Photo Gallery: Art Smith Kindergartners visit MPs at 4 Wing

Students from the Kindergarten class at Art Smith Aviation Academy visited with Military Police (MP) officers at 4 Wing on May 3rd. Students toured the MP station, had a chance to ask questions, and even tried out some equipment the officers use on a daily basis. The students also got an up-close tour of a Military Police car – All photos by Mike Marshall / The Courier News

Les élèves de la classe de maternelle de l’Académie d’aviation Art Smith (ASAA) ont rendu visite aux officiers de la police militaire (PM) de la 4e escadre le 3 mai. Les élèves ont visité le poste de police militaire, ont eu l’occasion de poser des questions et ont même essayé certains équipements utilisés quotidiennement par les officiers. Les élèves ont également pu voir de près une voiture de la police militaire. Toutes les photos sont de Mike Marshall / The Courier News.