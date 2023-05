Big Stuff Round Up at 4 Wing starts May 27th

Stock Photo

Residential Housing Unit (RHU) residents at CFB Cold Lake will have the opportunity to do a little spring cleanup, and perhaps pick up a new item, starting on May 27th.

The Big Stuff Round Up is coming to 4 Wing. Starting on May 27th, residents can drop off items such as appliances, metal items, old stereos etc. on their curb. Should the items be usable, they can be marked and picked up by anyone on base who may want them. On May 29th and May 30th, any remaining items will be picked up and transported for disposal, free of charge.

Hazardous waste items will not be picked up. These items include paint, motor oil and filters, batteries and propane tanks.

All items that are being offered for swap are asked to be clearly communicated as such with signage.

Les résidents des unités de logement résidentiel (ULR) de la BFC Cold Lake auront l’occasion de faire un peu de nettoyage de printemps, et peut-être de se procurer de nouveaux articles, à compter du 27 mai.

L’événement Big Stuff Round Up (Rassemblage des gros items) se déroulera à la 4e Escadre à compter du 27 mai, les résidents pourront déposer sur le trottoir des articles tels que des appareils électroménagers, des articles en métal, de vieilles chaînes stéréo, etc. Si les objets sont utilisables, ils peuvent être marqués et ramassés par toute personne de la base susceptible d’en avoir besoin. Les 29 et 30 mai, les objets restants seront ramassés et transportés gratuitement pour être éliminés.

Les déchets dangereux ne seront pas ramassés. Il s’agit notamment de peinture, d’huile de moteur et de filtres, de batteries et de réservoirs de propane.

Tous les articles proposés à l’échange doivent être clairement signalés comme tels par des panneaux.