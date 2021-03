RV Compound renewals

Dinah Coles

It’s that time again! Annual 4 Wing RV Compound members are required to renew their memberships as per your assigned priority level.

Online renewals will be available from April 5 to May 21, 2021. You will be asked to update your address, phone number, and email address.

You will also be required to upload proof of insurance and registration for your vehicle(s) stored at the 4 Wing RV Compound. Use the following link to access our website https://www.cafconnection.ca/Cold-Lake/Facilities/4-Wing-RV-Storage-Compound/RV-Site-Renewal.aspx. If you are a current RV site holder, please watch for an email with more information.

For any questions or concerns, please email DaRosa.Laura@cfmws.com.

Renouvellement des stationnements de véhicules récréatifs

Dinah Coles

C’est de nouveau le moment! Les membres qui louent un emplacement dans le parc de VR de la 4e Escadre doivent renouveler leur contrat selon leur niveau de priorité.

Le renouvellement des contrats en ligne sera offert du 5 avril au 21 mai 2021. Vous devez mettre à jour votre adresse, votre numéro de téléphone et votre adresse de courriel. Vous devrez également télécharger une preuve d’assurance et d’immatriculation pour le véhicule que vous entreposez au parc des VR de la 4e Escadre. Utilisez le lien suivant pour accéder à notre site Web https://www.connexionfac.ca/Cold-Lake/Installations/Parc-de-stationnement-de-VR/RV-Site-Renewal.aspx. Si vous louez déjà un emplacement dans le parc de VR, surveillez votre boîte de courriel pour plus d’information.

Pour toute question ou préoccupation, veuillez envoyer un courriel à DaRosa.Laura@cfmws.com.