Have your voice heard with the rcafé forum

rcafé is an on-line, open forum to discuss, collaborate, share information & develop solutions to common problems. RCAF leadership is fully engaged in both the creation and participation in this forum and we are seeking your help to grow the number of participants so that voices from across the RCAF are heard in the discussion.

The rcafé is hosted on a landing page for the RCAF Dispatch software. The goal is to increase the conversation happening across the RCAF, at all rank levels, in order to collaboratively grow our Air Force.

Don’t wait to make your voice heard. Sign in at https://app.rcafdispatch.ca/login. Use Google Chrome as your platform for optimal results.

On this landing page you will find RCAF Dispatch, rcafé, the Vector Check submission portal and information on the COVID control app.

Have your voice heard!

rcafé

https://app.rcafdispatch.ca/login

Faites entendre votre voix sur la tribune rcafé

L’application «rcafé » est un forum ouvert et en ligne permettant de discuter, de collaborer, de partager des informations et de trouver des solutions à des problèmes communs. Les dirigeants de l’ARC participent activement à la création et à la mise en place de ce forum. Nous sollicitons votre aide pour augmenter le nombre de participants afin que de nombreuses voix de l’ensemble de l’ARC se fassent entendre lors des discussions. L’application «rcafé» est hébergée sur une page d’accueil de la plateforme Dispatch de l’ARC. L’objectif est d’augmenter les conversations à tous les niveaux hiérarchiques de l’ARC afin de collaborer à la croissance de notre Force aérienne.

Faites-vous entendre sans tarder. Ouvrez une session :

https://app.rcafdispatch.ca/login Utilisez Google Chrome comme plateforme pour obtenir des résultats optimaux.

Sur cette page d’accueil, vous trouverez la plateforme Dispatch de l’ARC, l’application «rcafé », le portail de soumission de la vérification des vecteurs et des renseignements sur l’application COVID-19.

Faites-vous entendre

rcafé

https://app.rcafdispatch.ca/login