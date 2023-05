Kehewin Native Dance Theatre dazzles at Col J.J Parr Sports Centre

Students from Art Smith Aviation Academy (ASAA) watch as a member of the Kehewin Native Dance Theatre performs inside the Col J.J. Parr Sports Centre at CFB Cold Lake on May 10th – All photos by Mike Marshall / The Courier News

Les élèves de l’Art Smith Aviation Academy (ASAA) regardent un membre du Kehewin Native Dance Theatre se produire à l’intérieur du centre sportif Col J.J. Parr de la BFC Cold Lake le 10 mai – Toutes les photos sont de Mike Marshall / The Courier News



Art Smith Aviation Academy (ASAA) students at 4 Wing recently took in an exceptional display of indigenous culture.

The schools’ Kindergarten to Grade 8 classes were treated to a performance by the Kehewin Native Dance Theatre inside the Col J.J. Parr Sports Centre on May 10th. The day included traditional dances, storytelling and the opportunity to ask questions and learn.

Students then took part in a round dance around the gymnasium, becoming a part of the show themselves.

“As a school we are walking towards Reconciliation together, and learning about Indigenous history and culture is a part of that,” explained ASAA Principal Andrea Farrell.

The Kehewin Native Dance Theatre was founded in 1991 and has toured extensively, including in Canada, the U.S. and Europe. They are described on their official website as “Canada’s most celebrated Native Dance Theatre.”

===

Les élèves de l’Art Smith Aviation Academy (ASAA) de la 4e Escadre ont récemment assisté à une démonstration exceptionnelle de la culture indigène.

Le 10 mai, les classes de la maternelle à la huitième année ont assisté à une représentation du Kehewin Native Dance Theatre dans le Centre sportif Col J.J. Parr. La journée s’est déroulée autour de danses traditionnelles, de contes et de la possibilité de poser des questions et d’apprendre.

Les élèves ont ensuite pris part à une danse en rond autour du gymnase, devenant eux-mêmes une partie du spectacle.

“En tant qu’école, nous marchons ensemble vers la réconciliation, et l’apprentissage de l’histoire et la culture indigène en fait partie”, a expliqué Andrea Farrell, directrice de l’ASAA.

Le Kehewin Native Dance Theatre a été fondé en 1991 et a effectué de nombreuses tournées, notamment au Canada, aux États-Unis et en Europe. Il est décrit sur son site officiel comme “le plus célèbre théâtre de danse autochtone du Canada”.