Enter your best photos to the CAF Imagery Contest

The 55th annual Canadian Armed Forces (CAF) Imagery Contest – Stock Photo

Ladies and gentlemen, get your cameras ready! The 55th annual Canadian Armed Forces (CAF) Imagery Contest will be open for submissions from 1 – 27 November, and we want you to send us your best shots.



Whether you’re a seasoned professional or an amateur photography lover, this is the contest for you. We want to see your best photos of the Canadian Armed Forces community in action! Whether you’re a service member, family member or friend, we want to see your photos that capture the spirit of the CAF community in one of the following categories:

Military Community Life

Military Operations

Canadian Pride

ENTER for a chance to WIN $1,000 gift card to Canadian Tire!



For five decades, the Imagery Contest has celebrated the talented photographers who capture life in CAF communities from coast to coast. As you take photos this winter, keep the Imagery Contest in mind. Family gatherings, scenic vacations, sports tournaments, or special work events…the possibilities are endless!



Please visit www.cafimagerycontest.ca to enter and for full contest details.

Mesdames et messieurs, à vos marques, cliquez! La 55e édition annuelle du Concours d’imagerie des Forces armées canadiennes (FAC) aura lieu du 1-27 novembre 2022

, et nous vous invitons à nous envoyer vos plus belles créations photos.



Que vous soyez un professionnel chevronné ou un photographe, ce concours est pour vous. Nous voulons voir vos meilleures photos de la communauté des Forces armées canadiennes en action ! Que vous soyez un militaire, un membre de votre famille ou un ami, nous voulons voir vos photos qui capturent l’esprit de la communauté des FAC dans l’une des catégories suivantes :

Vie communautaire militaire

Opérations militaires

Fierté canadienne

Participez pour avoir une chance de gagner une carte-cadeau de 1 000 $ chez Canadian Tire

Depuis cinq décennies, le Concours d’imagerie des FAC met en vedette les œuvres de photographes talentueux qui croquent sur le vif la vie dans les communautés des FAC à l’échelle pancanadienne. Quand vous prendrez des photos cet L’hiver, gardez à l’esprit le concours. Réunions de famille, paysages pittoresques en vacances, tournois sportifs ou événements professionnels… les occasions sont illimitées!



Pour connaître tous les détails du concours et pour vous y inscrire, rendez-vous au www.concoursdimageriedesfac.ca.