitaire de l’attention avec hyperactivité (TDAH). Mon cerveau fonctionne un peu différemment de celui de la plupart des jeunes, mais cela ne m’a pas empêché de devenir caporal de section du 12e Escadron des cadets de l’Aviation royale du Canada d’Edmonton.

Faire partie des cadets de l’Air a eu une grande incidence positive dans ma vie. Mes parents disent que le TDAH est un « trouble neurodéveloppemental ». En gros, cela signifie que mon cerveau ne fonctionne pas tout à fait comme celui de mes pairs. Je peux avoir du mal à rester concentré. Il m’arrive de gigoter ou d’avoir du mal à rester assis. Je peux agir sur une impulsion, sans penser aux conséquences.

Ce sont là mes symptômes, mais ceux d’autres personnes peuvent être bien différents. J’ai deux demi-frères qui souffrent également de TDAH. Leurs symptômes sont très différents des miens. Les effets du TDAH peuvent varier grandement d’une personne à l’autre.

Avoir un TDAH ne me rend pas stupide. De nombreux jeunes atteints de TDAH sont en fait très intelligents et réussissent bien à l’école, dans les sports ou même dans les cadets de l’Air.

Il existe quelques mythes au sujet du TDAH. Certaines personnes pensent que ce n’est pas une vraie condition médicale. Je peux vous dire, d’après ma propre expérience, que c’est très réel et que cela affecte la façon dont le cerveau se développe et fonctionne. Dans presque toutes les classes, il y a un ou deux élèves atteints de TDAH.

Certaines personnes pensent que seuls les garçons peuvent être atteints de TDAH, mais beaucoup de filles le sont aussi. Les gens ne souffrent pas de TDAH à cause de quelque chose que leurs parents ont fait ou parce qu’ils mangent trop de sucre. C’est génétique – on naît comme ça.

Parfois, les gens pensent que les jeunes atteints de TDAH n’ont qu’à faire plus d’efforts. La réalité est que nous faisons généralement de notre mieux, mais notre cerveau ne coopère pas.

J’ai reçu un diagnostic de TDAH à l’âge de 10 ans. Au début, j’étais contrarié et je me sentais mal. Je ne voulais pas être bizarre ou différent des autres. Mais j’ai appris que pour bien gérer son TDAH, il faut d’abord savoir qu’on l’a.

Lorsque le TDAH n’est pas diagnostiqué ou traité, il peut conduire à l’anxiété, à la dépression et à une faible estime de soi. Les jeunes ne comprennent pas pourquoi ils sont différents.

Un autre événement important qui est survenu quand j’avais 10 ans : j’ai appris l’existence des cadets de l’Air.

Mon père m’a emmené à mon tout premier spectacle aérien à la Base des Forces canadiennes Cold Lake, en Alberta. Après avoir vu toutes les acrobaties aériennes et tous les aéronefs incroyables, je me suis dit : « C’est ce que je veux faire! ». J’ai pu y rencontrer quelques cadets de l’Air. Ils m’ont tout dit sur le programme et j’étais prêt à m’y inscrire tout de suite, mais j’ai dû attendre d’avoir 12 ans. Ainsi, pendant les deux années suivantes, j’ai appris tout ce que je pouvais sur le

programme des cadets de l’Air. J’ai visité quelques escadrons près d’Edmonton pour voir lequel je préférais. Finalement, trois jours après mes 12 ans, je me suis inscrit au 12e Escadron de la ville d’Edmonton.

Le premier soir, j’étais un peu nerveux parce que je ne connaissais personne, et je ne savais pas à quoi m’attendre. Après la parade d’ouverture et avant notre première classe, certains de mes camarades des cadets de l’Air m’ont invité à m’asseoir avec eux, et pendant le reste de la soirée, nous avons parlé et sommes devenus amis. Ils sont toujours mes amis à ce jour.

Cette première soirée a été une expérience incroyable pour moi, car jusqu’à ce moment de ma vie, j’avais de la difficulté à me faire des amis et même à parler aux gens. Je savais que j’avais ma place au sein du 12e Escadron et c’est rapidement devenu comme une deuxième famille pour moi.

Le fait d’être un cadet de l’Air m’a ouvert de grandes possibilités. Au cours de ma première année en tant que cadet de l’Air de 1re classe, je faisais partie de mon escadron et de ma zone, je participais à des compétitions d’art oratoire, je faisais partie de l’équipe d’exercice militaire et j’ai fait l’école de formation au sol trois fois. Au cours de ma deuxième année en tant que caporal, j’étais chef de section dans mon escadrille. J’ai également suivi deux formations d’été au centre d’instruction de cadets de Cold Lake et j’espère faire le cours d’aviation de niveau avancé cet été.

Les cadets de l’Air m’ont permis, en tant que personne souffrant de TDAH, de trouver un endroit où je peux m’intégrer et réussir. Je suis devenu plus à l’aise pour faire des choses que je ne faisais pas régulièrement. J’ai un fort sentiment d’appartenance.

Si vous souffrez de TDAH, parlez-en. Acceptez-le. Apprenez à vivre avec. Si vous n’êtes pas atteint de TDAH, essayez de comprendre et d’accepter les personnes aux prises avec des problèmes de santé mentale. Elles ont besoin de votre soutien. Si vous cherchez un endroit où vous pouvez faire des choses incroyables, comme j’ai appris à le faire depuis mon arrivée, pensez à joindre les cadets de l’Air!