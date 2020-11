Foster a safe and inclusive workplace using the Positive Space Program

Aimee Nkoghe, Directorate of Human Rights and Diversity (DHRD)

Most people think a positive space is a physical environment where you can talk, but what this program teaches is acceptance of others.

Two years ago a Positive Space Program was created to assist Defence Team members foster a more inclusive workplace. Understandably, we all want to work in a place where we can bring our authentic selves to work and feel comfortable doing so, but how do we contribute to such an environment?

Here’s how: prioritize the respect of each and every individual member of the Defence Team for what they contribute: skills, knowledge, perspectives and every other element of a person’s identity that makes them unique.

Over the last two years almost 500 Defence Team members across Canada and internationally have participated in Positive Space training on 25 Bases/Wings to help foster supportive and inclusive workplaces. There are more than 200 ambassadors trained and available to help use effective listening, empathy and strength to make people feel fully themselves without any fear or prejudice.

The Positive Space Program works in collaboration with the Defence Team Pride Network, which collaborates and consults on program content, structure, and delivery, in addition to assisting local Commanders with needs assessments. This collaboration helps develop a stronger cultural literacy on the history, identity, stories, challenges and victories of LGBTQ2+ persons and communities. It increases overall awareness of LGBTQ2+ issues within workplaces and positively enhances the entire work experiences within the Defence Team by creating a safer, more open minded environment for all.

The Positive Space Program offers one-hour, three-hours and two-day training sessions to help create a safe and inclusive workplace for all, regardless of sexual orientation, gender identity, or gender expression. It’s done through a volunteer and peer-based support network. Here is a rundown on what is offered:

• Positive Space Information Session – a one-hour interactive presentation which provides an overview of the program and LGBTQ2+ issues. This presentation helps to increase general awareness. It is open for all Defence Team members.

• Positive Space Ambassador Workshop – a three-hour workshop for volunteers who would like to become Positive Space Ambassadors of workplace inclusion. It enables them to offer support, raise awareness, and post identifiers to designate both themselves and their workspaces as safe.

• Positive Space Ambassador Train the Trainer – two-day classroom training provided to volunteers who can become Positive Space Instructors who will then be able to instruct all three portions of the program. Training includes discussions, testimonials and practical activities which result in a national qualification.

Instructors, ambassadors, volunteers and allies welcome everyone equally.

Maximum participation across the Defence Team is recommended because through dialogue, education and leadership support we will help create safer, more inclusive workspaces that realize our full potential.

CANFORGEN 079/20 Dated 18 June 2020 has more information about the program and who is responsible for coordinating training sessions:

http://vcds.mil.ca/apps/canforgens/default-eng.asp?id=079-20&type=canforgen

Toolkits for leadership, ambassadors and instructors are available at: http://intranet.mil.ca/en/res/diversity-employment-equity.page

Contact a positive Space Ambassador in our area:

http://cmp-cpm.mil.ca/assets/CMP_Intranet/docs/en/support/ps-amb.-inst-list-_-liste-des-ambassadeurs-et-des-instructeurs-_12-march2020.pdf. This list is updated monthly.

Questions can be addressed to:

• PositiveSpace-EspacePositif@forces.gc.ca

• LGBTQ2Questions@forces.gc.ca

PSAs Locations – Updated Aug 14th

Promouvoir la sécurité et l’inclusion au travail à l’aide du programme Espace positif

Aimee Nkoghe, Direction des droits de la personne et diversité (DDPD)

Nombreux sont ceux qui croient qu’un espace positif est simplement un environnement physique où ils peuvent discuter, mais ce que ce programme enseigne, c’est la tolérance.

Il y a deux ans, le programme Espace positif a été créé pour assister les membres de l’Équipe de la Défense qui favorisent l’inclusion dans le milieu de travail. Il va de soi que nous souhaitons tous travailler dans un milieu où nous nous sentons à l’aise d’être nous mêmes, mais comment pouvons nous contribuer à créer un tel environnement?

