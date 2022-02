Defence Minister Anand concludes visit to Ukraine

January 31, 2022 – Kyiv, Ukraine – National Defence / Canadian Armed Forces

Today, Defence Minister Anita Anand concluded a trip to Ukraine – the first of three destinations on her first official foreign trip as Minister of National Defence. Over the course of her two-day visit, she re-affirmed Canada’s strong commitment to Ukraine, and met with several of her Ukrainian counterparts and members of the Canadian Armed Forces deployed on Operation UNIFIER.

Minister Anand and Ukraine’s Minister of Defence Oleksii Reznikov held their first in-person bilateral meeting, which follows three previous meetings held in recent months.

The ministers discussed the recently announced extension and expansion of Operation UNIFIER, the Canadian Armed Forces’ (CAF) military training and capacity-building mission in Ukraine. Minister Anand reiterated that Canada remains steadfast in its support of the Ukrainian people in the face of Russian aggression and intimidation, and is committed to finding peaceful ways to advance democracy and stability. Minister Reznikov expressed deep appreciation for Canada’s continued military and diplomatic efforts in support to Ukraine.

While in Kyiv, Minister Anand also spoke with the Secretary of the National Security and Defense Council of Ukraine, Oleksiy Danilov, and the Minister of Internal Affairs, Denys Monastyrsky. They discussed the ongoing security challenges facing Ukrainians, and Canada’s commitment to helping Ukraine strengthen its ability to defend itself against a range of threats. They further underscored the importance of collective security in preserving global peace and security, and the rules-based international order.

The minister also had the opportunity to meet with members of the CAF deployed on Operation UNIFIER, and personally thanked them for their significant contributions in support of the security forces of Ukraine. She emphasized the important role the CAF’s work plays in helping to enhance these forces as a whole.

Minister Anand will next be traveling to Brussels to meet the Secretary General of the North Atlantic Treaty Organization, Jens Stoltenberg. While there, the minister intends to reaffirm Canada’s commitment to transatlantic security and emphasize the importance of strengthening cooperation with our European allies and partners to build a safer and more secure world. Afterwards, the Minister will travel to Latvia to meet with her counterparts and CAF personnel deployed on Operation REASSURANCE, and reaffirm Canada’s commitment to the security and stability of Central and Eastern Europe.

“Canada’s support for Ukraine is unwavering. That is why I visited Ukraine to meet with Minister Oleksii Reznikov and with Canadian soldiers deployed on Operation UNIFIER. We must remain closely engaged with our allies and partners to strengthen our collaboration and coordinate our responses. Canada will continue to support Ukraine’s sovereignty, security and territorial integrity.”

-The Honourable Anita Anand, Minister of National Defence

Quick Facts

Since 2014, Canada has provided Ukraine with more than $890 million in multifaceted assistance to support Ukraine’s security, prosperity, and reform objectives. In the long-term, reforms are the most effective strategy for building Ukraine’s resilience to Russian aggression.

Through Canada’s Peace and Stabilization Operations Program, Canada is currently supporting over $16 million in ongoing multi-year programming focused on security sector and defence reform in Ukraine, including a strong focus on advancing Ukraine’s Women Peace and Security National Action Plan.

Operation UNIFIER harmonizes its efforts with other nations through a Multinational Joint Commission. This commission includes Canada, Denmark, Lithuania, Poland, Slovakia, Sweden, Ukraine, the United Kingdom, and the United States.

The recent extension and expansion of Canada’s military presence in support of Ukraine will ensure that members of the CAF will continue to provide enhanced military training and mentorship to Ukraine’s security forces through to the end of March 2025.

The expanded training mission will include a deployment of 60 additional troops in the coming days, depending on need, building to a rotational deployment that can surge up to 400 CAF personnel.

The extension and expansion in scope of Operation UNIFIER will complement and be delivered in a coordinated effort alongside the diplomatic efforts of Global Affairs Canada to deter and de-escalate Russia’s ongoing aggressive and destabilizing activities in and around Ukraine.

Since 2015, Canadian troops have conducted more than 600 courses, training nearly 33,000 Ukrainian military and security personnel in a range of tactical and advanced military skills.

Due to the training provided by the CAF through Op UNIFIER since 2015, Ukrainian security forces are now delivering much of this training themselves, with Canadians acting as advisors and mentors.

La ministre de la Défense Anand conclut une visite en Ukraine

Le 31 janvier 2022 – Kiev (Ukraine) – Défense nationale/Forces armées canadiennes

La ministre de la Défense, Anita Anand, a conclu aujourd’hui une visite en Ukraine, la première de trois destinations de son premier voyage officiel à l’étranger à titre de ministre de la Défense nationale. Au cours de cette visite de deux jours, elle a réaffirmé le solide engagement du Canada envers l’Ukraine et elle a rencontré plusieurs de ses homologues ukrainiens ainsi que des membres des Forces armées canadiennes (FAC) en déploiement dans le cadre de l’opération UNIFIER.

La ministre Anand et le ministre de la Défense de l’Ukraine, Oleksii Reznikov, ont tenu leur première réunion bilatérale en personne, laquelle fait suite aux trois réunions tenues précédemment au cours des derniers mois.

