Canada extends and expands military and other support for the security of Ukraine

Ottawa, Canada – National Defence / Canadian Armed Forces

Canada is steadfast in its support of Ukraine’s sovereignty, territorial integrity and independence. Canada is alarmed by, and condemns, Russia’s threats and military buildup in and around Ukraine. Canada remains committed to a diplomatic solution and continues to call on Russia to de-escalate and engage in meaningful dialogue. Any further aggression on the part of Russia will be met with strong consequences and Canada continues to work with allies and partners on a coordinated response.

On January 26, 2022, the Honourable Anita Anand, Minister of National Defence, and the Honourable Mélanie Joly, Minister of Foreign Affairs, joined Prime Minister Justin Trudeau and Deputy Prime Minister Chrystia Freeland to announce $340 million for immediate support to Ukraine and for the extension and expansion of Operation UNIFIER, the Canadian Armed Forces’ military training and capacity-building mission in Ukraine.

This extension and expansion of Canada’s military presence in support of Ukraine will ensure that members of the Canadian Armed Forces (CAF) will continue to provide enhanced military training and mentorship to Ukraine’s security forces through to the end of March 2025. In the coming days an additional 60 troops will be deployed to Ukraine to join the approximately 200 women and men already on the ground, with the ability to increase the total number to 400 CAF personnel. The CAF will also work with the Canadian Security Establishment on measures to support enhanced intelligence cooperation and cyber security and cyber operations. This increased support will help Ukraine strengthen its security and ability to defend itself against a range of threats.

Since 2015, Canadian troops have conducted more than 600 courses, training nearly 33,000 Ukrainian military and security personnel in a range of tactical and advanced military skills. In addition, civilian and military personnel from the Department of National Defence and the CAF have been supporting key elements of Ukraine’s defence reform process, such as democratic accountability and civilian oversight of defence and security institutions.

The extension and expansion in scope of Operation UNIFIER will complement and be delivered in a coordinated effort alongside the diplomatic efforts of Minister Joly and Global Affairs Canada to deter and de-escalate Russia’s ongoing aggressive and destabilizing activities in and around Ukraine. To that end, the Government also announced that Canada is creating an action team based out of Global Affairs Canada to support further coordination of federal departments’ efforts in support of peace and security in Ukraine. Existing diplomatic capacity will also be strengthened, with additional subject matter experts in areas such as security sector reform, conflict management, democratic reform, consular services and diplomacy. With these additional resources in both Ottawa and the Canadian Embassy in Kyiv, Ukraine, Canada will be able to continue to assess and respond to the ongoing and escalating situation.

In addition, Canada will be providing and $50 million for development and humanitarian assistance, as well as additional support for the Peace and Stabilization Operations Program to support Ukraine’s security sector reforms and improve the capacity of its security sector institutions. Canada will also be providing non-lethal military equipment to Ukraine.

Today’s announcement demonstrates Canada’s unwavering commitment to Ukraine and its people through this strengthened contribution to assist them with their ability to defend themselves.

“Canada’s support for Ukraine’s sovereignty, security, and territorial integrity is steadfast. By extending and expanding Operation UNIFIER through 2025, we will continue to support Ukraine as it faces unacceptable Russian aggression. Thanks to our close integration with Ukraine’s security forces under Operation UNIFIER, Canada is uniquely placed to provide training and capacity-building assistance to Ukraine. I will remain closely engaged with my Ukrainian counterpart, and our partners and allies, to ensure that Canada continues to bring our strengths to the table in promoting the rules-based international order.” The Honourable Anita Anand, Minister of National Defence

Quick Facts

Since 2014, Canada has provided Ukraine with more than $890 million in multifaceted assistance to support Ukraine’s security, prosperity, and reform objectives. In the long-term, reforms are the most effective strategy for building Ukraine’s resilience to Russian aggression.

Through Canada’s Peace and Stabilization Operations Program, Canada is currently supporting over $16 million in ongoing multi-year programming focused on security sector and defence reform in Ukraine, including a strong focus on advancing Ukraine’s Women Peace and Security National Action Plan.

Operation UNIFIER harmonizes its efforts with other nations through a Multinational Joint Commission. This commission includes Canada, Denmark, Lithuania, Poland, Slovakia, Sweden, Ukraine, the United Kingdom, and the United States.

