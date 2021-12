Government of Canada, Canadian Armed Forces, and Department of National Defence apologize to Defence Team Members for sexual misconduct and discrimination

(L to R) General Wayne Eyre, Chief of the Defence Staff; The Honourable Anita Anand, Minister of National Defence; and Jody Thomas, Deputy Minister of National Defence, apologized to current and former members of the Defence Team and Veterans affected by sexual assault, sexual harassment or discrimination due to sex, gender, gender identity or sexual orientation, on behalf of the Government of Canada, the Canadian Armed Forces, and the Department of National Defence, respectively. Photo credit: Department of National Defence



December 13, 2021 – Ottawa – National Defence / Canadian Armed Forces

Yesterday, current and former members of the Defence Team and Veterans who have experienced or been affected by sexual assault, sexual harassment and discrimination based on sex, gender, gender identity or sexual orientation received an apology from the institutions that failed to provide them with a safe and inclusive workplace.

The Honourable Anita Anand, Minister of National Defence, apologized on behalf of the Government of Canada. General Wayne Eyre, Chief of the Defence Staff, apologized on behalf of the Canadian Armed Forces (CAF), and Jody Thomas, Deputy Minister of National Defence, apologized on behalf of the Department of National Defence (DND).

“I acknowledge – we acknowledge – the pain that far too many of you have endured because of years of insufficient action by our institutional leadership and we recognize the terrible toll this has had on you, your loved ones and families,” said Eyre. “I extend my most sincere and heartfelt apologies to all members of the Defence Team, past and present, whose service to our country has subjected them to the harm of sexual misconduct or discrimination based on sex, gender, gender identify or sexual orientation. We recognize this apology will mean different things to each and every one of you. It is my most profound hope that it will come to represent an important step in our journey towards healing.”



This apology acknowledged the suffering of members of our Defence Team and Veterans, the lived experience of those who have been impacted, and those who have come forward to share their experiences in the hopes of driving positive change. Today, the Government of Canada, the Canadian Armed Forces, and the Department of National Defence acknowledged responsibility for their failure to effectively prevent sexual misconduct and discrimination based on sex, gender, gender identity or sexual orientation. These institutions re-stated yesterday their commitment to positive culture change, strengthening accountability mechanisms, and providing a safe and inclusive workplace. The Defence Team will continue to undertake critical work to restore trust and repair harm for those who have been impacted.

Everyone will process the apology in their own way and in their own time. The apology may evoke strong emotional responses either in the moment or later on. Should you or someone you know have experienced an incident of sexual misconduct, there are resources available to support current and former members of the Defence Team. The Sexual Misconduct Response Centre (SMRC) provides 24/7 confidential support by telephone at 1-844-750-1648 and by email at DND.SMRC-CIIS.MDN@forces.gc.ca . A trained counsellor will take the call, listen, discuss the kind of resources best suited to the individual’s needs, and help with any next steps. The SMRC is independent from the CAF chain of command and counsellors do not have a duty to report.

On behalf of the Government of Canada, the Canadian Armed Forces, and the Department of National Defence, we are deeply sorry for the harm that our institutions caused.

Le 13 décembre 2021 – Ottawa – Défense nationale/Forces armées canadiennes

Hier, les actuels et anciens membres de l’Équipe de la Défense et les vétérans qui ont subi des actes d’agression sexuelle, de harcèlement sexuel ou de discrimination fondée sur le sexe, le genre, l’identité de genre ou l’orientation sexuelle, ou qui ont été affectés par de tels actes, ont reçu les excuses des institutions qui n’ont pas réussi à leur fournir une culture organisationnelle sécuritaire et inclusive.

L’honorable Anita Anand, ministre de la Défense nationale, a présenté des excuses au nom du gouvernement du Canada. Le général Wayne Eyre, chef d’état-major de la Défense, s’est excusé quant à lui au nom des Forces armées canadiennes (FAC), tandis que Jody Thomas, sous-ministre de la Défense nationale, s’est excusée au nom du ministère de la Défense nationale (MDN).

« Je reconnais – nous reconnaissons – la souffrance qu’un trop grand nombre d’entre vous ont endurée en raison d’années de mesures insuffisantes prises par les dirigeants institutionnels, et nous reconnaissons le terrible impact que cela a eu sur vous, vos proches et vos familles,» mentionné Eyre. «Je présente mes excuses les plus sincères et les plus profondes à tous les membres de l’Équipe de la Défense d’hier et d’aujourd’hui qui, en servant notre pays, ont été affectés par des actes d’inconduite sexuelle ou de discrimination fondée sur le sexe, le genre, l’identité de genre ou l’orientation sexuelle. Nous reconnaissons que ces excuses seront reçues différemment par chacun et chacune d’entre vous. J’espère de tout cœur qu’elles marqueront une étape importante de notre cheminement vers la guérison. »



Ces excuses ont reconnu la souffrance infligée aux membres de l’Équipe de la Défense et aux vétérans, l’expérience vécue par les gens qui ont été affectés et le courage des personnes qui ont fait part de leur expérience dans l’espoir d’amener un changement positif. Aujourd’hui, le gouvernement du Canada, les Forces armées canadiennes et le ministère de la Défense nationale ont assumé la responsabilité de leur incapacité à prévenir efficacement l’inconduite sexuelle et la discrimination fondée sur le sexe, le genre, l’identité de genre ou l’orientation sexuelle. Ces institutions ont réitéré aujourd’hui leur engagement à favoriser un changement de culture positif, à renforcer les mécanismes de responsabilisation et à instaurer un milieu de travail sécuritaire et accueillant. L’Équipe de la Défense poursuivra le travail essentiel qu’elle a entrepris dans le but de rétablir la confiance et de réparer les torts causés aux personnes affectées.

Chacun recevra les excuses à sa façon et à son propre rythme. Ces excuses pourraient susciter de fortes réactions émotionnelles ou faire en sorte qu’un traumatisme refasse surface – au moment même ou après. Si vous ou une personne que vous connaissez avez besoin de soutien, ou si vous avez vécu un incident d’inconduite sexuelle, sachez que des ressources s’offrent aux actuels et anciens membres de l’Équipe de la Défense. Le Centre d’intervention sur l’inconduite sexuelle (CIIS) fournit en tout temps du soutien confidentiel par téléphone, au 1‑844‑750‑1648, et par courriel, à DND.SMRC-CIIS.MDN@forces.gc.ca . Un conseiller qualifié répondra à votre appel ou courriel, vous écoutera, déterminera avec vous le type de soutien qui vous convient le mieux et vous aidera avec les étapes suivantes, le cas échéant. Le CIIS est indépendant de la chaîne de commandement des FAC, et ses conseillers n’ont pas l’obligation de signaler la situation.

Au nom du gouvernement du Canada, des Forces armées canadiennes et du ministère de la Défense nationale, nous sommes profondément désolés des torts que nos institutions ont causés.