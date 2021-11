Remembrance Day Ceremony – November 11, 2021

Due to the ongoing COVID-19 restrictions the 4 Wing Cold Lake Remembrance Day ceremony will be limited to a small parade. Members who are not part of the parade are encouraged to watch the 4 Wing, regional, or national ceremonies via virtual means. Wing personnel are not to congregate at other organized events (i.e. Royal Canadian Legions, Churches etc.) where COVID-19 indoor/outdoor gathering limits could be exceeded.

HOW TO WATCH

1) 4 Wing Ceremony

The 4 Wing ceremony will be live streamed via Zoom beginning at 10:45 MST. Participants can access the Zoom ceremony via:

Meeting ID: 269 651 2644

Passcode: 969576

2) National Remembrance Day Ceremony in Ottawa

The National Remembrance Day Ceremony will be broadcasted on National Canadian news networks as well as on the Royal Canadian Legion – National Headquarters’ Facebook page: https://www.facebook.com/CanadianLegion/ The ceremony will start at approximately 10:45 EST (09:45 MST).

Jour du Souvenir – 11 novembre 2021

En raison des restrictions actuelles liées à la COVID-19, la cérémonie du Jour du Souvenir de la 4e Escadre Cold Lake comprendra uniquement un petit défilé. Les militaires qui ne font pas partie du défilé sont encouragés à regarder la cérémonie de la 4e Escadre ou les cérémonies régionales ou nationales de manière virtuelle. Les membres du personnel de l’escadre ne doivent pas participer à d’autres activités organisées (p. ex., Légion royale canadienne, églises) où les limites de rassemblement intérieur/extérieur autorisées en raison de la COVID-19 pourraient être dépassées.

COMMENT REGARDER

1) Cérémonie de la 4e Escadre

La cérémonie de la 4e Escadre sera diffusée en direct sur Zoom à partir de 10 h 45 (HNR). Voici le lien pour regarder la cérémonie sur Zoom :

No de réunion : 269 651 2644

Code d’accès : 969576

2) Cérémonie nationale du Jour du Souvenir à Ottawa