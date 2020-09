Security never takes a break – vigilance!

So when it comes to security, vigilance is key.

Following guidelines and best practices is an absolute must if we want to prevent security incidents or hacks to our systems. Letting your security guard down, even for a moment, can have serious consequences. The Department of National Defence (DND) and the Canadian Armed Forces (CAF) assets, devices, network and information can be compromised and this includes the personal safety and privacy of our military and civilian members.

Sound daunting? Have no fear – the Director General Defence Security (DGDS) is here to help you stay vigilant!

To help ensure Defence Team members are continually informed about the departmental security policies, procedures, and best practices, DGDS has launched a new security awareness campaign which will target a different security subject each month. The highlight of the campaign will be Security Awareness Week (SAW) “Working Remotely – The New Security Reality” in February.

To counter growing information security vulnerabilities while personnel work remotely, DGDS will start this campaign in September 2020 and kick-off the campaign with a focus on enhancing IT security and security of information for working remotely. This renewed focus on IT security vigilance takes into account that the COVID-19 pandemic has dramatically altered shifted the way we work. Many DND employees and CAF members are now working remotely and using new tools like Defence O365 to conduct business.

With this in mind, we all need to stay informed and be aware of potential IT security vulnerabilities and have the knowledge to prevent a security incident from occurring. The goal is simple – help increase IT security knowledge and reinforce good security practices for all Defence Team members, especially personnel working remotely with sensitive, protected, and classified information.

Take the first step to help the Defence Team become more secure, and check out this infographic about O365 that includes some easy tips on how to adopt cyber security best practices.

Stay informed. Stay vigilant! And keep an eye out on the weekly Defence Team email for infographics, articles, videos and more that will

help turn you into an experienced security practitioner!

In addition, all Defence Team members are encouraged to visit the Defence Team COVID-19 web page on Canada.ca for the latest on working remotely, business resumption planning, mental health and wellness, and much more.

La sécurité ne prend jamais de pause – vigilance !

Ainsi, en matière de sécurité, la vigilance est essentielle.

Le respect des directives et des meilleures pratiques est une nécessité indispensable si nous voulons éviter des incidents de sécurité ou le piratage de nos systèmes. Laisser tomber nos réflexes en matière de sécurité, même pour un instant, peut avoir de graves conséquences. Les actifs, les appareils, le réseau et les informations du ministère de la Défense nationale (MDN) et des Forces armées canadiennes (FAC) peuvent être compromis, y compris la sécurité personnelle et la vie privée de nos membres militaires et civiles.

Cela semble intimidant ? N’ayez crainte, le Directeur général – Sécurité de la défense (DGSD) est là pour vous aider à rester vigilant!

Pour s’assurer que les membres de l’Équipe de la Défense sont continuellement informés des politiques, des procédures et des meilleures pratiques de sécurité du Ministère, le DGSD a lancé une nouvelle campagne de sensibilisation à la sécurité qui ciblera un sujet de sécurité différent chaque mois. Cette campagne culminera lors de la semaine de sensibilisation à la sécurité (SSS) qui aura lieu en février avec un terme central qui est «Travailler à distance – La nouvelle réalité de la sécurité».

Pour contrer les vulnérabilités croissantes de la sécurité des informations liées au travail à distance, le DGSD lancera cette nouvelle campagne en septembre 2020, en mettant l’accent sur l’amélioration de la sécurité informatique et la sécurité des informations lors du travail à distance. Cette attention renouvelée sur la vigilance en matière de sécurité informatique tient compte du fait que la pandémie du COVID-19 a radicalement changé notre façon de travailler. De nombreux employés du MDN et membres des FAC travaillent maintenant à distance et utilisent de nouveaux outils, tels que Défense O365, afin de continuer s’acquitter de leurs fonctions.

Nous devons donc tous être informés et conscients des vulnérabilités de sécurité informatique potentielles et acquérir les connaissances nécessaires pour empêcher qu’un incident de sécurité ne se produise. L’objectif est simple : contribuer à accroître nos connaissances en matière de sécurité informatique ainsi que renforcer les bonnes pratiques de sécurité pour tous les membres de l’Équipe de la Défense, en particulier le personnel travaillant à distance avec des informations sensibles, protégées et classifiées.

Faites le premier pas pour aider l’Équipe de la Défense à devenir plus sécuritaire et consultez cette infographie sur l’O365 qui comprend des conseils simples sur la façon d’adopter de meilleures pratiques en matière de sécurité cybernétique.

Restez informé. Restez vigilant ! Et gardez un œil sur les courriels hebdomadaires de l’Équipe de la Défense pour des infographies, des articles, des vidéos et plus encore, qui vous aideront à devenir chevronné en sécurité!

De plus, tous les membres de l’Équipe de la Défense sont encouragés à visiter la page Web de l’Équipe de la Défense – COVID-19 de la Défense sur Canada.ca pour obtenir les dernières nouvelles sur le travail à distance, la planification de la reprise des activités, la santé mentale ainsi que le bien-être et bien plus encore.