Bell Let’s Talk 2023 | Join in and help change the conversation!

Bell Let’s Talk day is on January 25th – Supplied Photo

This year, Bell Let’s Talk Day is on Wednesday, January 25, and the Defence Team will be joining forces to help drive awareness and end the stigma around mental illness.

In Canada, one-in-two people struggling with their mental health are not getting the help they need. This year, the Bell Let’s Talk campaign theme is “Let’s create positive change” which aims to highlights the mental health crisis that Canadians are facing, and ways that we can all create meaningful change and take action, by doing one or more of the following:

C hoose a mental health organization to learn about or support

hoose a mental health organization to learn about or support H elp a friend, family member, or colleague struggling with their mental health by learning how to support them

elp a friend, family member, or colleague struggling with their mental health by learning how to support them A sk about how your workplace or community is creating change for mental health

sk about how your workplace or community is creating change for mental health N urture your own well-being by practicing and learning mental health strategies

urture your own well-being by practicing and learning mental health strategies G et involved in a mental health initiative or organize an event to support mental health

et involved in a mental health initiative or organize an event to support mental health E ngage in conversations about mental health to fight stigma

ngage in conversations about mental health to fight stigma Share your actions using #BellLetsTalk and help inspire others to join the movement to create positive change

This year, in lieu of donating five cents per social media interaction, Bell has pledged to donate an additional $10 million towards their goal of $155 million. Through this, Canadians can focus on practical actions that can be taken to create positive change within the mental health space.

Looking to get involved? Here are some other ways that Defence Team members can come together on this 13th annual Bell Let’s Talk Day to help to move mental health in Canada in the right direction:

A live, virtual and in-person panel discussion with the Joint Mental Health Champions

The Defence Team-wide event will be a one-hour, live panel discussion, including time for a question-and-answer session. This event will take place live and in-person for the first time since the COVID-19 pandemic and will also be simultaneously live-streamed to allow for participation of Defence Team members across the country. The panel discussion will encourage open discussion around mental health and the stigma attached to mental illness, while highlighting well-being resources that are available to Defence Team members.

Want to join this important conversation? Panelists will take questions from the in-person and virtual audience submitted via Slido during the event, or you can submit your questions here before January 20 (you are now leaving the Government of Canada website. For internal audiences only).

Speakers/Panelists:

DND/CAF Joint Mental Health Champions Bill Matthews, Deputy Minister of National Defence Lieutenant-General Frances Allen, Vice Chief of the Defence Staff Wanda Boudreau, President Federal Government Dockyard Chargehands Association

Captain(Navy) Iain Beck, Director of Mental Health

Candice Ross, Interim Director, Anti-Racism Implementation.

Date: January 25

Time: 1 p.m. to 2 p.m. EST

Location:

Note: The stream of the event can only be viewed by DND/CAF users via D365 accounts. The video will remain available for viewing on MS Streams after the event is finished.

Keep the conversation going:

Bell Let’s Talk day should just be the start of an ongoing, continuous conversation. It is important to check in on and support our colleagues, friends, families, and ourselves throughout the year. Using the resources learned through initiatives like Bell Let’s Talk, let’s push to implement them in our lives to better the mental health space and end the stigma.

Make use of available mental health supports and resources:

Over the last few years, our lives, including our mental health, have been impacted drastically. As a result of this, many resources and tools have been made available to support ourselves and those around us. Defence Team members have access to free virtual and in-person mental health resources, services, and supports.

Remember, you are not alone. If you, or anyone you know is struggling and don’t know where to turn, help is always available.

This Bell Let’s Talk Day – and everyday – the Defence Team joins forces to show our support for all those who live with mental illness and those taking action to help them.

————–

Cette année, la Journée Bell Cause pour la cause a lieu le mercredi 25 janvier, et les membres de l’Équipe de la Défense uniront leurs forces à l’occasion de cet événement pour favoriser la sensibilisation et mettre un terme à la stigmatisation associée aux maladies mentales.

Au Canada, parmi les gens aux prises avec des problèmes de santé mentale, c’est une personne sur deux qui ne reçoit pas l’aide dont elle a besoin. Le thème de la campagne Bell Cause pour la cause de 2023, « Créons un changement positif », vise donc à mettre en lumière la crise à laquelle fait face la population canadienne sur le plan de la santé mentale, ainsi que les différentes façons par lesquelles vous pouvez tous et toutes contribuer à changer les choses de manière positive en posant un ou plusieurs des gestes suivants :

