4 Wing Defence Visible Minority Advisory Group looking for new members

The 4 Wing Defence Visible Minority Advisory Group – Supplied Photo



The 4 Wing Defence Visible Minority Advisory Group (DVMAG) is recruiting new members!

DVMAG was established in 1994 by the then Deputy Minister and the Chief of Defence Staff to act as a representative and consultative body for DND/CAF members. The Defence Visible Minority Advisory Group’s mandate is to:

Take a supportive role and apply our unique perspective to the job of building, nurturing and retaining a talented and diverse DND/CAF civilian and military workforce; and Help leaders at all levels by:

Communicating Employment Equity and related matters;

Helping to identify and recommend ways to eliminate systemic barriers; and

Providing advice to DND/CAF on the preparation, implementation, monitoring and revision of its Employment Equity plan.

DVMAG is fully comprised of volunteers that are passionate about DVMAG’s mission of Employment equity, diversity, and inclusion. Members of visible minority often have different food, clothing, festivals, and traditions than the ones normally observed in Canada. The group is committed to promote awareness of the differences to ensure that the traditions and values of the visible minority members, where necessary, are respected and the organization leaders and supervisors have the guidance for accommodating them. Over the years, DVMAG has advised the CAF organization in matters of hair braids for Black members, nutritious meals after sunset for members observing Ramadan, head coverings for Sikh and Muslim members, and more.

DVMAG members are of all backgrounds and origins. There is a common misconception that you have to be a visible minority to be a part of the group. You don’t!

If you are passionate about Employment equity, Diversity, and Inclusion, you are an Ally to DVMAG, and we have a place for you too! The 4Wing DVMAG looks forward to hear from you. If you have any questions, please feel free to reach out to the local Co-chairs:

Lt Abiodun Abati, Military Co-chair

Abiodun.Abati@forces.gc.ca

Mr. Shamsul Haque, Civilian Co-chair

MShamsul.Haque@forces.gc.ca

Le Groupe consultatif des minorités visibles de la Défense de la 4e Escadre (GCMVD) est à la recherche de nouveaux membres!

Le GCMVD a été créé en 1994 par le sous-ministre en poste de l’époque et le Chef d’état-major de la Défense pour agir en tant qu’entité de représentation et de consultation pour les membres du MDN et des FAC. Le mandat du GCMVD est le suivant :

Jouer un rôle de soutien et intégrer la perspective unique de ses membres dans la création, l’accompagnement et la rétention d’un effectif civil et militaire du MDN et des FAC talentueux et diversifié; Appuyer les dirigeants de tous les niveaux par les moyens suivants :

En leur communiquant l’information relative à l’équité en matière d’emploi et à tout ce qui s’y rapporte;

En trouvant et en recommandant des moyens pour éliminer les obstacles systémiques;

En donnant des conseils au MDN et aux FAC sur la préparation, la mise en œuvre, le suivi et la révision de leur plan d’équité en matière d’emploi.

Le GCMVD est entièrement composé de bénévoles passionnés par la mission du Groupe, soit de favoriser l’équité en matière d’emploi, la diversité et l’inclusion. Les membres d’une minorité visible ont bien souvent des habitudes alimentaires, des vêtements, des festivals et des traditions qui se distinguent de ceux que l’on observe habituellement au Canada. Le GCMVD s’engage à promouvoir la sensibilisation à ces différences afin de veiller à ce que les traditions et les valeurs de ces personnes soient respectées, et que les dirigeants et superviseurs de l’organisation disposent des conseils nécessaires pour en tenir compte lorsque nécessaire. Au fil des ans, le GCMVD a conseillé les FAC sur des sujets tels que les tresses pour les militaires noirs, les repas nutritifs après le coucher du soleil pour ceux qui observent le ramadan, les couvre-chefs pour les militaires sikhs et musulmans, et plus encore.

Les membres du GCMVD sont de tous horizons et de toutes origines. On croit souvent à tort qu’il faut appartenir à une minorité visible pour faire partie du Groupe. C’est faux!

Si l’équité en matière d’emploi, la diversité et l’inclusion vous passionnent, vous êtes un ou une allié(e) du GCMVD, et nous avons une place pour vous! Le GCMVD de la 4e Escadre est impatient de vous connaître. Si vous avez des questions, n’hésitez pas à communiquer avec les coprésidents locaux :

Lieutenant Abiodun Abati, coprésident militaire

Abiodun.Abati@forces.gc.ca

Shamsul Haque, coprésident civil

MShamsul.Haque@forces.gc.ca