The expanded training mission will include a deployment of 60 additional troops in the coming days, depending on need, building to a rotational deployment that can surge up to 400 CAF personnel.

Much of the direct training that was previously done through Operation UNIFIER is now being delivered by Ukrainian security forces themselves, with Canadians acting as advisors and mentors.

Courses include unit and brigade level tactical training, combat engineer training such as improvised explosive device disposal and explosive ordnance disposal; reconnaissance; development of a non-commissioned officer corps; and medical training.

The additional development assistance announced today will scale up support for peace and security initiatives, strengthen community security and social cohesion and help alleviate the economic impact for conflict-affected communities, with a particular focus on women and marginalized groups. It will also support crisis management and emergency response.

The new humanitarian funding will support experienced partners on the ground to help them respond to current and evolving humanitarian needs in Ukraine. It will include support for the provision of protection assistance, emergency health services, water and sanitation, shelter and food assistance.

Le Canada prolonge et augmente sa présence militaire et ses activités de soutien pour assurer la sécurité de l’Ukraine

Ottawa (Canada) – Défense nationale/Forces armées canadiennes

Le Canada soutient résolument la souveraineté, l’intégrité territoriale et l’indépendance de l’Ukraine. Il est préoccupé par les menaces et le renforcement militaire de la Russie en Ukraine et dans les environs, et condamne de telles activités. Le Canada demeure résolu à trouver une solution diplomatique et continue de demander à la Russie de désamorcer la situation et d’engager un dialogue constructif. Toute nouvelle agression de la part de la Russie aura de graves conséquences, et le Canada continue de collaborer avec ses alliés et ses partenaires afin d’élaborer une intervention coordonnée.

Le 26 janvier 2022, l’honorable Anita Anand, ministre de la Défense nationale, et l’honorable Mélanie Joly, ministre des Affaires étrangères, se sont jointes au premier ministre Justin Trudeau et à la vice‑première ministre Chrystia Freeland pour annoncer le versement de 340 millions de dollars pour un soutien immédiat à l’Ukraine ainsi que pour la prolongation et l’expansion de l’opération UNIFIER, la mission de formation et de renforcement des capacités militaires des Forces armées canadiennes (FAC) en Ukraine.

La prolongation et l’augmentation de la présence militaire du Canada en soutien à l’Ukraine permettront aux membres des FAC de continuer à offrir un entraînement militaire amélioré et à servir de mentors aux forces de sécurité ukrainiennes jusqu’à la fin mars 2025. Au cours des prochains jours, 60 militaires additionnels seront déployés en Ukraine; ils s’ajouteront aux quelque 200 hommes et femmes déjà sur le terrain, avec la possibilité de porter l’effectif total à 400 membres du personnel des FAC. Les FAC travailleront également en collaboration avec le Centre de la sécurité des télécommunications en vue d’élaborer des mesures visant à améliorer les cyberopérations, la cybersécurité et la coopération en matière de renseignement. Ce soutien accru aidera l’Ukraine à renforcer sa sécurité et sa capacité à se défendre contre une variété de menaces.

Depuis 2015, les militaires canadiens ont donné plus de 600 cours, formant ainsi près de 33 000 militaires et membres du personnel de sécurité ukrainiens pour leur permettre d’acquérir diverses compétences militaires tactiques et avancées. En outre, les membres du personnel civil et militaire du ministère de la Défense nationale et des FAC ont appuyé des aspects clés de la réforme de la défense de l’Ukraine, comme les obligations redditionnelles démocratiques et la surveillance civile des institutions de défense et de sécurité.

La prolongation de l’opération UNIFIER et l’élargissement de sa portée viendront complémenter et appuyer les efforts diplomatiques déployés par la ministre Joly et Affaires mondiales Canada visant à freiner les activités agressives et déstabilisantes menées par la Russie en Ukraine et dans les environs et à désamorcer la situation. À cette fin, le gouvernement a également annoncé l’établissement d’une équipe d’intervention au sein d’Affaires mondiales Canada pour soutenir les efforts de coordination des ministères fédéraux en faveur de la paix et de la sécurité en Ukraine. La capacité diplomatique existante sera également renforcée, notamment par l’ajout d’experts en la matière dans des domaines comme la réforme du secteur de la sécurité, la gestion de conflits, la réforme démocratique, les services consulaires et la diplomatie. Avec ces ressources supplémentaires, tant à Ottawa qu’à l’ambassade du Canada à Kiev, en Ukraine, le Canada pourra continuer à évaluer la situation et sa détérioration, et à y réagir.