Avant tout, en respectant la contribution de chaque membre de l’Équipe de la Défense : habiletés, connaissances, perspectives et tout autre aspect de l’identité d’une personne qui la rendent unique.

Depuis deux ans, près de 500 membres de l’Équipe de la Défense au Canada et ailleurs dans le monde ont suivi la formation sur l’espace positif dans 25 bases/escadres en vue de promouvoir le soutien et l’inclusion au travail. Il y a plus de 200 ambassadeurs qui sont qualifiés et prêts à aider, en misant sur l’écoute, l’empathie et la capacité de laisser les gens être totalement eux mêmes, sans crainte d’être jugés.

Les responsables du programme Espace positif travaillent en collaboration avec le Réseau de la fierté de l’Équipe de la Défense, qui les conseille sur le contenu, la structure et l’exécution du programme et qui aide les commandants locaux à évaluer les besoins. Cette collaboration permet d’enrichir les connaissances culturelles sur l’histoire, l’identité, la vie, les défis et les victoires des membres des communautés LGBTQ2+. Elle permet aussi d’accroître la sensibilisation générale aux enjeux que ces personnes affrontent dans les milieux de travail et d’enrichir l’expérience de travail des membres de l’Équipe de la Défense, en créant un milieu sécuritaire et ouvert pour tous.

De plus, les responsables du programme Espace positif offrent des séances de formation d’une heure, de trois heures et de deux jours en vue de créer un milieu de travail sécuritaire et inclusif pour tous les employés, sans égard à leur orientation sexuelle, à leur identité de genre ou à leur expression de genre. Ces formations sont données par l’intermédiaire d’un réseau de soutien composé de bénévoles et de pairs. Voici un aperçu de ce qui est offert :

• Séance d’information Espace positif : Présentation interactive d’une heure qui fait un survol du programme et des enjeux des communautés LGBTQ2+. Cette présentation accroît la sensibilisation générale. Elle est offerte à tous les membres de l’Équipe de la Défense;

• Atelier de l’ambassadeur de l’Espace positif : Atelier de trois heures destiné aux bénévoles qui aimeraient devenir ambassadeur ou ambassadrice de l’Espace positif pour promouvoir l’inclusion au travail. À l’issue de cet atelier, les participants pourront soutenir et sensibiliser leurs collègues, porter des insignes les rattachant à la cause et désigner leur milieu de travail comme un espace sécuritaire;

• Ambassadeurs/ambassadrices de l’Espace positif – formation des formateurs : Formation en classe de deux jours destinée aux bénévoles qui peuvent devenir instructeur ou instructrice de l’Espace positif. À l’issue de cette formation, les participants seront en mesure d’enseigner les trois volets du programme. La formation comprend des discussions, des témoignages et des activités pratiques permettant d’obtenir une qualification nationale.

Les instructeurs, ambassadeurs, bénévoles et alliés accueillent tout le monde sans discrimination.

Une participation maximale de l’Équipe de la Défense est encouragée, car c’est grâce au dialogue, à la formation et au soutien de la direction que nous pourrons créer des milieux de travail sécuritaires et inclusifs où les membres pourront réaliser tout leur potentiel.

CANFORGEN 079/20 daté du 18 juin 2020 : fournit des précisions sur le programme et identifie le responsable de la coordination des séances de formation :

http://vcds.mil.ca/apps/canforgens/default-eng.asp?id=079-20&type=canforgen

Les trousses d’outils à l’intention de la direction, des ambassadeurs et des instructeurs sont disponibles sur la page suivante : http://intranet.mil.ca/en/res/diversity-employment-equity.page

Pour communiquer avec un ambassadeur de l’Espace positif dans votre région :

http://cmp-cpm.mil.ca/assets/CMP_Intranet/docs/en/support/ps-amb.-inst-list-_-liste-des-ambassadeurs-et-des-instructeurs-_12-march2020.pdf. Cette liste est mise à jour une fois par mois.

Vous pouvez adresser vos questions à :

• PositiveSpace-EspacePositif@forces.gc.ca

• LGBTQ2Questions@forces.gc.ca>