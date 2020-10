4 Wing conducting checks on space heaters

4 Wing Fire Service

This winter as the weather turns cold, people turn on their space heaters to warm up. While very convenient, a space heater can also be dangerous. According to the National Fire Prevention Association (NFPA), supplemental heating equipment such as electrical heaters are the leading cause of home fires during the months of December, January, and February. So if you already own a space heater or are thinking of buying one, keep these safety tips in mind.

• When buying a space heater check the testing laboratory label such as the Underwriters’ Laboratories of Canada (ULC) or Canadian Standards Association (CSA).

• Try to avoid using extension cords with space heaters unless it is absolutely necessary.

• Place space heaters on a flat and level surface.

• Maintain a one metre (3 feet) minimum clearance in all directions around space heater.

• Portable electric space heaters while in use shall not be placed under furnishings or in a location where clothing, paper, or other combustible material may come into contact, or be ignited by radiant heat.

• Inspect cords on electric heaters for any damages such as fraying, splitting, or overheating. If any damage to the cord do not use the space heater.

• Inspect the heater regularly for cleanliness as dirty heaters can be a fire hazard.

• Ensure space heaters are turned off when not required and are off at the end of business each day.

Remember that space heaters are only a supplementary source of heat. The 4 Wing Fire Inspection Bureau will be conducting routine checks, and all non-compliant heaters will be removed. If you are unsure if your heater is approved, drop by the Fire Inspection Bureau at the Fire Hall and have it checked, or call local 8400/8198 for inquiries.

4e escadre effectuant des vérifications sur les appareils de chauffage de l’espace

Service d’incendie de la 4e Escadre

Avec le retour de l’hiver et la température qui refroidie, le personnel recommenceras a ce servir de chaufferette portative, ceci est très confortable mais aussi peut être très dangereux. L’Association National de prévention des Incendie rapporte que la cause principale des incendie pour les mois de Décembre, Janvier et Février, sont les chaufferettes portative. Alors si vous en posséder une ou penser à vous en procurer une alors suivez les conseils sécuritaires suivant;

• De faire sure que l’appareil en question est approuver par Underwriters’ Laboratories of Canada (ULC) ou Canadian Standards Association (CSA).

• Ne pas se servir d’une corde de rallonge à moins.

• De toujours placer la chaufferette sur une surface à niveau.

• D’avoir une espace libre de pas moins de un mètre (3 Pieds).

• Ne jamais placer la chaufferette sous les meubles, ou un endroit que le linge, papier ou autre matériaux combustible pourrait entrée en contact avec, ou être allumer chaleur radiante.

• Inspecter la corde Electric pour tous dommage (sur chauffage, scission et effilochage) si il y a du dommage ne pas se servir de l’appareil.

• Inspecter la chaufferette régulièrement pour propreté et accumulation de poussière et autre.

• S’assurer que l’appareil est en marche seulement quand il y a un besoin et de l’éteindre à la fin de la journée de travail.

Ce rappelé que les chaufferettes portatives est seulement une source de chaleur supplémentaire. Le bureau des Inspection des Incendie conduira des inspection de routine pour s’assurer que les règlements sont respectés. Si vous avez des questions, veuillez contacter la section des préventionnistes de la 4eme escadre des pompiers. Loc 8400 ou 8198.