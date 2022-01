S.T.A.R program launches

Children and youth from military families can be some of the most resilient kids out there. But they also face a number of unique challenges such as:

Repeated relocation

Absences of one or both parents due to work

Parental deployments to volatile areas

Unpredictable work hours for their parent(s)

All of this can represent sources of stress that regular kids never have to worry about in their day-to-day lives.

Young people’s resilience is determined by the interplay of their individual characteristics (including skills they have developed), the characteristics of the families in which they live, and the characteristics of their physical and social environments. Meaningful participation in the home, school and community contributes to the resilience of children: it increases their sense of connection while decreasing their sense of isolation.

Everyone needs skills and supportive people in their lives to help cushion them from problems they may encounter. Introducing even a few positive elements into their lives can shift the balance and help many children and youth flourish. STAR is a new resilience-based program for children of military families, and it’s free. It builds self-esteem and leadership skills and allows children to grow and thrive: physically, emotionally and mentally.

“In between the arts and crafts, games and activities, something special happens. Friendships blossom, self-confidence emerges, independence grows, and through it all, children build resilience to help them face new challenges as they grow up,” says Ben Ouellette, Vice President Operations, Personnel Support Programs. “We are empowering children to lead healthier, happier lives by helping them learn how to handle life’s curve balls.”

Registration opens soon with limited spaces, priority registration will go to children from families affected most by the military lifestyle (i.e. deployments). Don’t miss out on this great opportunity.

Do not miss the fun and gains: www.CAFconnection.ca/STAR

Les enfants et les jeunes des familles des militaires peuvent être les jeunes les plus résilients. Mais ils sont également confrontés à des difficultés particulières, telles que :

des déménagements fréquents;

l’absence d’un ou des deux parents en raison du travail;

le déploiement auquel participe un ou les deux parents dans des régions instables;

les horaires de travail imprévisibles d’un ou des deux parents.

Les enfants issus de familles civiles n’auront jamais à se préoccuper de ces sources de stress dans leur vie quotidienne.

La résilience des jeunes est influencée par leurs caractéristiques personnelles (y compris les compétences acquises), les caractéristiques de la famille avec laquelle ils vivent et leur environnement physique et social. La participation constructive des enfants et des jeunes aux activités de la maison, de l’école et de la communauté contribue à renforcer leur résilience : elle leur permet de se sentir mieux intégrés et moins isolés.

Toute personne doit acquérir certaines compétences et pouvoir compter sur des gens afin de pouvoir surmonter les moments difficiles. Les éléments positifs dans la vie des enfants et des jeunes, quels qu’ils soient, peuvent faire pencher la balance et les aider à s’épanouir. STAR est le nouveau programme gratuit offert aux familles de militaires avec pour objectif d’encourager la résilience. En renforçant l’estime de soi, en développent le leadership aux travers de jeux et d’activités ludiques, ce programme permettra aux enfants de grandir et de s’épanouir physiquement, émotionnellement et mentalement.

« Quelque part entre les jeux, les activités sportives, les ateliers d’art et de bricolage, la magie opère, les amitiés naissant, la confiance émerge, l’autonomie s’accroît et soudain les enfants comme les enfants développent la résilience nécessaire pour relever aux nouveaux défis qui leur sont lancés » dit Ben Ouellette vice-président des opérations des Programmes de soutien du personnel. « Nous outillons les enfants afin qu’ils vivent une vie plus saine et plus heureuse en les aidant à composer avec les coups durs qui les guettent. »

Les inscriptions seront bientôt ouvertes. Les places sont limitées et l’inscription prioritaire sera accordée aux enfants des familles les plus touchées par le mode de vie militaire (p. ex. les déploiements). Ne manquez pas cette opportunité.

Ne ratez ni le plaisir ni les apprentissages : www.ConnexionFAC.ca/STAR