National Defence ratifies Seamless Canada Terms of Reference with provinces and territories

Lieutenant-General Frances Allen, Vice Chief of the Defence Staff (left), Member of Parliament Bryan May, Parliamentary Secretary to the Minister of National Defence (centre), and the Honourable Mary Wilson, Minister responsible for Military Affairs and of Service New Brunswick (right) met with participants from Canada’s provinces and territories in Ottawa June 14th to ratify the Terms of Reference for the Seamless Canada initiative.

Le 14 juin 2022, à Ottawa, la lieutenant-général Frances Allen, Vice-Chef d’état-major de la défense (gauche), le Député Bryan May, Secrétaire parlementaire de la ministre de la Défense nationale (centre), et l’honorable Mary Wilson, ministre de Services Nouveau-Brunswick et ministre responsable des Affaires militaires province du Nouveau-Brunswick (droite) ont rencontré des participants des provinces et territoires du Canada à Ottawa pour ratifier le mandat de l’initiative Canada sans faille.

June 14, 2022 – Ottawa, ON – National Defence / Canadian Armed Forces

Today, the Department of National Defence (DND), Canadian Armed Forces (CAF) and Canadian Forces Morale and Welfare Services (CFMWS) met with provincial and territorial delegates in Ottawa to ratify the Terms of Reference for the Seamless Canada initiative.

A signed Terms of Reference is official recognition and acceptance by all jurisdictions in Canada that the mobility challenges military families face is beyond what most Canadians experience. This acknowledgement is warranted because military families are the strength behind the uniform.

This important step guarantees a sustained collaboration among provinces and territories to better coordinate policies and procedures for military families to receive fair and equitable access to public programs and services, creating a Seamless Canada experience.

In support of Canada’s Defence Policy, Strong, Secure, Engaged , Seamless Canada was launched in 2018 to further support CAF members and their families on their CAF Journey. The aim is to help military families in adjusting to geographical moves within Canada and to ensure they transition more seamlessly to a new destination with less stress. Through this effort and others, the CAF is confident these initiatives will improve the retention of its most valuable asset, its members and their families.

A Seamless Canada Steering Committee (SCSC), consisting of representatives from different levels of government, has met several times over the past four years. This collaboration has resulted in several improvements already implemented, such as:

improved healthcare access for CAF families with the waiving of the 90-day wait period for health cards;

securing essential worker status of CAF members;

a review of education barriers for students relocating between jurisdictions; and

leveraged employment and training support services for military spouses through the Military Spousal Employment Initiative and the Military Spousal Employment Network .

The objective of the SCSC is to strengthen federal, provincial and territorial collaboration to improve the relocation experience of CAF members by sharing information and best practices among jurisdictions and stakeholders.

At today’s signing ceremony, the Honourable Mary Wilson, Minister of Service and Minister responsible for Military Affairs in New Brunswick, was also selected as co-chair of the steering committee, joining the Minister of National Defence or their designate as chair.

“Caring for the members of our Canadian Armed Forces members and their families remains at the top of our list of Defence priorities. Moving across the country for military postings comes with challenges our members and families overcome regularly. We are committed to resolving hardships surrounding relocation and will continue to work collaboratively with provinces and territories to find the ways and means to improve the experiences of Canada’s military families. I am also pleased to welcome the Honourable Mary Wilson as co-chair of the Seamless Canada Steering Committee and look forward to working closely with her as we continue to find solutions for our military families.” The Honourable Anita Anand, Minister of National Defence

“Relocating is challenging for military members and their families in the best of conditions. We must continue to work hard with our partners to ensure that our military families have seamless access to the services they need when they are posted across the country to serve Canadians. The signing of these Terms of Reference strengthens this important partnership and our ongoing commitment to improving the relocation experience for our service members and their families.” General Wayne Eyre, Chief of the Defence Staff

“One of our most basic duties is to ensure that Canadian Armed Forces members and their families are supported and have a seamless experience when settling far from home to serve Canadians. Today’s ratification of the Terms of Reference for the Seamless Canada initiative is a step in the right direction. We are committed to continuing to further our support and address mobility challenges for military members and their families, in collaboration with our provincial and territorial partners, and under the scrutiny of a steering committee dedicated to these goals.” Bryan May, Parliamentary Secretary to the Minister of National Defence

“I am honoured to take on the role of co-chair of the Seamless Canada Steering Committee. My family’s military history is a story I proudly share and I recognize the sacrifices made daily by Canadian Armed Forces families. My father was only 18 years old when he began his 25 years of service. One of my brothers served in the Canadian Armed Forces and three worked at Canadian Forces Base Gagetown in support of our military. I look forward to working with my provincial and territorial partners as we join forces to enrich the lives of military families.” The Honourable Mary Wilson, Minister of Service and Minister Responsible for Military Affairs, Province of New Brunswick

Le ministère de la Défense nationale ratifie le mandat de l’initiative Canada sans faille avec les provinces et les territoires

Le 14 juin 2022 – Ottawa (Ontario) – Défense nationale/Forces armées canadiennes

Aujourd’hui, le ministère de la Défense nationale (MDN), les Forces armées canadiennes (FAC) et les Services de bien-être et moral des Forces canadiennes (SBMFC) ont rencontré des délégués provinciaux et territoriaux à Ottawa pour ratifier le mandat de l’initiative Canada sans faille.

