Royal Canadian Air Force CF-18 Hornet fighter jets to train with NATO Allies at Exercise FRISIAN FLAG in the Netherlands

March 22, 2022 – Ottawa – National Defence / Canadian Armed Forces

Royal Canadian Air Force (RCAF) CF-18 Hornet fighter jets will deploy to the Netherlands from March 22 to April 15 for simulated air combat training alongside NATO Allies at the Royal Netherlands Air Force’s (RNLAF) annual Exercise FRISIAN FLAG 22. The exercise will take place from March 28 to April 8.

Canada’s participation will consist of six CF-18 Hornet fighter jets and approximately 130 personnel, mainly from 433 Tactical Fighter Squadron at 3 Wing Bagotville, Québec. Air forces from NATO Allies are also participating.

RCAF members will exercise the planning and execution of a variety of tactical fighter combat operations, including counter-air operations (both offensive and defensive), engaging ground targets, and providing close air support to troops on the ground.

FRISIAN FLAG is an annual exercise, and Canada’s participation has been long planned as part of the RCAF’s ongoing annual readiness training program. Exercises like FRISIAN FLAG are important tools through which the RCAF and our NATO Allies test and validate concepts, procedures, systems and tactics, and practice working together efficiently in demanding scenarios.

“Ensuring the readiness of the Royal Canadian Air Force to counter any threat is one of our most important responsibilities. Exercises like FRISIAN FLAG provide highly valuable training not only for our members, but also those of our Allies, to practice working together at all levels – including command, air crew, ground crew and support personnel – in a wide variety of tactical combat scenarios that they could face on real world operations. Recognizing the current security environment, this training is of particular importance for the Royal Canadian Air Force.” Major-General Eric J. Kenny, Commander of 1 Canadian Air Division/Canadian NORAD Region/Joint Force Air Component/Search and Rescue Region Trenton

Quick Facts

Forces participating in Exercise FRISIAN FLAG 22 will be based out of Leeuwarden Air Base in the Netherlands.

The rationale for planning and executing military exercises is to prepare commands and forces for operations in times of peace, crisis and conflict.

NATO exercises are planned in advance and vary in scope, duration and form, ranging from live exercises in the field to computer-assisted exercises that take place in a classroom.

Des chasseurs CF-18 Hornet de l’Aviation royale du Canada s’entraînent avec les alliés de l’OTAN lors de l’exercice FRISIAN FLAG aux Pays-Bas

Le 22 mars 2022 — Ottawa — Défense nationale et Forces armées canadiennes

Des chasseurs CF18 Hornet de l’Aviation royale canadienne seront déployés aux Pays-Bas, du 22 mars au 15 avril, pour un entraînement de combat aérien simulé, avec les alliés de l’OTAN, pendant l’exercice annuel FRISIAN FLAG 22 des Forces aériennes royales néerlandaises (R.NL.AF). L’exercice aura lieu du 28 mars au 8 avril.

Le Canada y participera avec six chasseurs CF18 Hornet et environ 130 militaires venant principalement du 433e Escadron d’appui tactique de la 3e Escadre Bagotville, au Québec. Les forces aériennes des alliés de l’OTAN y participeront également.

Les membres de l’ARC exerceront la planification et l’exécution d’une variété d’opérations de chasse tactique, notamment des opérations de supériorité aérienne (offensives et défensives), l’engagement de cibles terrestres et un appui aérien rapproché aux troupes au sol.

FRISIAN FLAG est un exercice annuel, et la participation du Canada est planifiée depuis longtemps, dans le cadre du programme annuel d’entraînement à la disponibilité opérationnelle de l’ARC. Les exercices comme FRISIAN FLAG sont des outils importants avec lesquels l’ARC et nos alliés de l’OTAN mettent à l’essai et valident des concepts, des processus, des systèmes et des pratiques, et s’entraînent à travailler ensemble efficacement, dans le cadre de scénarios exigeants.

« S’assurer que l’Aviation royale canadienne est prête à contrer toutes les menaces est l’une de nos responsabilités les plus importantes. Les exercices comme FRISIAN FLAG offrent un entraînement très précieux non seulement à nos militaires, mais également à nos alliés, et leur permettent de travailler ensemble — à tous les niveaux, y compris au niveau du commandement, des équipages, des équipes au sol et du personnel de soutien — dans une grande diversité de scénarios de combats tactiques auxquels ils pourraient être confrontés dans des opérations réelles. Compte tenu de l’état actuel de la sécurité, cet entraînement revêt une importance particulière pour l’Aviation royale canadienne. » Major-général Eric J. Kenny, commandant de la 1re Division aérienne du Canada, de la Région canadienne du NORAD, de la composante aérienne de la force interarmées, et de la région de recherche et de sauvetage de Trenton

Faits en bref

Les forces qui participent à l’exercice seront déployées sur la base aérienne Leeuwarden aux Pays-Bas.

La raison d’être de la planification et de la réalisation d’exercices militaires est de préparer les commandements et les forces pour des opérations en temps de paix, de crise et de conflit.

Les exercices de l’OTAN sont planifiés d’avance, et leur portée, leur durée et leur forme varient — allant d’exercices réels sur le terrain à des exercices assistés par ordinateur, en salle de classe.