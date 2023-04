Former 409 TFS pilot headed to the Moon

Official photo of Canadian Space Agency astronaut Jeremy Hansen / Photo officielle de l’astronaute de l’Agence spatiale canadienne Jeremy Hansen – Photo from the Canadian Space Agency/NASA

As part of the first manned mission to the Moon since 1972, a Canadian Armed Forces member with connections to CFB Cold Lake will take to the stars.

Colonel Jeremy Hansen of the Canadian Space Agency (CSA) has been selected as the Mission Specialist for NASA’s Artemis II mission, which will launch in November 2024. The mission will take four crew members around the Moon to test the Orion spacecraft. The mission is similar to Apollo 8, which served as a testbed for the Apollo 11 landing in 1969.

As a fighter pilot, Hansen spent a number of years in the Royal Canadian Air Force (RCAF). After completing CF-18 training in 2003 with 410 Tactical Fighter Operational Training Squadron (410 TFOTS) at CFB Cold Lake, he served with 441 Tactical Fighter Squadron (441 TFS) and 409 Tactical Fighter Squadron (409 TFS) until 2009, when he was selected by CSA to become an astronaut.

Hansen was born in London, Ontario, and grew up on a farm near Ailsa Craig. In 2014, he participated in NASA Extreme Environment Mission Operations, a simulated underwater space mission anchored 19 metres off the coast of Florida.

Artemis II will take around 10 days to complete its mission and cover over 1 million kilometres. Joining Hansen on the crew will be NASA astronauts Christina Hammock Koch, Victor J. Glover, Jr., and Commander Reid Wiseman.

Dans le cadre de la première mission habitée vers la Lune depuis 1972, un membre des Forces armées canadiennes ayant des liens avec la BFC Cold Lake s’envolera vers les étoiles.

Le colonel Jeremy Hansen de l’Agence spatiale canadienne (ASC) a été choisi comme spécialiste de mission pour la mission Artemis II de la NASA, qui sera lancée en novembre 2024. La mission emmènera quatre membres d’équipage autour de la Lune pour mettre à l’essai le vaisseau Orion. La mission est semblable à Apollo 8, qui a servi de banc d’essai pour l’alunissage d’Apollo 11 en 1969.

En tant que pilote de chasse, Hansen a passé plusieurs années dans l’Aviation royale canadienne (ARC). Après avoir terminé l’entraînement sur CF18 en 2003 avec le 410e Escadron d’entraînement opérationnel à l’appui tactique (410 EEOAT) à la BFC Cold Lake, il a servi au sein du 441e Escadron d’appui tactique (441 ETAC) et du 409e Escadron d’appui tactique (409 Esc AT) jusqu’en 2009, date à laquelle il a été sélectionné par l’ASC pour devenir astronaute.

Hansen est né à London, en Ontario, et a grandi dans une ferme près d’Ailsa Craig. En 2014, il a participé aux « Extreme Environment Mission Operations » de la NASA, une simulation sous-marine de mission spatiale ancrée à 19 mètres au large des côtes de la Floride.

Artemis II mettra environ 10 jours pour accomplir sa mission et parcourir plus d’un million de kilomètres. Les astronautes de la NASA Christina Hammock Koch, Victor J. Glover, Jr. et le commandant Reid Wiseman rejoindront Hansen dans l’équipage.