Les ministres ont discuté de la prolongation et de l’extension de l’opération UNIFIER, la mission d’instruction et de renforcement des capacités militaires des Forces armées canadiennes (FAC) en Ukraine, annoncées récemment. La ministre Anand a réaffirmé que le Canada continuait d’être un partenaire inébranlable du peuple ukrainien face aux actes d’agression et d’intimidation de la Russie, et qu’il est résolu à trouver des moyens pacifistes de promouvoir la démocratie et la stabilité. Le ministre Reznikov a exprimé sa profonde reconnaissance envers le Canada pour ses efforts militaires et diplomatiques continus à l’appui de l’Ukraine.

Pendant son séjour à Kiev, la ministre Anand s’est également entretenue avec le secrétaire du Conseil national de sécurité et de défense de l’Ukraine, Oleksiy Danilov, ainsi que le ministre des Affaires intérieures, Denys Monastyrsky. Ils ont discuté des défis actuels en matière de sécurité auxquels sont confrontés les Ukrainiens, ainsi que de l’engagement du Canada à aider l’Ukraine à renforcer sa capacité à se défendre contre une variété de menaces. Ils ont aussi souligné l’importance de la sécurité collective pour préserver la paix et la sécurité à l’échelle mondiale, ainsi que l’ordre international fondé sur des règles.

Par ailleurs, la ministre a eu l’occasion de rencontrer des membres des FAC en déploiement dans le cadre de l’opération UNIFIER, et elle les a remerciés personnellement de leur importante contribution à l’appui des forces de sécurité de l’Ukraine. Elle a également souligné le rôle important que le travail des FAC joue dans l’amélioration des forces de sécurité ukrainiennes dans leur ensemble.

La ministre Anand se rendra à Bruxelles pour rencontrer le secrétaire général de l’Organisation du Traité de l’Atlantique Nord (OTAN), Jens Stoltenberg. Pendant son séjour dans la ville, la ministre prévoit réaffirmer l’engagement du Canada à l’égard de la sécurité transatlantique et souligner l’importance du renforcement de la coopération avec nos alliés et partenaires européens dans le but de bâtir un monde plus sûr et plus sécuritaire. Par la suite, la ministre se rendra en Lettonie pour rencontrer ses homologues et les membres des FAC en déploiement dans le cadre de l’opération REASSURANCE, ainsi que pour réaffirmer l’engagement du Canada à l’égard de la sécurité et de la stabilité de l’Europe centrale et de l’Europe de l’Est.

« L’appui du Canada envers l’Ukraine est inébranlable. C’est la raison pour laquelle je me suis rendue en Ukraine pour rencontrer le ministre Oleksii Reznikov et des soldats canadiens en déploiement dans le cadre de l’opération UNIFIER. Nous devons entretenir des liens étroits avec nos alliés et nos partenaires, afin de renforcer notre collaboration et de coordonner nos réponses. Le Canada continuera de soutenir la souveraineté, la sécurité et l’intégrité territoriale de l’Ukraine. »

-L’honorable Anita Anand, ministre de la Défense nationale

En bref

Depuis 2014, le Canada a fourni à l’Ukraine plus de 890 millions de dollars en aide multidimensionnelle à l’appui des objectifs du pays en matière de sécurité, de prospérité et de réforme. À long terme, les réformes constituent la stratégie la plus efficace pour renforcer la résilience de l’Ukraine face aux agressions russes.

Dans le cadre de son Programme pour la stabilisation et les opérations de paix, le Canada investit plus de 16 millions de dollars dans des programmes pluriannuels en cours axés sur le secteur de la sécurité et de la réforme de la défense en Ukraine, en mettant fortement l’accent sur l’avancement du plan d’action national de l’Ukraine pour les femmes, la paix et la sécurité.

L’opération UNIFIER harmonise ses efforts et ceux d’autres pays par l’intermédiaire d’une commission mixte multinationale, qui comprend le Canada, le Danemark, la Lituanie, la Pologne, la Slovaquie, la Suède, l’Ukraine, le Royaume-Uni, de même que les États-Unis.

La prolongation et l’augmentation de la présence militaire du Canada en soutien à l’Ukraine permettront aux membres des FAC de continuer à offrir une instruction militaire améliorée et à servir de mentors aux forces de sécurité ukrainiennes jusqu’à la fin mars 2025.

La mission d’instruction élargie prévoit notamment le déploiement de 60 militaires additionnels au cours des prochains jours, selon les besoins, ce qui se traduit par un déploiement par rotation pouvant comprendre jusqu’à 400 membres des FAC.

La prolongation de l’opération UNIFIER et l’élargissement de sa portée de manière coordonnée viendront complémenter les efforts diplomatiques déployés par Affaires mondiales Canada visant à freiner les activités agressives et déstabilisantes menées par la Russie en Ukraine et dans les environs, et à désamorcer la situation.

Depuis 2015, les troupes canadiennes ont donné plus de 600 cours, formant ainsi près de 33 000 militaires et membres du personnel de sécurité ukrainiens pour leur permettre d’acquérir diverses compétences militaires tactiques et avancées.

Grâce à la formation auparavant donnée par les membres des FAC dans le cadre de l’opération UNIFIER depuis 2015, la plupart de la formation est désormais assurée par les forces de sécurité ukrainiennes elles-mêmes. Les Canadiens jouant maintenant plutôt le rôle de conseillers et de mentors.