Holiday Greetings from Commander and Chief Warrant Officer 1 Canadian Air Division / Canadian NORAD Region / Joint Force Air Component / Search and Rescue Region Trenton

As 2020 comes to a close, Chief Warrant Officer Parent and I want to send you this greeting to reflect on a year like no other, with optimism for a safe and healthy 2021.

We look forward to the prospects of a COVID-19 vaccine, and while this has offered hope to many, we know that we cannot let our guard down in our ongoing contributions to Operations LASER and VECTOR, and applying prudent Public Health Measures in our personal and professional lives. We must keep ourselves mentally and physically fit to ensure we can continue delivering air power across Canada and around the world.

We have been involved in the fight against COVID-19 from the beginning, assisting with the quarantine of repatriated Canadians in February and March under Operation GLOBE and providing air power and personnel to support Operation LASER, including some support to Long Term Care Homes. We have also helped around the world, delivering medical supplies with the World Food Programme in Central America. We showed our pride in our medical and first responder communities with flybys over hospitals and care homes.

While we mourned when tragedies struck the RCAF this year, with the loss of Master Corporal Matthew Cousins, Sub-Lieutenant Abbigail Cowbrough, Captain Kevin Hagen, Capt Brenden Ian MacDonald, Capt Maxime Miron-Morin, and Sub-Lieutenant Matthew Pyke in the crash of Stalker 22 and the loss of Capt Jennifer Casey during Operation INSPIRATION, these sad times also brought out the best in us as we supported family and friends during repatriations and commemorations. It also brought out the best in Canadians who offered compassion and support when we needed it most.

Despite the changes that COVID-19 has caused in our society and daily lives, we are exceptionally proud of the way our members have adapted, with agility, to effect operations in this unique environment. ATESS and Air Maintenance Squadrons across 1 CAD set to work producing non-medical masks and face shields, squadrons and units adjusted working conditions and schedules to minimize transmission risk and airworthiness tests were conducted to safely operate RCAF aircraft while wearing PPE and non-medical masks. New operating procedures and safety measures were also introduced to ensure our aircrew, passengers and ground crews were protected while performing continuous air operations.

This year, our NORAD, Search and Rescue and Air Mobility missions have been as busy as ever. Despite some limited force generation and training activities being postponed or deferred, training and operations within the RCAF never ceased during the pandemic. Rather, our members rapidly and skillfully adapted to new working arrangements, to include working effectively from home.

This agility enabled us to safely deploy members and aircraft to work alongside our NATO allies in Central and Eastern Europe through Operation REASSURANCE (Romania), in the Middle East and Africa through Operations IMPACT and PRESENCE, and in the Pacific through Operations NEON and PROJECTION. In all operations, our COVID-19 protocols worked well to ensure we protected ourselves, our families and local communities. These missions could not succeed without the outstanding efforts of our members and adherence to strict safety measures.

For those members overseas, or working 24/7 operations in Canada within our Search and Rescue, NORAD, Air Mobility, Aerospace Control and operation and mission support communities, thank you for your continued dedication to excellence and our no-fail missions to protect Canadians and our allies. To all your families, CWO Parent and I cannot thank you enough for your support. Being apart is never easy, and we recognize it is often harder during holiday periods.

Please know that we understand the holidays can be a difficult time for some and we urge our Defence Team civilians and military members to reach out for support through the different mental health services available or your chain of command. You can also call the Canadian Forces Member Assistance Program/Employee Assistance Program at 1-800-268-7708 for confidential, voluntary, short term counselling if struggling.

To all our members and families, you are the team that allows us to serve in the defence of our great nation. We ask a lot from you— moves, deployments, short-notice commitments, and so much more. We thank you for your resilience, dedication and commitment during this most challenging year. We wish all of you a safe, healthy, peaceful and restful holiday season, and soon, a Happy New Year for 2021!

Major-General E.J. Kenny

Chief Warrant Officer J.C. Parent

Le commandant et l’adjudant-chef de la 1re Division aérienne du Canada, de la Région canadienne du NORAD, de la Composante aérienne de la force interarmées, de la Région de recherches et de sauvetage de Trenton, vous offrent leurs vœux pour les fêtes de fin d’année.

Alors que l’année 2020 tire à sa fin, l’adjudant-chef Parent et moi-même voulons réfléchir sur une année sans pareille, et vous adresser nos meilleurs vœux et vous souhaiter beaucoup d’optimisme pour 2021 qui, nous l’espérons, nous apportera santé et sécurité.

Nous nous réjouissons à la perspective de l’arrivée d’un vaccin contre la COVID-19. Cette idée donne de l’espoir à de nombreuses personnes, mais nous savons que nous devons être sur nos gardes, et continuer notre contribution aux opérations LASER et VECTOR, continuer à faire preuve de prudence en appliquant les mesures de santé publique préconisées, autant dans nos vies privées que dans nos vies professionnelles. Nous devons demeurer en bonne forme physique et mentale pour être en mesure de continuer à exercer la puissance aérienne au Canada et dans le monde entier.