C hoisissez et soutenez un organisme en santé mentale

hoisissez et soutenez un organisme en santé mentale H issez la lutte contre la stigmatisation vers de nouveaux sommets en engageant la conversation

issez la lutte contre la stigmatisation vers de nouveaux sommets en engageant la conversation A pprenez-en plus sur ce que fait votre employeur ou votre collectivité pour changer les choses en santé mentale

pprenez-en plus sur ce que fait votre employeur ou votre collectivité pour changer les choses en santé mentale N ourrissez votre bien-être et appliquez des stratégies favorisant une santé mentale positive

ourrissez votre bien-être et appliquez des stratégies favorisant une santé mentale positive G uidez vos proches qui ont des enjeux de santé mentale vers des ressources

uidez vos proches qui ont des enjeux de santé mentale vers des ressources E ncouragez une initiative ou un événement en soutien à la santé mentale

ncouragez une initiative ou un événement en soutien à la santé mentale Ralliez-vous au mouvement et partagez vos actions en utilisant le mot-clic #BellCause

Au lieu de donner cinq cents pour chaque interaction dans les médias sociaux, Bell s’est engagé cette année à verser 10 millions de dollars supplémentaires vers l’atteinte de son objectif de 155 millions de dollars. Les Canadiens et les Canadiennes pourront donc concentrer leurs efforts sur les gestes concrets qu’ils peuvent faire pour créer des changements positifs dans le domaine de la santé mentale.

Vous aimeriez vous impliquer? À l’occasion de cette 13e édition annuelle de la Journée Bell Cause pour la cause, les membres de l’Équipe de la Défense pourront aussi unir leurs forces des façons suivantes pour contribuer à faire avancer la santé mentale au Canada dans la bonne direction :

Table ronde en personne et diffusée en direct avec les cochampions de la santé mentale

L’événement organisé à l’échelle de l’Équipe de la Défense sera une table ronde d’une heure qui comprendra une période de questions. Tenu en personne pour la première fois depuis le début de la pandémie de COVID‑19, cet événement sera aussi diffusé en direct pour permettre aux membres de l’Équipe de la Défense d’un bout à l’autre du pays d’y participer. La table ronde favorisera la tenue d’une discussion ouverte sur la santé mentale et la stigmatisation liée à la maladie mentale, tout en soulignant les ressources en matière de bien-être dont peuvent tirer parti les membres de l’Équipe de la Défense.

Aimeriez-vous participer à cette conversation importante? Les panélistes répondront à des questions transmises par l’entremise de Slido durant l’événement par les personnes y assistant virtuellement ou en personne, ou vous pouvez transmettre vos questions ici avant le 20 janvier (Vous quittez le site Web du gouvernement du Canada. Pour les publics internes seulement.).

Conférenciers/panélistes :

Cochampions de la santé mentale du MDN et des FAC : Bill Matthews, sous-ministre de la Défense nationale; la lieutenante-générale Frances Allen, vice-chef d’état-major de la Défense; Wanda Boudreau, présidente de l’Association des Chefs d’équipe des chantiers maritimes du gouvernement fédéral;

le capitaine de vaisseau Iain Beck, directeur – Santé mentale;

Candice Ross, directrice intérimaire – Mise en œuvre de la lutte contre le racisme.

Date : Le 25 janvier 2023

Heure : De 13 h à 14 h (heure de l’Est)

Lieu :

Virtuel (MS Stream) Transmettez vos questions par l’entremise de Slido. Code de l’événement : #DNDBLT

En personne : QGDN (Carling), bâtiment 5.

Remarque : Les utilisateurs du MDN et des FAC pourront accéder à la diffusion en continu de l’événement par l’entremise de leur compte D365 uniquement. La vidéo pourra aussi être visionnée sur MS Stream après l’événement.

Poursuivez la conversation :

La Journée Bell Cause pour la cause ne devrait être que le début d’une conversation continue. Tout au long de l’année, il est important de prendre des nouvelles de nos collègues, de nos amis et de nos familles, de nous soutenir mutuellement et de vérifier comment on se porte soi-même. Avec l’aide des ressources découvertes au moyen d’initiatives comme Bell Cause pour la cause, efforçons-nous de mettre en pratique dans nos vies ce que nous avons appris afin d’améliorer les choses dans le domaine de la santé mentale et de mettre fin à la stigmatisation.

Utilisez le soutien et les ressources en santé mentale à votre disposition :

Ces dernières années, nos vies – et notre santé mentale – ont été considérablement bouleversées. Par conséquent, des ressources et des outils ont été mis à notre disposition pour offrir du soutien aux membres de notre entourage et à nous‑mêmes. Ainsi, les membres de l’Équipe de la Défense peuvent accéder gratuitement à des ressources, des outils et des services de soutien en santé mentale virtuels et en personne.

Rappelez-vous que vous n’êtes pas seuls. Si vous, ou une personne que vous connaissez, éprouvez des difficultés et ne savez pas à qui vous adresser, une aide est toujours à portée de main.

En cette Journée Bell Cause pour la cause – et chaque jour – l’Équipe de la Défense unit ses forces pour montrer son soutien à tous ceux et celles qui vivent avec une maladie mentale, ainsi qu’à toutes les personnes qui prennent des mesures pour les aider.