La signature de ce mandat représente la reconnaissance et l’acceptation officielles par l’ensemble des provinces et des territoires du Canada du fait que les difficultés liées à la mobilité que doivent surmonter les familles des militaires dépassent celles vécues par la majorité des Canadiens et des Canadiennes. Cette reconnaissance est nécessaire, car les familles des militaires sont la force derrière l’uniforme.

Cette étape importante garantit donc une collaboration soutenue entre les provinces et les territoires afin de mieux coordonner les politiques et les procédures qui aident les familles des militaires à bénéficier d’un accès juste et équitable aux programmes et aux services publics, leur permettant ainsi de faire l’expérience d’un « Canada sans faille ».

L’initiative Canada sans faille a été lancée en 2018 dans le cadre de la politique de défense du Canada, Protection, Sécurité, Engagement , pour offrir un appui accru aux militaires et à leurs familles tout au long de leur cheminement dans les FAC. Elle vise à aider les familles des militaires à s’adapter lorsqu’elles doivent se réinstaller dans une nouvelle région au Canada et à s’assurer qu’elles sont en mesure de vivre une transition plus harmonieuse et moins stressante vers leur nouvelle destination. Grâce à cette initiative et à d’autres efforts, les FAC sont convaincues qu’elles pourront améliorer le maintien en poste de leur atout le plus précieux : les militaires et leurs familles.

Un Comité directeur de Canada sans faille (CDCSF) composé de représentants des différents ordres de gouvernement s’est réuni plusieurs fois au cours des quatre dernières années. Cette collaboration a donné lieu à plusieurs améliorations déjà mises en œuvre, dont celles-ci :

un accès accru aux services de soins de santé pour les familles des FAC grâce à l’élimination de la période d’attente de 90 jours pour l’obtention d’une carte santé;

l’octroi du statut de travailleur essentiel aux membres des FAC;

un examen des obstacles à l’éducation pour les élèves qui déménagent dans une nouvelle province ou un nouveau territoire; et

la mise en place de services de soutien à l’emploi et à la formation pour les conjoints de militaires par l’entremise de l’ Initiative d’emploi pour les conjoints de militaires et du Réseau pour l’emploi des conjoints des militaires .

L’objectif du CDCSF est de renforcer la collaboration fédérale, provinciale et territoriale pour améliorer l’expérience de réinstallation des membres des FAC grâce au partage de renseignements et de pratiques exemplaires entre les administrations et les intervenants.

Lors de la cérémonie de signature d’aujourd’hui, l’honorable Mary Wilson, ministre de Services Nouveau-Brunswick et ministre responsable des Affaires militaires de cette province, a aussi été nommée coprésidente du Comité directeur, rejoignant ainsi la ministre de la Défense nationale ou son représentant à la présidence.

« Prendre soin des membres de nos Forces armées canadiennes et de leurs familles reste en tête de la liste de nos priorités en matière de défense. La nécessité de déménager à l’autre bout du pays pour une nouvelle affectation pose des défis que nos militaires et leurs familles doivent surmonter fréquemment. Nous sommes déterminés à atténuer les épreuves qui accompagnent les réinstallations et nous continuerons de collaborer avec les provinces et les territoires pour trouver des moyens d’améliorer l’expérience des familles des militaires canadiens. Je suis aussi heureuse d’accueillir l’honorable Mary Wilson en tant que coprésidente du Comité directeur de Canada sans faille, et j’ai hâte de travailler en étroite collaboration avec elle alors que nous continuons à trouver des solutions pour aider nos familles militaires. » L’honorable Anita Anand, ministre de la Défense nationale

« Même dans les meilleures circonstances, les réinstallations sont une expérience difficile pour les militaires et leurs familles. Nous devons donc continuer de déployer tous les efforts avec nos partenaires pour nous assurer que nos militaires et leurs familles bénéficient d’un accès continu aux services dont ils ont besoin lorsqu’ils sont affectés dans de nouvelles régions au pays pour servir la population canadienne. La signature de ce mandat solidifie ce partenariat important et notre engagement continu à améliorer l’expérience de réinstallation vécue par nos militaires et leurs familles. » Le général Wayne Eyre, chef d’état-major de la Défense

« L’un de nos devoirs les plus fondamentaux est de veiller à ce que les membres des Forces armées canadiennes et leurs familles soient soutenus et vivent une expérience sans faille lorsqu’ils doivent se réinstaller loin de chez eux pour servir les Canadiens et les Canadiennes. La ratification aujourd’hui du mandat de l’initiative Canada sans faille est un pas dans la bonne direction. Nous sommes déterminés à continuer de renforcer notre soutien et à résoudre les problèmes de mobilité des militaires et de leurs familles, en collaboration avec nos partenaires provinciaux et territoriaux, et sous le regard attentif d’un comité directeur voué à ces objectifs. » Bryan May, secrétaire parlementaire de la ministre de la Défense nationale

« Je suis honorée d’assumer le rôle de coprésidente du Comité directeur de Canada sans faille. L’histoire militaire de ma famille est une histoire que je partage avec fierté, et je reconnais les sacrifices que font quotidiennement les familles des FAC. Mon père n’avait que 18 ans lorsqu’il a commencé ses 25 années de service. L’un de mes frères a servi dans les Forces armées canadiennes et trois ont travaillé à la BFC Gagetown à l’appui de nos militaires. J’ai hâte de travailler avec mes partenaires provinciaux et territoriaux et d’unir nos forces pour enrichir la vie des familles des militaires. » L’honorable Mary Wilson, ministre de Services Nouveau-Brunswick et ministre responsable des Affaires militaires, province du Nouveau-Brunswick