International Day for Persons with Disabilities

Dec 3 is the International Day of Persons with Disabilities (IDPD). This year, the theme is “Courageous Conversations for a More Equitable, Diverse, Inclusive, and Accessible Future.” The day aims to promote the rights and well-being of persons with disabilities, to increase awareness of disability issues, and to mobilize support for the dignity, rights, integration, and inclusion of persons with disabilities in every aspect of the community.

With the current COVID situation, Ottawa is putting an event online hosted by ADM(IM), Len J. Bastien, Defence Champion for persons with disabilities. It will run from 11h to 12h Ottawa Time (9h-10h local time), and will feature speakers and video presentations. It will be broadcasted on MS Teams (‘ADM(IM) – IDPD (December 2021) | SMA(GI) – JIPH (Décembre 2021)’ | Microsoft Stream). We encourage you to participate in the event.

Locally, we are working towards inclusion. We have to remember that not all disabilities are visible. As an organization, our personnel is key to the success of the mission. We need to ensure that we are not creating artificial and unnecessary barriers preventing the inclusion in the workforce. Locally, we have multiple services available to support members. Also, to help Command Team, we have our own Defence Advisory Group for People with Disabilities (DAGPWD). If you are interested in participating and advancing the cause, you can contact Sgt Malazdrewicz. You do not need to have a disability to participate. Anyone interested in supporting is welcome to join.

Le 3 décembre est la Journée internationale des personnes handicapées (JIPH). Cette année, le thème est « Conversations courageuses pour un avenir plus équitable, diversifié, inclusif et accessible ». Cette journée vise à promouvoir les droits et le bien-être des personnes handicapées, à accroître la sensibilisation aux questions de handicap et à mobiliser le soutien en faveur de la dignité, des droits, de l’intégration et de l’inclusion des personnes handicapées dans tous les aspects de la communauté.

Compte tenu de la situation actuelle liée à la COVID, Ottawa met en ligne un événement animé par le SMA(GI), Len J. Bastien, champion de la Défense pour les personnes handicapées. Il se déroulera de 11 h à 12 h, heure d’Ottawa (de 9 h à 10 h, heure locale) et mettra en vedette des conférenciers et des présentations vidéo. Elle sera diffusée sur MS Teams « (SMA(GI) – IDPD (Décembre 2021) | SMA(GI) – JIPH (Décembre2021) ». | Microsoft Stream). Nous vous encourageons à participer à l’événement.

Au niveau local, nous travaillons à l’inclusion. Nous devons nous rappeler que tous les handicaps ne sont pas visibles. En tant qu’organisation, notre personnel est essentiel à la réussite de la mission. Nous devons nous assurer que nous ne créons pas d’obstacles artificiels et inutiles empêchant l’inclusion dans la main-d’œuvre. Au niveau local, nous disposons de plusieurs services pour soutenir les militaires. De plus, pour aider l’équipe de commandement, nous avons notre propre Groupe consultatif de la Défense pour les personnes handicapées (GCDPH). Si vous souhaitez participer à cette cause et la faire avancer, vous pouvez communiquer avec le Sgt Malazdrewicz. Il n’est pas nécessaire d’avoir un handicap pour participer. Toute personne souhaitant apporter son soutien est la bienvenue.