4 Wing Badminton and Squash teams bring home the hardware

The 4 Wing Women’s Badminton Doubles team competes at the CAF Sports Badminton and Squash regionals hosted by CFB Esquimalt – Supplied Photo

4 Wing sent 13 players to compete in the badminton and squash regionals hosted by CFB Esquimalt from 20-24 February. The tournament saw teams from Winnipeg all the way to Esquimalt gather to play the two sports and see who the best teams were in Western Canada. Our team, comprising 5 badminton and 8 squash players, competed all week during round-robin and group phases before the brackets were built to head to finals.

Cold Lake players managed to compete in both badminton and squash in the playoffs – for badminton, 4 Wing played in each of the men’s and women’s singles, mixed doubles, and women’s doubles. In squash, 4 Wing players competed in the playoffs in the open, junior, and women’s categories. The tournament saw many skilled players from across Western Canada gather and compete, every player who competed developed as athletes and professionals.

Ultimately, over the course of the week and dozens of games played by each player, 4 Wing Cold Lake managed to bring home the following medals:

Badminton Women’s Singles: Lt Camélia Paré, 1st place

Badminton Women’s Doubles: Avr Marissa Browning/Lt Camélia Paré, 2nd place

Squash Women: Lt Jenna O’Brien, 2nd place

Squash Junior: Capt Rob McIntosh, 2nd place

====

La 4e Escadre a envoyé 13 joueurs participer aux championnats régionaux de badminton et de squash organisés par la BFC Esquimalt du 20 au 24 février. Le tournoi a réuni des équipes de Winnipeg jusqu’à Esquimalt pour pratiquer ces deux sports et déterminer quelles étaient les meilleures équipes de l’Ouest canadien. Notre équipe, composée de 5 joueurs de badminton et de 8 joueurs de squash, a participé toute la semaine à des tournois à la ronde et à des phases de groupe avant que les groupes ne soient constitués pour les finales.

Les joueurs de Cold Lake ont réussi à participer aux éliminatoires en badminton et en squash – pour le badminton, 4 joueurs de l’escadre ont participé aux simples hommes et femmes, aux doubles mixtes et aux doubles femmes. En squash, les joueurs de la 4e Escadre ont participé aux éliminatoires dans les catégories ouvertes, junior et féminine. Le tournoi a permis à de nombreux joueurs qualifiés de tout l’Ouest canadien de se rassembler et de concourir, et chaque joueur qui a participé s’est développé en tant qu’athlète et professionnel.

Finalement, au cours de la semaine et des douzaines de parties jouées par chaque joueur, la 4e Escadre de Cold Lake a réussi à ramener les médailles suivantes à la maison:

Badminton – simple féminin : Lt Camélia Paré, 1re place

Doubles féminins en badminton : Avr Marissa Browning/Lt Camélia Paré, 2e place

Squash féminin: Lt Jenna O’Brien, 2e place

Squash junior: Capt Rob McIntosh, 2e place