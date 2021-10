Canadian artillery soldiers assume Queen’s Guard duties in England

The Royal Canadian Artillery band leads The Royal Regiment of Canadian Artillery United Kingdom Public Duties Contingent through the gates at Buckingham Palace in London, England on October 4, 2021 during the Change of Guard ceremony.

Photo: Master Corporal Heather MacRae, Image Technician, Royal Regiment of Canadian Artillery UK Public Duties Contingent

La Musique de l’Artillerie royale canadienne mène le contingent des services d’honneur du Royaume-Uni du Régiment royal de l’Artillerie canadienne à l’entrée du palais de Buckingham, à Londres, en Angleterre, le 4 octobre 2021, au cours de la cérémonie de relève de la garde.

Source : Caporal-chef Heather MacCrae, Tech Image, Contingent des services d’honneur du Royaume-Uni du Régiment royal de l’Artillerie canadienne.

Members of The Royal Regiment of Canadian Artillery United Kingdom Public Duties Contingent (RCA UK PDC) began their month-long Public Duties in London and Windsor with Changing of the Guard ceremonies held at Buckingham Palace and St. James’s Palace on October 4, 2021.

From October 4 to 22, the 90 soldiers of the RCA UK PDC will comprise the Queen’s Guard at the four Royal residences in the London District – Buckingham Palace, St. James’s Palace, Windsor Castle and the Tower of London. For the mount and dismount ceremonies, which will occur several times throughout the month-long tasking, the Queen’s Guard will be accompanied by the 36-person Royal Canadian Artillery Band, based in Edmonton.

The Queen’s Guard are soldiers and officers charged in support of the civil authorities with guarding the Sovereign and the official royal residences in the UK.

The RCA UK PDC was invited by Her Majesty Queen Elizabeth II to form the Queen’s Guard to honour and commemorate the 150th anniversary of the formation of The Royal Regiment of Canadian Artillery (RCA) A and B Batteries. The founding of A Battery (in Kingston, Ont.) and B Battery (in Quebec City) of 1 RCHA in 1871 led the way for Canada’s professional Army. It allowed Canada to bear responsibility for its defence and laid the groundwork for political autonomy.

This opportunity to conduct Public Duties perpetuates the tradition of Commonwealth soldiers working closely with the British Armed Forces while demonstrating the professional capabilities of The Royal Regiment of Canadian Artillery and the Canadian Armed Forces in an international setting.

“This is truly a once in a lifetime opportunity for our soldiers and they are embracing every moment of it. While training and preparations leading up to this were at times long, when Canadian soldiers marched onto the forecourt of Buckingham Palace, they truly felt the full magnitude of their duties. This is not something that is by any means a common task for Canadian Armed Forces members and it is an honour and a privilege to be here as a member of the Queen’s Guard.” Major Michael Crosier, Guard Commander, The Royal Regiment of Canadian Artillery UK Public Duties Contingent

Quick Facts

Her Majesty Queen Elizabeth II holds the Royal Appointment of Captain General for The Royal Regiment of Canadian Artillery and in this capacity serves as the ceremonial head of the Regiment.

In addition to guarding the official Royal residences in the London District, the RCA UK PDC will participate in ceremonial events supporting the 150th anniversary of the formation of A and B Batteries during September and October 2021 while in the UK.

Des soldats de l’Artillerie canadienne assument les fonctions de la garde de la Reine en Angleterre

Ottawa – Défense nationale/Forces armées canadiennes

Les membres du contingent des services d’honneur du Royaume-Uni du Régiment royal de l’Artillerie canadienne ont commencé leur mois de services d’honneur à Londres et à Windsor par des cérémonies de relève de la garde au palais de Buckingham et au palais de Saint-James le 4 octobre 2021.

Du 4 au 22 octobre, les 90 membres du contingent des services d’honneur du Royaume-Uni du Régiment royal de l’Artillerie canadienne formeront la garde de la Reine dans les quatre résidences royales du district de Londres : le palais de Buckingham, le palais de Saint‑James, le château de Windsor et la Tour de Londres. Pour les cérémonies avec et sans montures, qui auront lieu plusieurs fois au cours du mois, la garde de la Reine sera accompagnée par la Musique de l’Artillerie royale canadienne, composée de 36 personnes et basée à Edmonton.

La garde de la Reine est composée de soldats et d’officiers chargés, en appui aux autorités civiles, de monter la garde de la Souveraine et des résidences royales officielles au Royaume‑Uni.

Pour honorer et célébrer le 150e anniversaire de la mise sur pied des batteries A et B du Régiment royal de l’Artillerie canadienne (RRAC), le contingent des services d’honneur du Royaume-Uni du Régiment royal de l’Artillerie canadienne a été invité par Sa Majesté la reine Elizabeth II à former la garde de la Reine au Royaume-Uni. La mise sur pied de la batterie A (à Kingston, en Ontario) et de la batterie B (à Québec) du 1 RCHA en 1871 a marqué le début de l’armée professionnelle au Canada. La mise sur pied de ces deux batteries a permis au Canada d’assumer la responsabilité de sa défense et de jeter les bases de son autonomie politique.

Cette possibilité d’exercer des services d’honneur perpétue la tradition des militaires du Commonwealth qui travaillent en étroite collaboration avec les forces armées britanniques et permet de faire valoir les capacités professionnelles du Régiment royal de l’Artillerie canadienne et des Forces armées canadiennes dans un contexte international.

« C’est vraiment une occasion unique pour nos militaires, et ils en savourent chaque instant. Bien que l’entraînement et les préparatifs qui ont mené à cette mission aient été parfois longs et fatigants, lorsque les militaires canadiens se sont rendus sur le parvis du palais de Buckingham, ils ont vraiment ressenti toute l’ampleur de leur rôle. Ce n’est pas une tâche courante pour les membres des Forces armées canadiennes et c’est un honneur et un privilège d’être ici en tant que membre de la garde de la Reine. » Major Michael Crosier, Commandant de la garde, Contingent des services d’honneur du Royaume-Uni du Régiment royal de l’Artillerie canadienne

Faits en bref

Sa Majesté la reine Elizabeth II détient la nomination royale de capitaine-général du Régiment royal de l’Artillerie canadienne et, à ce titre, elle est le chef du cérémonial du Régiment.

En plus de la garde des résidences royales officielles dans le district de Londres, le contingent des services d’honneur du Royaume-Uni du Régiment royal de l’Artillerie canadienne participera aux activités cérémonielles organisées à l’occasion du 150eanniversaire de la mise sur pied des batteries A et B, en septembre et en octobre 2021, pendant son séjour au Royaume-Uni.