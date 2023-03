1 Wing’s ATAC will take place in CFB Cold Lake

Supplied Photo/Photo Fournie

The Royal Canadian Air Force (RCAF) Advanced Tactical Aviation Course (ATAC) will be held at Canadian Forces Base (CFB) Cold Lake throughout the month of April. It is possible that residents of Cold Lake will see an increase in CH-146 Griffon and CH-147F Chinook helicopter flights. Training flights will most often take place in the training areas of CFB Cold Lake during daylight hours.

ATAC is 1 Wing’s premier flying course, representing the pinnacle of tactical aviation training in Canada. Pilots who pass the ATAC obtain the qualification of Air Mission Commander and are able to plan and execute complex and joint tactical aviation missions.

The CH-146 Griffon utility tactical-transport helicopter supports the tactical transportation of troops and materiel, surveillance and reconnaissance and casualty evacuation as well as training and search and rescue operations.

The CH-147F Chinook is an advanced, multi-mission helicopter used to transport equipment and personnel during domestic or deployed operations. It has enhanced self-protection capabilities, including anti-missile protection systems, radar as well as laser warning systems, ballistic protection, and self-defence machine guns.

For details on the Royal Canadian Air Force and our aircraft, please visit the website at: www.rcaf-arc.forces.gc.ca.

===

Le Cours d’aviation tactique avancé (CATA) de l’Aviation royale canadienne (ARC) se déroulera à la Base des Forces canadiennes (BFC) Cold Lake durant tout le mois d’avril. Il est possible que les résidents de Cold Lake voient une augmentation de vols d’hélicoptère CH-146 Griffon et CH-147F Chinook. Les vols d’entrainement devraient avoir lieu majoritairement dans les secteurs d’entrainements de la BFC Cold Lake durant le jour.

CATA est le cours de pilotage le plus important de la 1re Escadre, représentant le summum de la formation en aviation tactique au Canada. Les pilotes qui réussissent le CATA obtiennent la qualification de Commandant de mission aérienne et sont aptes à planifier et exécuter des missions d’aviation tactique complexes et interarmées.

Le CH-146 Griffon est un hélicoptère utilitaire de transport tactique qui sert au transport tactique de soldats et d’équipement. Il est aussi utilisé pour la recherche et le sauvetage, la surveillance et la reconnaissance, l’instruction, et les opérations d’évacuation des blessés.

Le CH-147F Chinook est un hélicoptère polyvalent moderne qui sert à transporter de l’équipement et du personnel destinés aux opérations au pays et à l’étranger. Il possède des capacités de protection supérieure, notamment des systèmes de protection antimissile, des systèmes d’alerte laser et radar, une protection balistique et des mitrailleuses.

Pour obtenir des détails sur l’Aviation royale canadienne et nos aéronefs, visitez le site Web à www.rcaf-arc.forces.gc.ca.