Military Family Appreciation Day: RCAF Command Team thanks military families

Sanctioned by Parliament with unanimous consent in 2019, Military Family Appreciation Day will be

celebrated this year on Friday, September 17, a day for all Canadians to thank military families for their

endless sacrifices and support. It is also a day for RCAF and Canadian Armed Forces members

themselves to thank their own families for everything they do behind the scenes to support our military

at work.

“The connection between a steady home front and our ability to stay mission-focused is evident in all

that we do,” said Air Force Commander Lieutenant-General Al Meinzinger and RCAF Chief Warrant

Officer John Hall in an internal message to all RCAF members.

“The recent evacuation airlift out of Afghanistan is a prime example – we simply could not focus on

these lifesaving missions without a stable home front. For that, and for so much more, we are eternally

grateful to those who make it possible for us to achieve our RCAF mission on behalf of all Canadians.”

Indeed, the goal of Military Family Appreciation Day is to raise awareness of the unique challenges of

military family life, and to recognize the resiliency and sacrifices of our military families as they support

their loved ones serving 24/7 in the Canadian Armed Forces (Regular and Reserve Force).

“We as the RCAF Command Team would like to thank our own families for their support over the years,

enduring many lengthy absences and associated worries, in addition to the seemingly endless moves,

packing and unpacking, new schools, new doctors, new friends, and the bittersweet emotions that come

with leaving newfound friends behind with every posting.”

“Our families sacrifice so much for us – close connections with family and friends living far away, career

stability and progression, timely access to quality and appropriate health care, housing, schools, and

precious free time that is more often than not spent trying to cope and settle in. Ours is a unique

lifestyle and is truly not for the faint of heart.”

LGen Meinzinger said on special days like this, “we must take a moment to thank our families and

recognize everything we ask of them in order for us to serve our country,” going on to say he

encourages RCAF members to “take time to do something special – take your family out for the evening,

write a heartfelt card or spend quality time at home. I encourage all of our RCAF members to take

concrete action to thank their families today for their ongoing sacrifices and support.”

Canadians and RCAF members can express their gratitude in a more public way on Military Family

Appreciation Day by using the hashtags #MFAD and #HomeFortChallenge and posting their messages,

photos or videos to social media, while encouraging others to do the same.

There are about 140,000 family members (spouses, children and other dependants) of our Canadian Armed

Forces personnel (Regular and Reserve Force) who deserve our thanks and recognition each and every day –

but today we pay special homage to them all!

Approuvée par le Parlement à l’unanimité en 2019, la Journée de reconnaissance des familles de

militaires sera célébrée cette année le vendredi 17 septembre, afin de remercier les familles des

militaires pour leurs sacrifices et leur soutien continus. Cette journée représente aussi un moment pour

les membres de l’Aviation royale canadienne et des Forces armées canadiennes de remercier

directement leurs propres familles de tout ce qu’elles font en arrière-scène pour soutenir les militaires

dans leur travail.

« Le lien entre un front intérieur stable et notre capacité à rester axé sur la mission est évident dans tout

ce que nous faisons », déclarent le commandant de l’Aviation royale canadienne, le lieutenant-général

Al Meinzinger et l’Adjudant-chef de l’ARC, l’adjudant-chef John Hall dans un message interne à tous les

membres de l’ARC.

« Le récent transport aérien d’évacuation de l’Afghanistan en est un excellent exemple. Nous ne

pourrions tout simplement pas nous concentrer sur ces missions de sauvetage sans un front intérieur

stable. Pour cela, et pour bien d’autres choses encore, nous sommes éternellement reconnaissants

envers ceux qui nous permettent d’accomplir la mission de l’ARC au nom de tous les Canadiens. »

Véritablement, le but de la Journée de reconnaissance des familles de militaires est d’accroître la

sensibilisation à l’égard des difficultés uniques dans la vie de famille des militaires, et de reconnaître la

résilience et les sacrifices des familles qui soutiennent leur proche en service 24 heures par jour et

7 jours par semaine dans les Forces armées canadiennes (Force régulière et Force de réserve).

« À titre d’équipe de commandement de l’ARC, nous tenons à remercier nos propres familles pour leur

soutien au fil des ans. Elles qui nous ont appuyés pendant les nombreuses absences prolongées et qui

ont vécu les inquiétudes liées à ces absences. Elles qui nous ont aussi appuyés pendant les

déménagements, apparemment sans fin, des emballages et des déballages, les nouvelles écoles, les

nouveaux médecins, les nouveaux amis et les sentiments partagés qui accompagnent chaque affectation

lorsqu’il faut laisser derrière soi les nouveaux amis. »

« Les membres de nos familles sacrifient tant de choses pour nous : les liens étroits avec la famille et les

amis qui vivent loin, la stabilité et l’avancement de leur carrière, l’accès en temps voulu à des soins de

santé de qualité et appropriés, l’hébergement, les écoles et le précieux temps libre qu’ils passent à

essayer de s’adapter et de s’installer. Notre mode de vie est unique et n’est vraiment pas fait pour les

âmes sensibles. »

Le Lgén Meinzinger dit à propos de jours spéciaux comme celui-ci : « Nous devons prendre un moment

pour remercier nos familles et souligner tout ce que nous leur demandons pour pouvoir servir notre

pays. » Il ajoute : « faites une sortie en famille pour la soirée, écrivez un petit mot sincère ou passez du

temps de qualité à la maison. J’encourage tous les membres de l’ARC à poser des gestes concrets pour

remercier leurs familles aujourd’hui pour leurs sacrifices et leur soutien continus. »

Les Canadiens et les membres de l’ARC peuvent exprimer leur gratitude de manière publique pendant la

Journée de reconnaissance des familles de militaires à l’aide des mots-clics #JRFM et #DéfiMaisonFort

pour afficher leurs messages, leurs photos et leurs vidéos sur les médias sociaux, et encourager les

autres à faire de même.

Le Canada compte environ 140 000 personnes qui font partie de familles militaires (conjoints, enfants et

autres personnes à charge) parmi les militaires de la Force régulière et la Force de réserve des Forces armées

canadiennes, et qui méritent nos remerciements et notre reconnaissance tous les jours – aujourd’hui, nous

leur rendons un hommage spécial.