De plus, le Canada fournira 50 millions de dollars pour le développement et l’aide humanitaire, ainsi qu’une aide supplémentaire destinée au Programme pour la stabilisation et les opérations de paix afin d’appuyer les réformes du secteur de la sécurité de l’Ukraine et d’accroître la capacité des institutions de ce secteur. Le Canada fournira également de l’équipement militaire non létal à l’Ukraine.

L’annonce faite aujourd’hui démontre l’engagement indéfectible du Canada envers l’Ukraine et le peuple ukrainien grâce à cette contribution accrue visant à les aider à renforcer leur capacité à se défendre.

« L’appui du Canada à la souveraineté, à la sécurité et à l’intégrité territoriale de l’Ukraine est inébranlable. En prolongeant l’opération UNIFIER jusqu’en 2025 et en élargissant sa portée, nous continuerons de soutenir l’Ukraine, confrontée à des agressions inacceptables de la part de la Russie. Grâce à son intégration étroite avec les forces de sécurité de l’Ukraine dans le cadre de l’opération UNIFIER, le Canada est particulièrement bien placé pour appuyer les efforts de l’Ukraine en matière de formation et de renforcement de la capacité. Je maintiendrai une collaboration étroite avec mon homologue ukrainien, ainsi qu’avec nos partenaires et nos alliés, afin que le Canada continue de tirer profit de ses atouts pour favoriser l’ordre international fondé sur des règles. » L’honorable Anita Anand, ministre de la Défense nationale

En bref

Depuis 2014, le Canada a fourni à l’Ukraine plus de 890 millions de dollars en aide multidimensionnelle à l’appui des efforts du pays en matière de sécurité, de prospérité et de réforme. À long terme, les réformes constituent la stratégie la plus efficace pour renforcer la résilience de l’Ukraine face aux agressions russes.

Dans le cadre de son Programme pour la stabilisation et les opérations de paix, le Canada investit plus de 16 millions de dollars dans des programmes pluriannuels en cours axés sur le secteur de la sécurité et la réforme de la défense en Ukraine, en mettant fortement l’accent sur l’avancement du Plan d’action national de l’Ukraine pour les femmes, la paix et la sécurité.

L’opération UNIFIER harmonise ses efforts avec ceux d’autres pays par l’intermédiaire d’une commission mixte multinationale, qui comprend le Canada, le Danemark, la Lituanie, la Pologne, la Slovaquie, la Suède, l’Ukraine, le Royaume-Uni et les États‑Unis.

La mission d’instruction élargie prévoit notamment le déploiement de 60 militaires additionnels au cours des prochains jours, selon les besoins, ce qui se traduit par un déploiement par rotation pouvant comprendre jusqu’à 400 membres des FAC.

La majeure partie de l’instruction directe qui était auparavant donnée dans le cadre de l’opération UNIFIER est désormais assurée par les forces de sécurité ukrainiennes elles-mêmes, les Canadiens jouant plutôt le rôle de conseillers et de mentors.

Les cours présentés portent entre autres sur l’entraînement tactique au niveau de l’unité et de la brigade, l’instruction de génie de combat, notamment la neutralisation d’engins explosifs improvisés et la neutralisation des explosifs et munitions, la reconnaissance, la mise sur pied d’un corps de sous-officiers, et la formation médicale.

L’aide au développement supplémentaire annoncée aujourd’hui rehaussera le soutien aux initiatives en matière de paix et de sécurité, renforcera la sécurité communautaire et la cohésion sociale, et contribuera à atténuer l’incidence économique sur les collectivités touchées par des conflits, tout en mettant l’accent sur les femmes et les groupes marginalisés, en particulier. Par ailleurs, ces fonds appuieront la gestion de crises et l’intervention d’urgence.

Le nouveau financement en matière d’aide humanitaire appuiera les partenaires chevronnés sur le terrain, leur permettant de répondre aux besoins humanitaires actuels et changeants en Ukraine. Cette aide comprendra la protection, les services de santé d’urgence, l’eau et l’hygiène, l’aide au logement et l’aide alimentaire.