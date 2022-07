Canadian soldier of the First World War identified

July 28, 2022 – Ottawa – National Defence / Canadian Armed Forces

The Department of National Defence and the Canadian Armed Forces (CAF) have confirmed the identity of a previously unknown soldier as Company Sergeant-Major David George Parfitt, a Canadian soldier of the First World War. His headstone, in Regina Trench Cemetery, Grandcourt, France, identified him only as an unknown sergeant-major of the 8th Canadian Infantry Battalion.

David George Parfitt was born in London, England, in 1891 and immigrated to Canada at the age of 18. He was a mill worker in Keewatin, Ont., before enlisting in Valcartier, Que. Three of his brothers also enlisted: William (Royal Canadian Navy), Arthur (Canadian Expeditionary Force) and Frederick (British Army): all three survived the war.

Having been a member of the Non-Permanent Active Militia for four years, David Parfitt was promoted to the rank of sergeant upon enlisting. The 8th Canadian Infantry Battalion, with Sergeant Parfitt in its ranks, arrived in France in February 1915. In September 1915, he was promoted to the rank of company sergeant-major. Company Sergeant-Major Parfitt, 25, was one of 156 members of the 8th Canadian Infantry Battalion (90th Rifles), Canadian Expeditionary Force, killed in action on September 26, 1916, during the Battle of Thiepval Ridge. He is the only Canadian company sergeant-major to have died on that date in France, a detail that significantly contributed to the identification of his grave.

The CAF has notified the family of Company Sergeant-Major Parfitt of his identification, and is providing them with ongoing support. A headstone rededication ceremony will take place at the earliest opportunity at the Commonwealth War Graves Commission’s Regina Trench Cemetery, in France.

“We remember the courage of the Canadians who served our nation both at home and overseas in the First World War. The successful identification of Company Sergeant-Major Parfitt is a reminder for all Canadians of the ultimate sacrifice made by many in service to our nation. To the family of Company Sergeant-Major Parfitt, know that Canada honours him and is grateful for his service.” The Honourable Anita Anand, Minister of National Defence “Company Sergeant-Major Parfitt was one of our own – a Canadian soldier who fought for our country with honour during the First World War. His name is engraved on the base of the Canadian National Vimy Memorial along with those of the more than 11,000 of his comrades who were posted as ‘missing, presumed dead’ in France. Now that his grave has been identified, I’m pleased to know he will receive a permanent headstone to commemorate his courage, service, and ultimate sacrifice.” The Honourable Lawrence MacAulay, Minister of Veterans Affairs and Associate Minister of National Defence

Quick Facts

David George Parfitt was born on July 4, 1891, in London, England. He was the son of Frederick and Elizabeth Parfitt (née Woodhouse).

He was killed in action during the Battle of Thiepval Ridge, one of the Battles of the Somme. On September 26, 1916, one of the objectives of the 1st Canadian Division (which included the 8th Infantry Battalion within the 2nd Infantry Brigade) was to take and occupy a series of trenches located between Thiepval and Courcelette, France. Company Sergeant-Major Parfitt lost his life leading a platoon from D Company of the 8 th Infantry Battalion in the attack that day.

Company Sergeant-Major Parfitt is commemorated on the Canadian National Vimy Memorial, erected in memory of Canadian soldiers killed in France during the First World War who have no known grave.

In May 2019, the Directorate of History and Heritage received a report from the Commonwealth War Graves Commission (CWGC) detailing the potential identification of Grave 16, Row G, Plot 7 in the Regina Trench Cemetery, in Grandcourt, France. Independent researchers raised the possibility with the CWGC that this grave belonged to Company Sergeant-Major Parfitt.

Following extensive archival research by the CWGC and the Directorate of History and Heritage to corroborate the findings of the independent researcher, the identification was confirmed in November 2019 by the Casualty Identification Review Board, which includes representatives from the Canadian Forces Forensic Odontology Response Team and the Canadian Museum of History.

The Canadian Armed Forces Casualty Identification Program, within the Directorate of History and Heritage, identifies unknown Canadian service members when their remains are recovered. The program also identifies service members previously buried as unknown soldiers when there is sufficient evidence to confirm the identification.

The CWGC commemorates the 1.7 million Commonwealth servicemen and women who died during the two world wars. Using an extensive archive, the Commission works with their partners to recover, investigate, and identify those with no known grave to give them the dignity of burial and the commemoration they deserve.

Identification d’un soldat canadien de la Première Guerre mondiale

Le 28 juillet 2022 – Ottawa – Défense nationale/Forces armées canadiennes

Le ministère de la Défense nationale et les Forces armées canadiennes (FAC) ont confirmé l’identité d’un soldat jusqu’alors inconnu comme étant le sergent‑major de compagnie David George Parfitt, un soldat canadien de la Première Guerre mondiale. Sur sa pierre tombale, qui se trouve au cimetière Regina Trench, à Grandcourt, en France, il était simplement identifié comme un sergent‑major inconnu du 8e Bataillon d’infanterie canadien.

