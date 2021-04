CANEX is honored to fund this important program annually as this funding recognizes and celebrates the important work each volunteer does in their local CAF community. Photo: CFMWS

CFMWS

The National Volunteer Week theme for 2021, The Value of One, The Power of Many, reflects on the awe-inspiring acts of kindness by millions of individuals AND the magic that happens when we work together towards a common purpose. We recognize the value of the caring and compassion that each one has shown another, and we recognize the power of people, organizations, and sectors working together.

Since 2005, CANEX, through Military Family Services (MFS) and the Military Family Resource Centre (MFRC) and if requested, Personnel Support Program (PSP) has provide CAF communities with an annual contribution for the Volunteers’ Recognition Program. The program was very successful, but with all things, there comes a time to evolve.

The CANEX Gives Back Volunteer Recognition Program, formerly known as the Volunteer Recognition Grant, has been modernized and updated. The change to the program was made to improve the administrative process for those who receive the grant, thereby allowing them to dedicate more time to devote to service delivery and to increase our ability to recognize their valuable contribution to the military community.

New this year, CANEX has created an opportunity for us to highlight the work of our volunteers on a national scale. Nominate your volunteers to be featured in a monthly profile that will showcase their efforts as well as the program they are making an impact in. Nominations can be submitted at www.CAFconnection.ca/CANEXvolunteers.

“CANEX understands this commitment and the time, talent, experience, effort and care that each volunteer has devoted to improving the lives and well-being of those who serve,” says Frank Rocchetti, Senior Vice President, CANEX/NATEX. “By funding the CANEX GIVES BACK VOLUNTEER RECOGNITION PROGRAM, CANEX will continue to fulfill its mission to improve the lives of military families, a mission that we share as a division of Canadian Forces Morale and Welfare Services and as a part of our military community.”

Programme de reconnaissance des benevoles « CANEX redonne a la communaute »

SBMFC

Le thème de l’édition 2021 de la Semaine de l’action bénévole (SAB), « La valeur de chacun, la force du nombre », rappelle les impressionnants actes de bonté accomplis par des millions de personnes, ainsi que la magie qui opère lorsque nous travaillons tous ensemble vers un but commun. Nous reconnaissons la valeur de la bienveillance et de la compassion témoignées à l’égard d’autrui, ainsi que le pouvoir des particuliers, des organismes et des secteurs qui unissent leurs efforts.

Par l’intermédiaire des Services aux familles des militaires (SFM) et des Centres de ressources pour les familles des militaires (CRFM), CANEX aide les communautés des Forces armées canadiennes (FAC) depuis 2005 en contribuant financièrement chaque année au programme de reconnaissance des bénévoles. Ce dernier a connu de grandes réussites, mais comme toute bonne chose, il y a un temps pour évoluer.

En effet, le programme de reconnaissance des bénévoles « CANEX redonne à la communauté », anciennement connu sous le nom de « subvention pour la reconnaissance des bénévoles », a été modernisé. Les modifications améliorent le processus administratif pour les bénéficiaires de la subvention, leur permettant ainsi de consacrer davantage de temps à la prestation de services, et accroissent notre capacité à reconnaître leur précieuse contribution dans la communauté militaire.

Pour une première fois cette année, CANEX nous a donné l’occasion de souligner le travail de nos bénévoles à l’échelle nationale. Nommez vos bénévoles pour qu’ils fassent l’objet d’une présentation mensuelle mettant en valeur leurs efforts. Comme chaque bénévole est important, les présentations seront sélectionnées au hasard. Vous pouvez proposer des bénévoles sur le site Web www.ConnexionFAC/bénévolesCANEX.

« CANEX comprend le poids de cet engagement ainsi que la valeur du temps, du talent, de l’expérience, de l’effort et du soin que chaque bénévole consacre à améliorer la vie et le bien-être de nos militaires, dit Frank Rocchetti, Vice-président supérieur, CANEX/NATEX. « En finançant le PROGRAMME DE RECONNAISSANCE DES BÉNÉVOLES « CANEX REDONNE À LA COMMUNAUTÉ », CANEX continuera de remplir sa mission d’améliorer la vie des familles des militaires, une mission que nous appuyons en tant que division des SBMFC et membre de notre communauté militaire. »