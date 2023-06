Positive Ticket Program returns for 2023

From left: David Zimmerman – Program Manager, Cold Lake Victim Services, Corporal Ben Closs – 11 MP Flight, Community Peace Officer Jones – City of Cold Lake Municipal Enforcement, Constable Andrew Kary – Cold Lake RCMP, and the RCMP Safety Bear launch the 2023 Positive Ticket Campaign – Supplied Photo

De gauche à droite : David Zimmerman – gestionnaire de programme, Services aux victimes de Cold Lake, le caporal Ben Closs – 11e Escadrille de la police militaire, l’agent de la paix communautaire Jones – les agents de paix de la ville de Cold Lake, Andrew Kary – GRC de Cold Lake, et l’ours de la sécurité de la GRC lancent la campagne de contraventions positives de 2023 – Photo fournie



Doing the right thing has its rewards!

The Positive Ticket Program is back for 2023.

4 Wing Cold Lake Military Police, Cold Lake RCMP and City of Cold Lake Municipal Enforcement Officers are continuing their summer program which rewards youth throughout Cold Lake with Positive Tickets. Tickets will be given to youth who are caught practicing personal safety, being a community hero, and making smart choices.

All youth who receive a ticket this year will be automatically entered to win 1 of 3 amazing prizes. This year’s prizes include an Xbox Series X Forza 5 Bundle, Apple AirPods Pro and a $250 Sports Package. In addition, Positive Tickets will come with a voucher for a Slurpee from 7Eleven or an ice cream cone from Dairy Queen or McDonald’s.

Recipients are encouraged to take a selfie with their ticket and post the picture on their own or their parent/guardian’s Facebook page and tag @ColdLakeVictimServices for additional chances to win a $50 gift card.

The fourth annual Positive Ticket Program kicks off at the end of June and runs until August 31st, 2023. Get caught doing the right thing, and you could WIN!

Faire ce qu’il faut, c’est payant !

Le programme de contraventions positives est de retour pour 2023.

La police militaire de la 4e Escadre de Cold Lake, la GRC de Cold Lake et les agents de paix de la ville de Cold Lake poursuivent leur programme estival qui récompense les jeunes de Cold Lake par des billets positifs. Des contraventions seront remises aux jeunes qui sont pris en train de pratiquer la sécurité personnelle, d’être un héros communautaire et de faire des choix intelligents.

Tous les jeunes qui recevront une contravention cette année seront automatiquement inscrits pour gagner l’un des trois prix extraordinaires. Les prix de cette année comprennent un ensemble Xbox Series X Forza 5, des Apple AirPods Pro et un forfait sportif de 250 $. En outre, les billets positifs seront accompagnés d’un bon pour un Slurpee de 7Eleven ou un cornet de crème glacée de Dairy Queen ou McDonald’s.

Les bénéficiaires sont encouragés à prendre un selfie avec leur billet et à publier la photo sur leur page Facebook ou celle de leur parent/tuteur et à taguer @ColdLakeVictimServices pour avoir une chance supplémentaire de gagner une carte-cadeau de 50 dollars.

Le quatrième programme annuel de billets positifs débutera à la fin du mois de juin et se poursuivra jusqu’au 31 août 2023. Si vous êtes pris en train de faire ce qu’il faut, vous pourriez GAGNER !