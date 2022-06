Minister of National Defence marks Canadian Armed Forces Day

Ottawa – National Defence / Canadian Armed Forces

The Honourable Anita Anand, Minister of National Defence, issued the following statement yesterday in recognition of Canadian Armed Forces Day:

“Through the challenges of this past year, both at home and abroad, the efforts of our Canadian Armed Forces (CAF) personnel have been tireless. Throughout everything that they do in service of our country, they have exhibited their commitment to Canadian values and service. Today, we celebrate and honour those who serve at sea, on land, and in the air.

“Through Operation LENTUS, CAF members deployed domestically in response to a number of natural disasters – evacuating people and livestock from lethal floods and fires and delivering aid to communities in crisis. They continued to step up as we battled the pandemic, through Operation LASER, where they provided relief to provincial healthcare and assisted federal, provincial, territorial and regional partners, and through Operation VECTOR, where they played a vital role in the planning and distribution of life-saving COVID-19 vaccines, complicated by ultra-cold storage requirements and Canada’s vast geography.

“In this uncertain world and in the context of Russia’s illegal and unjustifiable invasion of Ukraine, the service of our Canadian Armed Forces is more important than ever. To this end, I thank our Canadian Armed Forces for the critical work that they have done through Operation UNIFIER to help Ukraine prepare to defend its sovereignty, territorial integrity and independence.

Under Operation REASSURANCE, CAF members are deployed as part of NATO assurance and deterrence measures in Eastern and Central Europe, reinforcing NATO’s collective defence. They are in Poland helping Ukrainians fleeing from conflict and they have been transporting military donations for Ukraine from Canada and from other countries within Europe. On May 29, we marked the International Day of UN Peacekeepers, honouring the CAF and other Canadians who continue to do this vital and difficult work. The CAF also continues to meet our international commitments through our security presence around the rest of the world, especially on Operations IMPACT and CARIBBE.

“For all that they do, it is our most basic responsibility and my top priority to ensure that our military personnel feel safe, protected and respected. There is work underway across the organization to make this a reality. I admire the continued dedication and support of CAF members at all levels as we rebuild trust within the organization, and embrace diversity, inclusion and culture change initiatives.

“This year has highlighted all the ways that the members of our CAF are selfless, professional, highly trained and well-equipped for an increasingly uncertain world. Our military has proven, time and again, that they can be counted on to respond quickly and effectively in a crisis. To all CAF personnel and Veterans, along with their families and loved ones: I thank you for doing everything that is asked of you, and more, in service to Canada.”

La ministre de la Défense nationale souligne la Journée des Forces armées canadiennes

Le 5 juin 2022 – Ottawa – Défense nationale/Forces armées canadiennes

L’honorable Anita Anand, ministre de la Défense nationale, a publié hier la déclaration suivante à l’occasion de la Journée des Forces armées canadiennes :

« Au cours de la dernière année, les membres de nos Forces armées canadiennes (FAC) ont déployé des efforts inlassables pour relever les défis qui se sont présentés à nous, tant au pays qu’à l’étranger. Dans tout ce qu’ils font pour notre pays, ils ont démontré leur engagement à l’égard des valeurs canadiennes et du service au Canada. Aujourd’hui, nous célébrons et honorons ceux et celles qui servent en mer, sur terre et dans les airs.

Dans le cadre de l’opération LENTUS, les membres des FAC sont intervenus à divers endroits au pays à la suite de catastrophes naturelles, notamment en participant à l’évacuation de gens et d’animaux d’élevage lors d’inondations et d’incendies mortels, et en fournissant de l’aide aux collectivités en crise. Et ils ont continué de répondre à l’appel pendant que nous luttions contre la pandémie : par l’entremise de l’opération LASER en prêtant main-forte aux systèmes de santé provinciaux, et en aidant les partenaires fédéraux, provinciaux, territoriaux et régionaux, et par l’entremise de l’opération VECTOR, en jouant un rôle essentiel dans la planification et la distribution de vaccins vitaux contre la COVID‑19 – des tâches rendues plus complexes par les exigences d’entreposage des vaccins à une température extrêmement froide et par la vaste étendue géographique du Canada.

Dans ce monde incertain et dans le contexte de l’invasion illégale et injustifiable de l’Ukraine par la Russie, le service de nos Forces armées canadiennes est plus important que jamais. À cette fin, je remercie nos Forces armées canadiennes pour le travail essentiel qu’elles ont accompli dans le cadre de l’opération UNIFIER, en aidant l’Ukraine à se préparer à défendre sa souveraineté, son intégrité territoriale et son indépendance.

Dans le cadre de l’opération REASSURANCE, les membres des FAC participent aux mesures d’assurance et de dissuasion de l’OTAN en Europe orientale et centrale, où ils renforcent la défense collective de l’OTAN. Ils se trouvent aussi en Pologne, où ils aident les Ukrainiens et les Ukrainiennes qui fuient le conflit, et ils assurent le transport des dons militaires à l’Ukraine provenant du Canada et d’autres pays d’Europe. Le 29 mai dernier, nous avons d’ailleurs souligné la Journée internationale des Casques bleus des Nations Unies et rendu hommage aux membres des FAC et aux autres Canadiens et Canadiennes qui continuent d’accomplir ce travail essentiel et difficile. Enfin, les FAC continuent aussi de respecter nos engagements internationaux, en assurant une présence de sécurité aux quatre coins du monde, notamment dans le cadre des opérations IMPACT et CARIBBE.

Pour tout ce que nos militaires font, c’est notre responsabilité la plus fondamentale et ma priorité absolue de veiller à ce qu’ils se sentent en sécurité, protégés et respectés, et des efforts sont déployés dans toute l’organisation pour que cela devienne une réalité. J’admire le dévouement et le soutien continus des membres des FAC à tous les échelons, alors que nous œuvrons à rétablir la confiance au sein de l’organisation et que nous adoptons des initiatives promouvant la diversité, l’inclusion et le changement de culture.

Cette année a mis en lumière toutes les façons par lesquelles les membres des FAC sont altruistes, professionnels, hautement entraînés et bien équipés pour un monde de plus en plus incertain. Nos militaires ont prouvé, à maintes reprises, que nous pouvons compter sur eux pour réagir rapidement et efficacement en cas de crise. À tous les membres et vétérans des FAC, ainsi qu’à leurs familles et à leurs proches : je vous remercie de faire tout ce que l’on exige de vous, et plus encore, au service du Canada. »