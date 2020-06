The winner of the Canadian Armed Forces Newspapers Youth Reporter Competition is…

Submitted

Congratulations to Lleyton Maday from Morinville, Alberta for winning first place in the Youth Reporter Competition!

His story entitled Royal Canadian Air Cadets allows Alberta teen with ADHD to grow and succeed! has received the most votes.

As the winner of the Youth Reporter Competition, Lleyton will receive the grand prize package and a scholarship valued at $2,500!

“My sincere congratulations to Lleyton for his winning entry! Lleyton showed real courage and strength in sharing his personal story!”, says Sean N. Cantelon, CEO, CFMWS. “I’m proud CFMWS was able to engage our CAF community and give young people an opportunity to stretch their wings, explore their skills and develop confidence in doing so.”

The Canadian Armed Forces Newspapers would like to thank all Youth Reporter Competition’s finalists and all entries for their hard work and for sharing their story with all of us.

We would also like to thank all of you who took the time to read and vote for your favourite story.

Thank you to our sponsor, The Royal Canadian Legion CAFconnection.ca/YouthReporter

(Link: https://www.cafconnection.ca/youthreporter)

Le gagnant du Concours des jeunes journalistes des journaux des Forces armées canadiennes est…

Félicitations à Lleyton Maday de Morinville en Alberta d’avoir décroché la première place dans le cadre du Concours des jeunes journalistes!

Son article intitulé Les cadets de l’Aviation royale du Canada permettent à un adolescent albertain atteint de TDAH de s’épanouir et de réussir! a obtenu le plus grand nombre de votes.

En tant que gagnant du Concours des jeunes journalistes, Lleyton remporte le grand prix et une bourse d’études d’une valeur de 2 500 $!

« Mes sincères félicitations à Lleyton pour son article gagnant! Lleyton a fait preuve d’une grande force de caractère et de courage en partageant son histoire personnelle! », de déclarer Sean N. Cantelon, chef de la direction des Services de bien-être et moral des Forces canadiennes (SBMFC). « Je suis fier que les SBMFC aient réussi à susciter l’engagement de la communauté des Forces armées canadiennes et à donner aux jeunes l’occasion d’élargir le champ de leurs activités, de mettre en pratique leurs compétences et de développer la confiance en soi. »

Les responsables des journaux des Forces armées canadiennes tiennent à remercier les finalistes du Concours des jeunes journalistes et les participants qui ont soumis un article d’avoir travaillé d’arrache-pied et partagé leur histoire avec nous tous.

Nous aimerions aussi remercier tous ceux et celles qui ont pris le temps de lire les articles de nos finalistes et de voter pour leur histoire préférée!

Merci à notre commanditaire, La Légion royale canadienne

ConnexionFAC.ca/JeuneJournaliste

(Lien : https://www.connexionfac.ca/Nationale/S-impliquer/Le-Concours-des-jeunes-journalistes-des-journaux-des-Forces-armees-canadiennes.aspx)