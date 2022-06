Harassment and Violence Prevention: Addressing Family Violence in the workplace/Prévention du harcèlement et de la violence : contrer la violence familiale dans le lieu de travail

Supplied Photo

To strengthen the policies that keep our Defence Team members safe, the Work Place Harassment and Violence Prevention Regulations (WHVPR), under the Canada Labour Code (CLC) Part II, came into effect on January 1, 2021.

The Regulations focus heavily on prevention. The Defence Team is committed to promoting a workplace that is physically and psychologically safe and free from harassment and violence, including family violence.

What is Family Violence and is it a workplace issue?

Family Violence is defined as any form of abuse or neglect that a child or adult experiences from a family member, or from someone with whom they have an intimate relationship. Family violence can take many forms, such as psychological, financial, physical, sexual, social, verbal and even cyber.

When family violence follows a victim to work, it becomes a workplace issue. An actor of violence can present a risk to the victim or others in the workplace itself.

For example, you may have heard people say “it is a personal matter” or “it’s none of my business”. These attitudes can lead people experiencing family violence to isolation and discourage them from seeking help. The regulation on Workplace Harassment and Violence Prevention in the workplace now ensures that those affected by family violence have access to support and guidance when in need.

Family Violence Prevention: What this means for Defence Team Members?

The inclusion of Family Violence in the Workplace Harassment and Violence Prevention policy empowers Defence Team members to come forward in order to establish a safety plan with their supervisors/managers.

To support Defence Team members in addressing Family Violence in the workplace, the Workplace Harassment and Violence Prevention (WHVP) Centre of Expertise has developed a Family Violence: Supervisor’s Guide. The guide includes a step by step action plan, appropriate resources and a template for an Individualized Family Violence Safety Plan to ensure the safety of the Defence Team member as well as other personnel.

In addition to the guide, the WHVP Centre of Expertise also offers a new Family Violence in the Workplace Presentation. The presentation is an opportunity for Defence Team members to learn about the types of family violence, the cycle, the warning signs, the responsibilities of employers and employees and available resources to all parties involved.

To schedule a presentation or for questions regarding the Family Violence supervisor’s guide please contact the WHVP Centre of Expertise.



Le Règlement sur la prévention du harcèlement et de la violence dans le lieu de travail, lequel a été élaboré conformément à la partie II du Code canadien du travail afin de renforcer les politiques qui assurent la sécurité des membres de l’Équipe de la Défense, est entré en vigueur le 1er janvier 2021.

Le règlement est fortement axé sur la prévention. L’Équipe de la Défense s’engage à promouvoir un milieu de travail sécuritaire sur les plans physique et psychologique et exempt de harcèlement et de violence, y compris de violence familiale.

Qu’est-ce que la violence familiale et peut-elle représenter un problème en milieu de travail?

La violence familiale se définit par toute forme de mauvais traitement ou de négligence infligée à un enfant ou à un adulte par un membre de la famille ou par quelqu’un avec qui la victime a une relation intime. La violence familiale peut prendre bien des formes, comme la violence psychologique, financière, physique, sexuelle, sociale, verbale et même cybernétique.

Lorsque la violence familiale suit une victime au travail, la situation devient un problème dans ce milieu. L’auteur de la violence peut représenter un risque pour la victime ou pour les gens de son lieu de travail.

Vous avez probablement déjà entendu des gens dire, par exemple : « la violence familiale est un problème personnel » ou « ce n’est pas de mes affaires ». Ces attitudes peuvent pousser les victimes de violence familiale à l’isolement et les décourager de demander de l’aide. Le Règlement sur la prévention du harcèlement et de la violence dans le lieu de travail permet désormais aux victimes de violence familiale d’avoir accès à un soutien et à des conseils lorsqu’elles en ont besoin.

Prévention de la violence familiale : qu’est-ce que cela signifie pour les membres de la Défense nationale?

L’ajout de la violence familiale à la Politique sur la prévention du harcèlement et de la violence dans le lieu de travail permet aux membres de l’Équipe de la Défense de se manifester afin d’établir un plan de sécurité avec leurs superviseurs ou gestionnaires.

Pour aider les membres de l’Équipe de la Défense à contrer la violence familiale en milieu de travail, le Centre d’expertise sur la prévention du harcèlement et de la violence dans le lieu de travail (PHVLT) a publié le guide intitulé Violence familiale : Guide du superviseur. Ce guide inclut un plan d’action étape par étape, des ressources appropriées et le Plan personnalisé de protection des personnes en situation de violence familiale pour assurer la sécurité du membre de l’Équipe de la Défense et celle des autres membres du personnel.

Outre ce guide, le Centre d’expertise sur la PHVLT offre également une nouvelle présentation sur la violence familiale dans le lieu de travail. Celle-ci permet aux membres de l’Équipe de la Défense de se renseigner sur les différentes formes de violence familiale, le cycle, les signes avant-coureurs, les responsabilités des employeurs et des employés et les ressources disponibles pour toutes les parties concernées