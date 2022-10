Fire Prevention Week: Lithium Ion Batteries

An example of a Lithium Ion battery – Image from Unsplash

The Office of the Canadian Forces Fire Marshal is seeing an increasing number of incidents implicating Lithium ion batteries.

Lithium ion batteries supply power to many kinds of devices, including smartphones, laptops, hoverboards, scooters, e-bikes, e-cigarettes, smoke alarms, and toys. These batteries must be handled carefully.

In rare instances, they can cause a fire or explosion.

For your safety

Purchase and use devices that are listed by a qualified testing laboratory.

Always follow manufacturer’s instructions that come with the device and only use the battery that is designed for the device. Batteries should be placed in the device the right way and only use the charging cord that came with the device.

A device should never be charged under your pillow, on your bed, or on a couch. Excessive charging should be avoided. Constantly charging a device can reduce the battery’s life or cause the battery to stop working. Remove the battery from its charger after it is charged.

Lithium ion batteries should be kept at room temperature and never in direct sunlight, near open flames or left in hot vehicles.

Avoid using a device in a highly damp or humid environment.

Lithium ion batteries should always be away from anything that can catch fire. Physical impact such as crushing, bending, or dropping should also be avoided.

Stop using the lithium ion battery/device if you notice odour, leaking fluids, change in colour, excessive heat, change in shape (puffy), sparking, or smoke.

Inspect the batteries prior to usage, if they are damaged, remove them from service and dispose of them safely and in accordance with your local disposal instructions.

Safe storage

Store lithium batteries and devices in dry, cool locations. When storing the item, remove the lithium ion battery and place in fire resistant storage bags, if possible. Inspect batteries when they are first installed and after charging for any signs of damage, and do not recharge damaged lithium ion batteries.

Charing hoverboards scooters and e-bikes

An adult should be responsible for charging a hoverboard, scooter and e-bike, and the charging should never be left unattended, nor should they be left plugged in overnight. Stop using the hover board, scooter or e-bike if it overheats.

Disposal

Do not put lithium ion batteries in the trash, and do not put discarded lithium ion batteries in piles. Recycling lithium ion batteries is always the best option. Take lithium ion batteries to a recycling location or contact the Wing environmental officer for disposal instructions.

In case of a small fire, call 911. If possible, a class D or ABC Dry chemical powder extinguisher can be used to douse the flames.

If you have further questions or queries regarding lithium ion batteries, please contact the Office of the Canadian Forces Fire Marshal at luc.page@forces.gc.ca.

Sécurité des piles au lithium-ion

Le Bureau du Directeur – Service des incendies (Forces canadiennes) constate qu’il se produit de plus en plus d’incidents mettant en cause des piles au lithium-ion.

Les piles au lithium-ion alimentent de nombreux types d’appareils, qu’il s’agisse de téléphones intelligents, d’ordinateurs portatifs, de planches gyroscopiques, de trottinettes électriques, de vélos électriques, de cigarettes électroniques, de détecteurs de fumée ou de jouets. Ces piles doivent être manipulées avec soin.

Dans de rares cas, elles peuvent provoquer un incendie ou une explosion.

Conseils de sécurité

Achetez et utilisez des appareils qui sont homologués par un laboratoire d’essai reconnu.

Suivez toujours les directives du fabricant qui accompagnent l’appareil et n’utilisez que la pile conçue pour celui-ci. Placez les piles dans l’appareil comme il se doit et n’utilisez que le fil de recharge fourni.

Lorsque vous rechargez un appareil, ne le placez jamais sous votre oreiller, sur votre lit ou sur un canapé. Évitez de recharger excessivement votre appareil. Le fait de recharger constamment un appareil peut réduire la durée de vie de la pile ou l’empêcher de fonctionner. Retirez la pile de son chargeur dès qu’elle est chargée.

Conservez les piles au lithium-ion à température ambiante. Elles ne doivent jamais être exposées à la lumière directe du soleil, se trouver près de flammes nues ou être laissées dans un véhicule où il fait chaud.

Évitez d’utiliser un appareil dans un endroit très humide ou mouillé.

Tenez toujours les piles au lithium-ion à l’écart de tout ce qui pourrait prendre feu et évitez de les écraser, de les plier ou de les échapper.

Cessez d’utiliser l’appareil ou la pile au lithium-ion si vous remarquez l’un ou l’autre des signes suivants :une odeur inhabituelle; une fuite de liquide; un changement de couleur; une chaleur excessive; un changement de forme ou un gonflement; des étincelles; de la fumée.

Inspectez les piles avant de les utiliser. Si elles sont endommagées, retirez-les de l’appareil et mettez-les au rebut de façon sécuritaire et conformément aux instructions d’élimination locales.

Rangez les piles et les appareils au lithium dans un endroit frais et sec. Avant de remiser un article, retirez les piles au lithium-ion qui s’y trouvent et placez-les dans des sacs de rangement résistants au feu, dans la mesure du possible. Inspectez les piles quand vous les installez pour la première fois et après les avoir rechargées pour détecter tout signe de dommages. Ne rechargez pas les piles au lithium-ion endommagées.

Planches gyroscopiques, trottinettes électriques et vélos électriques

La recharge d’une planche gyroscopique, d’une trottinette électrique ou d’un vélo électrique devrait être confiée à un adulte. Il ne faut jamais laisser l’un de ces appareils sans surveillance pendant sa recharge ni le laisser branché toute la nuit. Si l’un de ces appareils surchauffe, cessez de l’utiliser.

Mise au rebut des piles

Ne mettez pas les piles au lithium-ion à la poubelle, et ne regroupez pas les piles au lithium-ion en vue de leur mise au rebut. Le recyclage des piles au lithium-ion est toujours la meilleure option. Apportez les piles au lithium-ion à un centre de recyclage ou contactez l’agent de l’environnement de votre escadre pour qu’il vous indique comment les mettre au rebut.

Si un petit incendie se déclare, appelez le 911. Si vous le pouvez, utilisez un extincteur à poudre chimique de classe D ou ABC pour éteindre les flammes.

Si vous avez d’autres questions ou avez besoin de renseignements supplémentaires concernant les piles au lithium-ion, veuillez communiquer avec le Bureau du Directeur – Service des incendies (Forces canadiennes) à l’adresse suivante : luc.page@forces.gc.ca.