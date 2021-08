Heads Up! Looking for Some Eager Aviators to Represent in New Occupation Videos

Each of these aviators volunteered to represent their occupations as a spokesperson. Are you next? Talk to your chain of command about volunteering and show everyone you’re #RCAFProud!

Photos courtesy of Associate Deputy Minister (Public Affairs)

The RCAF is always looking for new candidates to keep up its numbers in its occupations. One of the key tools we use to attract the right people is the recruiting video. These videos are used at the CAF Recruiting Centres, on the forces.ca recruiting website, and at job fairs, school visits, and other attractions events. They are updated on a regular basis and, starting in the fall this year, the following occupations need new videos:

Air Weapons Systems (AWS) Technician;

Avionics Systems (AVS) Technician;

Aviation Systems (AVN) Technician;

Pilot;

Air Operations Officer (AOO); and

Space Specialists from the following occupations: Air Combat Systems Officer; Aerospace Engineering Officer; Communications and Electronics Engineering Officer; Aerospace Controller; and Aerospace Control Operator.



In addition, videos will be produced for the Water, Fuels and Environment Technician and Electrical Distribution Technician occupations, as well as new footage updates for many other construction occupations.

The Directorate of Marketing and Advertising, who is responsible for coordinating and producing the videos, is looking for aviators who are interested in participating as spokespeople for their occupation. Ideal officer candidates should be an experienced (i.e. occupation-qualified) lieutenant or captain, ideal NCM candidates should be QL-5 qualified corporal or master corporal, and all preferably working in an operational environment. All spokespersons must look approachable, be physically fit and able to express themselves clearly and comfortably in either English or French. Deployment experience is also an asset, because potential applicants want to hear about that, too!

There also will be opportunities to participate in videos on the topics below:

Paid education (e.g. ROTP, NCM-STEP, CAF ACE- semi-skilled entry program);

Life in the Air Force, showcasing the life of RCAF members and how they manage their personal life, family, responsibilities, routines, etc.;

Life in the CAF; and

RCAF Reserve overview.

This is a great opportunity to represent your occupation ─and the RCAF─ and show people on the street how challenging and interesting your career can be. If you are selected, the film crew will follow you around for a day or so while you do your job. You will also be interviewed about your personal experiences in the Forces and asked to talk about what you like about your work. To see what your occupation’s current video is like, go to www.forces.ca and click on your occupation.

Think this might be for you? Talk to your chain of command about becoming a volunteer! You can also request more information through the PERSpectives mailbox. Show us you’re #RCAFProud!

Votre attention s’il vous plaît! Nous sommes à la recherche d’aviateurs enthousiastes à l’idée d’apparaître dans de nouvelles vidéos professionnelles

L’ARC poursuit les recherches pour dénicher de nouveaux candidats et maintenir son effectif au sein de ses groupes professionnels. La vidéo de recrutement est l’un des principaux outils que nous avons à notre disposition pour repérer des professionnels. Ces documents audiovisuels sont utilisés dans les centres de recrutement des FAC, sur le site Web de recrutement forces.ca, ainsi que lors de salons de l’emploi, de visites d’écoles et d’autres événements visant à recruter. Elles sont mises à jour régulièrement et, à partir de cet automne, les professions suivantes devront faire l’objet de nouvelles vidéos :

Technicien en systèmes d’armements (Air) [Tech SA (A)];

Technicien en avionique (Tech AVIO);

Technicien en systèmes aéronautiques (AERO);

Pilote;

Officier des opérations aériennes (OOA);

Des spécialistes de l’espace relevant des professions suivantes : Officier des systèmes de combat aérien; Officier du génie aérospatial; Officier du génie électronique et des communications; Contrôleurs aérospatiaux; Opérateur de contrôle aérospatial.



Par ailleurs, des vidéos seront réalisées pour promouvoir les professions de technicien en eau, produits pétroliers et environnement et celle de technicien en distribution électrique, et pour les nouvelles séquences mises à jour pour de nombreux autres métiers de l’industrie de la construction.

La direction du marketing et de la publicité, qui est responsable de la coordination et de la production des vidéos, recherche des aviateurs désireux de participer comme porte-parole de leur profession. Les candidats seront, préférablement, des lieutenants ou des capitaines expérimentés, c’est-à-dire qualifiés pour leur groupe professionnel; les candidats MR idéaux doivent être un caporal ou un caporal-chef NQ-5 qualifié, et tous les candidats doivent travailler de préférence dans un environnement opérationnel. Une expérience de mission serait également un atout, parce que les candidats potentiels veulent aussi découvrir cet aspect du travail!

Il y aura de plus des occasions de participer à des vidéos portant sur les sujets suivants :

Études payées (p. ex., PFOR, PIES-MR, FAC-ACE – programme d’enrôlement semi-qualifié);

Vie dans la Force aérienne, présentant la vie des membres de l’ARC et la façon dont ces personnes gèrent leur vie personnelle, leur famille, leurs responsabilités, leurs routines, etc.;

Vie dans les FAC;

Aperçu de la réserve de l’ARC.

C’est une excellente occasion de représenter votre groupe professionnel (et les FAC) et de révéler aux gens à quel point votre carrière peut être stimulante et intéressante. Si votre candidature est retenue, l’équipe de tournage vous suivra au travail pendant une journée ou deux. Vous serez aussi interrogé au sujet de vos expériences personnelles au sein des Forces et on vous demandera de nommer ce qui vous plaît de votre travail. Pour voir la vidéo existante sur votre profession, visitez www.forces.ca et cliquez sur la vôtre.

Ça vous intéresse? Discutez avec votre chaîne de commandement de la possibilité de devenir bénévole! Vous pouvez également obtenir de plus amples renseignements grâce à la boîte courriel de PERSpectives. Montrez que vous êtes #FierDeLARC!