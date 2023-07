Classified set to perform at Cold Lake Canada Day celebration

Rapper Classified will take to the stage as the City of Cold Lake celebrates Canada Day on July 1st – Photo from the City of Cold Lake

Le rappeur Classified montera sur scène lors de la célébration de la fête du Canada par la ville de Cold Lake le 1er juillet – Photo de la ville de Cold Lake



It is shaping up to be a big Canada Day celebration in the City of Cold Lake, with pancake breakfasts, local shopping, and an appearance by a Canadian rap star.

The city says residents can start their July 1st celebration with a pancake breakfast, hosted by the Cold Lake Seniors Society. This breakfast begins at 8 AM. The Canada Day parade is set to hit city streets at 10 AM, starting at the North Fire Hall and travelling down Lakeshore Drive.

The day’s schedule will also include Vendor Alley, which features local handmade and homegrown goods. Entertainment throughout the day includes appearances by the Kehewin Native Dance Theatre, circus-arts entertainer Nikolai, The Joe Show, and DJ Jason Fournier.

Rapper Classified performs at 8 PM. A fireworks display is set to begin at 11 PM that evening, finishing off the celebration.

All events are scheduled at Kinosoo Beach. The city says to help with traffic, Cold Lake Transit will run both extended hours and a modified route for July 1st. Several road closures will also be in effect that day.

This Canada Day celebration marks the 156th anniversary of the founding of the nation.

More information on Cold Lake’s Canada Day plans can be found on the city’s official website.

===

La ville de Cold Lake s’apprête à célébrer la fête du Canada en grand, avec des petits-déjeuners de crêpes, des achats locaux et l’apparition d’une star canadienne du rap.

La ville indique que les résidents peuvent commencer leur célébration du 1er juillet par un petit-déjeuner aux crêpes, organisé par la Cold Lake Seniors Society. Ce petit-déjeuner commence à 8 heures. Le défilé de la fête du Canada se déroulera dans les rues de la ville à 10 h. Il partira de la caserne des pompiers du Nord et empruntera la promenade Lakeshore.

Le programme de la journée comprend également l’allée des vendeurs, qui propose des produits locaux faits à la main et cultivés dans la région. Parmi les divertissements proposés tout au long de la journée, citons le Kehewin Native Dance Theatre, l’artiste de cirque Nikolai, le Joe Show et le DJ Jason Fournier.

Le rappeur Classified se produit à 20 heures. Un feu d’artifice est prévu à 23 heures pour clôturer la fête.

Tous les événements sont prévus à la plage de Kinosoo. La ville indique que pour faciliter la circulation, Cold Lake Transit prolongera ses horaires et modifiera ses itinéraires le 1er juillet. Plusieurs fermetures de routes seront également en vigueur ce jour-là.

Cette fête du Canada marque le 156e anniversaire de la fondation de la nation.

De plus amples informations sur les activités de Cold Lake à l’occasion de la fête du Canada sont disponibles sur le site officiel de la ville.