Nous luttons contre la COVID-19 depuis le début, que ce soit en aidant la mise en quarantaine des Canadiens rapatriés, en février et en mars, dans le cadre de l’opération GLOBE, ou en fournissant la puissance aérienne et le personnel à l’appui de l’opération LASER, y compris le soutien dans les établissements de soins de longue durée. Nous avons également apporté notre aide aux quatre coins du monde, notamment en livrant du matériel médical dans le cadre du Programme alimentaire mondial en Amérique centrale. Nous avons montré à quel point nous sommes fiers de notre personnel médical et de nos premiers intervenants en survolant hôpitaux et établissements de soins.

Plusieurs tragédies ont frappé l’ARC cette année. Nous avons perdu le caporal chef Matthew Cousins, l’enseigne de vaisseau de 1re classe Abbigail Cowbrough, le capitaine Kevin Hagen, le capitaine Brenden Ian MacDonald, le capitaine Maxime Miron Morin et l’enseigne de vaisseau de 1re classe Matthew Pyke, lors de l’écrasement du Stalker 22, de même que le capitaine Jennifer Casey, qui est décédée pendant l’opération INSPIRATION. Ces tristes événements nous ont amenés à donner le meilleur de nous-mêmes en offrant notre soutien aux familles et aux amis lors des rapatriements et des commémorations. Ils ont aussi fait ressortir le meilleur des Canadiens, qui nous ont témoigné leur compassion et offert leur soutien lorsque nous en avions le plus besoin.

Malgré les changements que la COVID 19 a provoqués dans notre société et dans nos vies quotidiennes, nous sommes extrêmement fiers de la façon dont nos membres se sont adaptés, avec agilité, pour mener à bien les opérations dans ce contexte unique. L’ESTTMA et les escadrons de maintenance (air) de la 1 DAC se sont affairés à produire des masques et des écrans faciaux non médicaux, les escadrons et les unités ont modifié leurs conditions et leurs horaires de travail de façon à réduire au minimum les risques de transmission, et nous avons effectué des essais de navigabilité pour être en mesure d’utiliser les aéronefs de l’ARC en toute sécurité en portant des équipements de protection individuelle (EPI) et des masques non médicaux (MNM). Nous avons également établi de nouvelles façons de procéder et pris de nouvelles mesures de sécurité pour assurer la protection de nos membres d’équipage, de nos passagers et de notre personnel au sol pendant les opérations aériennes.

Cette année, nos missions du NORAD, de recherche et de sauvetage et de mobilité aérienne ont été aussi nombreuses que d’habitude. Bien que quelques rares activités d’instruction ou de mise sur pied d’une force aient été reportées ou limitées, l’instruction et les opérations de l’ARC n’ont jamais cessé pendant la pandémie. Au contraire, nos membres se sont rapidement et habilement adaptés aux nouvelles modalités de travail, notamment en apprenant à travailler efficacement depuis leur domicile.

Cette agilité a permis le déploiement sans danger, de militaires et d’aéronefs, pour travailler aux côtés de nos alliés de l’OTAN, en Europe centrale et orientale, dans le cadre de l’opération REASSURANCE (Roumanie), au Moyen Orient et en Afrique dans le cadre des opérations IMPACT et PRESENCE, et dans le Pacifique, dans le cadre des opérations NEON et PROJECTION. Pour toutes ces opérations, nos protocoles relatifs à la COVID 19 se sont avérés efficaces pour assurer notre protection, de même que celle de nos familles et des populations locales. La réussite de ces missions n’aurait pas été possible sans les efforts remarquables de nos militaires et le respect de strictes mesures de sécurité.

Nous remercions nos militaires qui se trouvent à l’étranger ou qui travaillent 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, au Canada, pour la recherche et le sauvetage, le NORAD, la mobilité aérienne, le contrôle aérospatial et le soutien des opérations et des missions, pour leur souci constant d’exceller et de mener à bien nos missions pour lesquelles l’échec n’est pas permis, et pour protéger les Canadiens et nos alliés. Nous ne saurions trop remercier les membres de leurs familles pour leur soutien. Il n’est jamais facile d’être séparé, et nous reconnaissons que c’est souvent plus difficile pendant la période des fêtes de fin d’année.

Nous sommes conscients que la période des fêtes de fin d’année peut être difficile pour certaines personnes. Aussi, nous encourageons vivement les membres de l’Équipe de la Défense, civils et militaires, à obtenir du soutien auprès de l’un des différents services de santé mentale offerts ou auprès de votre chaîne de commandement. Vous pouvez également téléphoner au 1-800-268-7708 (Programme d’aide aux membres des Forces canadiennes et programme d’aide aux employés) pour obtenir une assistance socio-psychologique confidentielle, volontaire et à court terme, si vous êtes en difficulté.

Vous, les militaires et vos familles qui formez l’équipe qui nous permet de servir notre grand pays et d’en assurer sa défense, nous vous demandons beaucoup : déménagements, déploiements, engagements à court terme, et bien plus encore. Nous vous remercions d’avoir fait preuve de tant de résilience, de dévouement et d’engagement au cours de cette année très difficile. Nous vous souhaitons des Fêtes de fin d’année sous le signe de la sécurité, de la santé, de la paix et du repos, et, bientôt, une bonne année 2021!

Major-général E.J. Kenny

Adjudant-chef J.C. Parent