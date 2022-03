Art Smith Aviation Academy students participate in the tug-of-war – Photo by ASAA

The French immersion classes at Art Smith Aviation Academy (ASAA) hosted a winter carnival for the entire school last Friday, March 4th.

Students and staff made the best of the nice weather by participating in various winter sports such as snowshoeing, ice sculptures, curling, sled races, tug-of-war, and, everyone’s favorite – LA TIRE!

They also learned about French culture through traditional song and dance. A special thank you goes out to our organizers and parent volunteers who made the day such a huge success!

Des jeunes s’amusent au Carnaval d’hiver à Art Smith Aviation Academy!

C’était dans les conditions d’hiver idéales que s’est déroulé le Carnaval d’hiver à l’école Art Smith le vendredi 4 mars.

Les élèves, ainsi que le personnel, ont pu pratiquer plusieurs activités hivernales, notamment : raquette, construction de fort, curling, course aux traîneaux, souque-à-la-corde, sans oublier la tire sur neige!

Des activités à l’intérieur ont été également offertes, y compris la danse francophone traditionnelle et jouer des cuillères. L’illustre Bonhomme Carnaval était aussi présent, prêt à contribuer à l’ambiance festive. Merci aux organisateurs et aux parents bénévoles qui ont fait de cette journée un immense succès.