CT-155 Hawk flypast for Kamloops 2023 Memorial Cup Opening Ceremonies

Supplied Photo/ Photo fournie

A pair of aircraft from CFB Cold Lake will help kick off the 2023 Memorial Cup hockey tournament in Kamloops, B.C. on Thursday.

“Two CT-155 Hawk aircraft from 419 Tactical Fighter Training Squadron (Moose Squadron) will conduct a flyby in celebration of the opening ceremonies of the Kamloops 2023 Memorial Cup on Thursday, May 25, 2023,” says 4 Wing Public Affairs Officer Captain Sophie Quemeneur.

“At approximately 4:30 p.m. the aircraft will fly from east to west over the Tk’emlups Powwow Grounds at an altitude no lower than 500 feet above the highest obstacle over ground level.”

419 Tactical Fighter Training Squadron has a history with the community, says Capt Quemeneur.

“The Kamloops community and 419 Squadron, located in 4 Wing Cold Lake, Alberta, historically maintain a strong relationship. 419 Squadron received the Freedom of the City award from the City of Kamloops in 1993.”

“Royal Canadian Air Force flybys, requested by organizers of special events, are carefully planned and closely controlled to ensure public safety at all times. The Royal Canadian Air Force is proud to share in special events that allow us to demonstrate the capabilities of our personnel and aircraft to Canadians.”

===

Deux aéronefs de la BFC Cold Lake participeront au coup d’envoi du tournoi de hockey sur glace de la Coupe Memorial 2023 à Kamloops, jeudi.

« Deux aéronefs CT-155 Hawk du 419e Escadron d’entrainement à l’appui tactique (Escadron de l’orignal) effectueront un survol à Kamloops dans le cadre de la cérémonie d’ouverture de la Couple Memorial 2023, le jeudi 25 mai 2023, » explique le capitaine Sophie Quemeneur, Officier des affaires publiques de la 4e Escadre

« Vers 16 h 30, les aéronefs survoleront Tk’emlups Powwow Grounds d’est en ouest à une altitude supérieure ou égale à 500 pieds au-dessus de l’obstacle le plus élevé du sol. »

Le 419e Escadron d’entraînement à l’appui tactique a une histoire avec la communauté, dit le Capt Quemeneur.

« La communauté de Kamloops et le 419e Escadron, situé à la 4e Escadre Cold Lake, Alberta, entretiennent une relation historique étroite. Le 419e Escadron a reçu le Droit de cité de la ville de Kamloops en 1993. »

« Les défilés aériens de l’Aviation royale canadienne, demandés par les organisateurs d’évènements spéciaux, sont méticuleusement planifiés et étroitement contrôlés pour assurer la sécurité du public en tout temps »