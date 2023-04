Access to “Bark Park” temporarily disrupted due to helicopter operations

During the month of April 2023, the Advanced Tactical Aviation Course (ATAC) will periodically be conducting helicopter operations out of the Dog walking area, also known as the “Bark Park”, located north of CFB Cold Lake on the road to the Cadet Camp.

Durant le mois d’avril 2023, le Cours d’aviation tactique avancé (CATA) va périodiquement diriger des missions en hélicoptère à partir de l’aire de promenade de chiens, aussi connue sous le nom de “parc d’aboiements”, située au nord de la BFC Cold Lake sur le chemin du Camp de cadets.

Du personnel militaire sera sur place pour assurer la sécurité des individus et des véhicules, ce qui pourrait rendre l’aire indisponible à certains moments. Comme les hélicoptères produisent une ventilation importante qui peut projeter des objets, veuillez rester à l’écart de ceux-ci et suivez les directives lorsque cette aire est en cours d’utilisation.

Votre patience est appréciée, et toute question ou préoccupation peut être adressée en contactant les opérations de la 4e Escadre.