Chalk the Walk spreads positivity at 4 Wing

A positive message at Chalk the Walk 2023, held at the Col J.J. Parr Sports Centre on May 3rd at CFB Cold Lake – All photos by Mike Marshall / The Courier News

4 Wing looked positively beautiful outside the Col J.J. Parr Sports Centre to start May.

4 Wing Personnel Support Programs (PSP) Health Promotion hosted Chalk the Walk on May 2nd. A positive drawing or message was added to the sidewalk outside the sports centre by CAF members, including Wing Command and Cold Lake residents.

“We were extremely happy with the number of defence team members that went out of their way to participate in our Chalk the Walk event. The sidewalk was beautifully decorated with positive messages for all to see!” said PSP Health Promotion Specialist Victoria Doerksen. “The sidewalk was beautifully decorated with positive messages for all to see! It is our hope that seeing these messages will help members boost self-esteem, dig deep for that extra bit of motivation, or take on a new outlook on life.”

The artwork included positive mental health quotes, while others were sketches and drawings. Members from CANEX were also on hand, serving up coffee and tea to those who stopped by, with positive messages on the sleeves of each beverage.

It was the second Chalk the Walk held at 4 Wing, and like last year’s event, it was held to promote Canadian Mental Health Association’s Mental Health Week, which ran from May 1st to May 7th. The theme of this year’s Mental Health Week was #MyStory, which helped to amplify stories of mental health struggles and success.

“We are part of an incredible community that has so much to offer one another, and this is just one way to see that,” added Doerksen.

“A big thank you to the Community Recreation department for providing the chalk for the event, and to CANEX for bringing coffee and tea.”

===

En ce début du mois de mai, la 4e Escadre resplendissait à l’extérieur du Centre sportif Col J.J. Parr.

L’équipe de promotion de la santé des Programmes de soutien du personnel (PSP) de la 4e Escadre a organisé l’activité « Chalk the Walk » (Écrire sur le trottoir) le 2 mai. Des membres des FAC, dont le commandant de l’Escadre et des résidents de Cold Lake, ont ajouté des dessins et des messages positifs sur le trottoir à l’extérieur du Centre sportif.

« Nous avons été absolument ravis de voir tant de membres de l’Équipe de la Défense prendre le temps de participer à notre activité “Écrire sur le trottoir”. Le trottoir a été embelli de messages positifs pour le bonheur de tous! », a déclaré Victoria Doerksen, spécialiste de la promotion de la santé des PSP. « Nous espérons que ces messages aideront les gens à renforcer leur estime de soi ou qu’ils y trouveront une motivation supplémentaire ou une nouvelle vision de la vie. » [Traduction]

Parmi les œuvres figuraient des citations inspirantes sur la santé mentale, des croquis et des dessins. Des membres du personnel de CANEX étaient également au rendez-vous, servant aux participants du thé et du café dans des tasses sur lesquelles étaient inscrits des messages encourageants.

Il s’agissait de la deuxième édition de l’activité « Écrire sur le trottoir » organisée à la 4e Escadre. Comme l’an dernier, le but était de promouvoir la Semaine de la santé mentale de l’Association canadienne pour la santé mentale, qui se déroulait du 1er au 7 mai. Cette année, la Semaine de la santé mentale avait pour thème #MonHistoire, ce qui a été l’occasion d’amplifier les récits de problèmes de santé mentale et de victoires sur ceux-ci.

« Nous faisons partie d’une communauté formidable et nous avons tant à nous offrir les uns aux autres; cette activité n’est qu’une manière parmi d’autres de le mettre en lumière », a ajouté Doerksen. [Traduction]

« Un grand merci au Service des loisirs qui a fourni les craies pour l’activité, et à CANEX qui a servi le café et le thé. »