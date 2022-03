Defence Minister Anand and Chief of the Defence Staff conclude visit to Europe

March 9, 2022 – Naples, Italy – National Defence / Canadian Armed Forces

Today, Defence Minister Anita Anand, accompanied by Chief of the Defence Staff (CDS), General Wayne Eyre, concluded a trip to Europe during which they reaffirmed Canada’s strong support to Ukraine and commitment to working with North Atlantic Treaty Organization (NATO) Allies and partners to strengthen the Alliance’s deterrence and defence posture, and support the security of the region.

In Riga, Latvia, Minister Anand joined Prime Minister Justin Trudeau in meetings with several European counterparts, including Latvian Prime Minister Krišjānis Kariņš, the Prime Minister of Estonia, Kaja Kallas, and the Prime Minister of Lithuania, Ingrida Šimonytė, as well as the Prime Minister of Spain, Pedro Sánchez. Minister Anand and General Eyre then supported the Prime Minister during a meeting with NATO Secretary General, Jens Stoltenberg. They discussed ongoing security challenges facing Ukraine and underscored the importance of collective security in preserving global peace and security and the rules-based international order.

During the visit, Minister Anand and General Eyre visited with Canadian Armed Forces personnel deployed to Task Force Latvia Headquarters and the enhanced Forward Presence Battle Group at Camp Ādaži, in support of NATO assurance efforts. They also met with Latvian Minister of Defence, Artis Pabriks and Lieutenant General Leonīds Kalniņs, Commander of the Latvian National Armed Forces, where they reiterated Canada’s unwavering commitment to NATO, Latvia and the enhanced Forward Presence.

Prime Minister Trudeau also announced that Canada will renew its multi-year commitment to Operation REASSURANCE, the Canadian Armed Forces support to NATO’s assurance and deterrence measures in central and eastern Europe.

During the second leg of the trip the Minister and CDS travelled to Naples, Italy, where they discussed NATO assurance and deterrence plans with members of the Allied Joint Force Command stationed there. They also participated in a town hall with Canadian Armed Forces members deployed in the region.

Since January 2022, Canada has responded to Russia’s aggression against Ukraine by providing financial support, humanitarian and military aid, and imposing financial sanctions and measures to support Ukraine.

“Since Russia began its illegal and unconscionable attack, Ukrainians have displayed immense courage and determination by fighting for their freedom. Canada stands with them. Our government will continue to provide Ukraine with a comprehensive military aid package, and we will work to ensure that this additional equipment is delivered safely and expeditiously. We will leave no stone unturned in our efforts to support Ukraine.” The Honourable Anita Anand, Minister of National Defence

“Russia’s unprovoked invasion of Ukraine has reaffirmed the importance of a strong and unified NATO. Now more than ever, the Canadian Armed Forces must continue the important work of collaborating with our closest Allies and trusted international partners. This week, Minister Anand and I met with several of our NATO counterparts to discuss current and future security threats and we thanked personnel deployed throughout Europe for their unwavering commitment and steadfast resolve.” Chief of the Defence Staff, General Wayne Eyre

La ministre de la Défense Anand et le chef d’état‑major de la Défense concluent une visite en Europe

Le 9 mars 2022 – Naples (Italie) – Défense nationale/Forces armées canadiennes

Aujourd’hui, la ministre de la Défense Anita Anand et le général Wayne Eyre, chef d’état‑major de la Défense (CEMD), ont conclu une visite en Europe au cours de laquelle ils ont réaffirmé le soutien indéfectible du Canada à l’Ukraine ainsi que son engagement à travailler avec les alliés et partenaires de l’Organisation du Traité de l’Atlantique Nord (OTAN) pour renforcer la posture de défense et de dissuasion de l’Alliance et favoriser la sécurité dans la région.

Au cours de leur séjour à Riga, en Lettonie, la ministre Anand s’est jointe au premier ministre Justin Trudeau pour participer à des réunions avec plusieurs homologues européens, notamment le premier ministre letton Krišjānis Kariņš, la première ministre de l’Estonie, Kaja Kallas, la première ministre de la Lituanie, Ingrida Šimonytė, ainsi que le premier ministre de l’Espagne, Pedro Sánchez. La ministre Anand et le général Eyre ont par la suite soutenu le premier ministre lors d’une rencontre avec le secrétaire général de l’OTAN, Jens Stoltenberg. Ils ont discuté des problèmes de sécurité qui subsistent en Ukraine et ils ont souligné l’importance de la sécurité collective pour préserver la paix et la sécurité mondiales ainsi que l’ordre international fondé sur des règles.

Au cours de cette visite, la ministre Anand et le général Eyre ont rendu visite aux membres du personnel des Forces armées canadiennes en déploiement au quartier général de la Force opérationnelle en Lettonie ainsi qu’au sein du groupement tactique de la présence avancée renforcée au Camp Ādaži, à l’appui des mesures d’assurance de l’OTAN. Ils ont aussi participé à une réunion avec le ministre de la Défense de la Lettonie, Artis Pabriks, et le lieutenant‑général Leonīds Kalniņs, commandant des forces armées nationales lettones, au cours de laquelle ils ont réitéré l’engagement inébranlable du Canada envers l’OTAN, la Lettonie et la présence avancée renforcée.

Le premier ministre Trudeau a également annoncé que le Canada renouvellera son engagement pluriannuel envers l’opération REASSURANCE, l’appui des Forces armées canadiennes aux mesures d’assurance et de dissuasion de l’OTAN en Europe centrale et en Europe de l’Est.

Au cours de la deuxième partie de leur voyage, la ministre et le CEMD se sont rendus à Naples, en Italie, où ils ont discuté des plans d’assurance et de dissuasion de l’OTAN avec des membres du Commandement allié de forces interarmées en poste dans cette ville. Ils ont également participé à une assemblée générale avec des membres des Forces armées canadiennes en déploiement dans la région.

Depuis janvier 2022, le Canada a réagi à l’agression de la Russie contre l’Ukraine en fournissant un soutien financier ainsi qu’une aide humanitaire et militaire, en imposant des sanctions financières et en mettant en place des mesures pour soutenir l’Ukraine.

« Depuis que la Russie a commencé son attaque illégale et inadmissible, les Ukrainiens luttent avec un immense courage et une grande détermination pour leur liberté. Le Canada est solidaire du peuple ukrainien. Notre gouvernement continuera de fournir à l’Ukraine une aide militaire exhaustive, et nous déploierons tous les efforts pour assurer une livraison sûre et rapide de cet équipement supplémentaire. Nous ne négligerons rien dans nos efforts pour soutenir l’Ukraine. » L’honorable Anita Anand, ministre de la Défense nationale

« L’invasion non provoquée de l’Ukraine par la Russie a réaffirmé l’importance d’avoir une OTAN forte et unifiée. Maintenant plus que jamais, les Forces armées canadiennes doivent poursuivre l’important travail de collaboration avec nos plus proches alliés et partenaires internationaux de confiance. Cette semaine, la ministre Anand et moi avons rencontré plusieurs de nos homologues de l’OTAN pour discuter des menaces de sécurité actuelles et futures, et nous avons remercié nos militaires déployés en Europe pour leur engagement et leur détermination inébranlables. » Le général Wayne Eyre, chef d’état-major de la Défense