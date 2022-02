Security Awareness Week (SAW) is an annual event held during the second week of February in which departments are invited to promote good security practices and to share them government-wide.

Director General Defence Security (DGDS) is promoting a strong security culture at all levels within the Department of National Defence (DND) and the Canadian Armed Forces (CAF) by encouraging sound security practices whether working remotely, at the office or on operations. Security Awareness Week will be hosted virtually from 7 to 11 February 2022 with the theme “Rebuilding Your Security Culture: From Home to the Office”.

It is an excellent opportunity to increase security awareness and promote departmental security services for all DND employees and CAF members. Security awareness is a key element of the departmental security program under the Policy on Government Security and small daily actions can have a large impact on overall security. For example: lock your screen when you leave your desk; use your DWAN computer exclusively for work; do not plug a personal USB key or personal cellphone into your DWAN computer; do not tape your passwords under keyboard; and use social media carefully by not posting personal information (resume, social insurance number, banking information, etc.) or information on current DND/CAF operations online.

The online SAW will include a variety of new activities and products to increase visibility by providing important information on the core National Defence Security Orders and Directives elements. These will include: videos interview/presentation on security issues from specialists; infographics; animation motion graphic video; short articles, etc. All of these products will also be available on the various DND/CAF media to include DT newsletter, Maple Leaf and Base/Wing newspapers/websites, all DND/CAF social media platforms, and DGDS intranet, etc.

To help promote security awareness at all levels, including the unit level, Unit Security Supervisors (USS) and personnel who wish to promote security in their workplace may obtain products and information from the DGDS intranet Security Toolkit. To download products, visit the Security Awareness Toolkit page (link accessible only on the National Defence network).

You are an important part of keeping all members of our Defence Team secure through VIGILANCE!

The Security Awareness Training and Education Team,

Director General Defence Security

La Semaine de sensibilisation à la sécurité (SSS) est un événement annuel qui se tient au cours de la deuxième semaine de février au cours duquel les ministères sont invités à promouvoir les bonnes pratiques de sécurité et à les partager à l’échelle du gouvernement.

Le Directeur général – Sécurité de la défense (DGSD) fait la promotion d’une solide culture de la sécurité à tous les niveaux au sein du ministère de la Défense nationale (MDN) et des Forces armées canadiennes (FAC) en lançant le thème « Reconstruire votre culture de sécurité : de la maison au bureau » pour la SSS de cette année, qui se déroule du 7 au 11 février 2022.

Il s’agit d’une excellente occasion d’accroître la sensibilisation des employés du MDN et des membres des FAC et de promouvoir les services de sécurité ministériels. La sensibilisation à la sécurité est un élément clé du programme de sécurité du Ministère en vertu de la Politique sur la sécurité du gouvernement et de petites actions quotidiennes peuvent avoir une grande incidence sur la sécurité globale. Par exemple: verrouiller votre écran lorsque vous quittez votre bureau ; utiliser votre ordinateur RÉD exclusivement pour le travail ; ne branchez pas de clé USB personnelle ou de téléphone portable personnel sur votre ordinateur RÉD ; ne collez pas vos mots de passe sous le clavier ; et utilisez les médias sociaux avec prudence et ne publiez pas d’informations personnels (affectations, un numéro d’assurance sociale, des informations bancaires etc.) ou des informations en ligne sur les opérations en cours du MDN et des FAC.

La SSS en ligne comprendra une variété de nouvelles activités et de nouveaux produits pour accroître la visibilité en fournissant des informations importantes sur les principaux éléments des Ordonnances et directives de sécurité de la Défense nationale. Celles-ci comprendront : des vidéos d’interview/présentation sur les questions de sécurité par des spécialistes ; des infographies ; des vidéos d’animation graphique ; des courts articles sur la sécurité, etc. Tous ces produits seront également disponibles sur les différents médias du MDN/FAC pour inclure, les nouvelles de l’Équipe de la Défense, feuille d’érable, journaux/sites internet des bases/escadres, les plateformes de médias sociaux du MDN/FAC, et le site intranet du DGSD, etc.

Pour aider à promouvoir la sensibilisation à la sécurité, les surveillants de la sécurité de l’unité (SSU) et les membres du personnel qui souhaitent promouvoir la sécurité en milieu de travail peuvent obtenir des produits et des renseignements de la boîte à outils intranet du DGSD. Pour télécharger des produits, visitez la page Boîte à outils pour la sensibilisation à la sécurité (lien accessible uniquement sur le réseau de la Défense nationale).

Vous jouez un rôle important dans la sécurité de tous les membres de notre Équipe de la Défense grâce à la VIGILANCE!

L’équipe de la sensibilisation, de la formation et de l’éducation,

Directeur général – Sécurité de la défense