David George Parfitt est né à Londres, en Angleterre, en 1891, et il a immigré au Canada à l’âge de 18 ans. Il a travaillé comme ouvrier d’usine à Keewatin (Ontario) avant de s’enrôler à Valcartier (Québec). Trois de ses frères se sont également enrôlés, soit William (dans la Marine royale canadienne), Arthur (dans le Corps expéditionnaire canadien) et Frederick (dans l’Armée britannique); ils ont tous les trois survécu à la guerre.

Ayant été membre de la Milice active non permanente pendant quatre ans, David Parfitt a été promu au grade de sergent dès son enrôlement. Le 8e Bataillon d’infanterie canadien, dont le sergent Parfitt faisait partie, est arrivé en France en février 1915. En septembre 1915, Parfitt a été promu au grade de sergent‑major de compagnie. Le sergent‑major de compagnie Parfitt, âgé de 25 ans, a été l’un des 156 membres du 8e Bataillon (90th Rifles) du Corps expéditionnaire canadien tués au combat lors de la bataille de la crête de Thiepval le 26 septembre 1916. Il était par ailleurs le seul sergent‑major de compagnie canadien ayant péri à cette date en France, détail qui a fortement contribué à l’identification de sa sépulture.

Les FAC ont informé la famille du sergent‑major de compagnie Parfitt de son identification, et lui offrent un soutien continu. Une cérémonie de reconsécration de la pierre tombale aura lieu dès que possible au cimetière Regina Trench de la Commission des sépultures de guerre du Commonwealth, en France.

« Nous nous souvenons du courage dont ont fait preuve les Canadiens qui ont servi notre pays ici et à l’étranger pendant la Première Guerre mondiale. L’identification du sergent‑major de compagnie Parfitt permet à la population canadienne de se remémorer les nombreux militaires qui ont sacrifié leur vie au service de notre pays. À tous les membres de la famille du sergent‑major de compagnie Parfitt, sachez que le Canada honore sa mémoire et lui est reconnaissant de son service. » L’honorable Anita Anand, ministre de la Défense nationale « Le sergent-major de compagnie Parfitt était l’un des nôtres – un soldat canadien qui s’est battu pour notre pays avec honneur pendant la Première Guerre mondiale. Son nom est gravé sur la base du monument commémoratif du Canada à Vimy, avec ceux de plus de 11 000 de ses camarades qui ont été portés disparus et présumés morts en France. Maintenant que sa tombe a été identifiée, je suis heureux de savoir qu’il recevra une pierre tombale permanente pour commémorer son courage, son service et son sacrifice ultime. » L’honorable Lawrence MacAulay, ministre des Anciens Combattants et ministre associé de la Défense nationale

En bref

David George Parfitt est né le 4 juillet 1891, à Londres, en Angleterre. Il était le fils de Frederick et d’Elizabeth Parfitt (née Woodhouse).

Il a été tué au combat pendant la bataille de la crête de Thiepval, l’une des batailles de la Somme. Le 26 septembre 1916, l’un des objectifs de la 1 re Division du Canada (qui comprenait le 8 e Bataillon d’infanterie et la 2 e Brigade d’infanterie) était de prendre et d’occuper une série de tranchées situées entre Thiepval et Courcelette, en France. Le sergent‑major de compagnie Parfitt a perdu la vie alors qu’il dirigeant un peloton de la Compagnie D du 8 e Bataillon d’infanterie lors de l’attaque menée ce jour‑là.

Le nom du sergent‑major de compagnie Parfitt apparait sur le monument commémoratif du Canada à Vimy, érigé en mémoire des militaires canadiens qui ont été tués en France pendant la Première Guerre mondiale et qui n'ont pas de sépulture connue.

En mai 2019, la Direction – Histoire et patrimoine a reçu un rapport de la Commission des sépultures de guerre du Commonwealth détaillant la possible identification de l’occupant de la tombe 16, située dans la rangée G du lot 7 du cimetière Regina Trench, à Grandcourt, en France. Des chercheurs indépendants ont soulevé auprès de la Commission des sépultures de guerre du Commonwealth la possibilité que cette sépulture appartienne au sergent‑major de compagnie Parfitt.

Après des recherches approfondies effectuées dans les archives par la Commission des sépultures de guerre du Commonwealth et la Direction – Histoire et patrimoine afin de corroborer les conclusions des chercheurs indépendants, l’identification a été confirmée en novembre 2019 par le Comité d’examen du Programme d’identification des pertes militaires, qui est composé de représentants de l’Équipe d’intervention en odontologie judiciaire des Forces canadiennes et du Musée canadien de l’histoire.

Le Programme d’identification des pertes militaires des Forces armées canadiennes, qui relève de la Direction – Histoire et patrimoine, a pour mandat d’identifier les militaires canadiens inconnus dont les restes sont découverts. Le Programme identifie aussi les militaires actifs qui ont été enterrés en tant que soldats inconnus lorsqu’il existe des preuves suffisantes pour confirmer leur identité.

La Commission des sépultures de guerre du Commonwealth honore la mémoire de 1,7 million de militaires du Commonwealth qui ont perdu la vie au cours des deux guerres mondiales. En faisant abondamment appel aux archives et en collaboration avec ses partenaires, la Commission récupère les restes de ceux qui n’ont pas de sépulture connue et mène des enquêtes afin de les identifier et de leur offrir la dignité d’une inhumation et la commémoration qu’ils méritent.