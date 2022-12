Soldier On launches new opportunity for CAF members

Master Warrant Officer Garrett Powers of 4 Wing with his wife Tina and family – Supplied photo

Soldier On is launching an initiative that provides new opportunities for ill and injured serving and Veteran soldiers, sailors and aviators. Soldier On members and their family and friends will be able to participate in different events, ranging from bowling to skating and even horseback riding!

“Military families are the strength behind the uniform,” Joe Kiraly, Acting National Manager for Soldier On, says. “Soldier On Family and Friend Days presented by The Personal Insurance Company will bring together the Soldier On community. We hope that it will offer everyone a chance to connect and experience the wider benefits of the program.”



Since 2007, Soldier On has supported over 10,000 ill and injured members using sport, recreational, and creative activities to enable social support, build confidence in their abilities and realize their full potential. Soldier On provides members with a safe environment to challenge themselves and become inspired in ways that they may not have thought possible, contributing to and providing a gateway to enhance ones’ well-being. This re-introduction to an active lifestyle provides opportunities to develop new skills, build confidence and meet peers with similar challenges.

“We hope these events will help Solider On families to build the connections that will be helpful for the long haul. We are so grateful to our sponsor The Personal Insurance Company,” Joe Kiraly added.

The Personal Insurance has been the official home and auto insurance provider for CFMWS since 1986 and continues to deliver a partnership which is of benefit to those who serve – CAF members, Veterans and their families. The Personal Insurance offers customized home and auto insurance options specific to the needs of the Canadian Defence Community.

“The Personal Insurance Company is proud to continue supporting the Defence community by giving ill and injured members a fun, interactive way to spend time with their family and friends,” says Tiffany Marinacci, Senior National Manager – Partnership Development, The Personal Insurance Company.

For any Soldier On members interested in participating in their region, please reach out to your Regional Coordinator for more information.

——————————————————————————————————————————————

Le programme Sans Limites lance une initiative qui offre de nouvelles possibilités aux soldats, aux marins et aux aviateurs en service et aux anciens combattants. Les membres de Sans Limites, leurs familles et leurs amis pourront participer à divers événements, des jeux de quilles au patinage sur glace, même l’équitation, pour n’en mentionner que quelques-uns!

« Les familles de militaires sont la force derrière l’uniforme », explique Joe Kiraly, gestionnaire national par intérim dans le cadre du programme Sans Limites. Les journées de la famille et des amis présentées par la compagnie d’assurance La Personnelle dans le cadre du programme Sans Limites rassembleront la communauté Sans Limites. Nous espérons que ces événements offriront à tous l’occasion de tisser des liens et de bénéficier des indemnités majorées du programme. »



Depuis 2007, plus de 10 000 militaires blessés et malades ont reçu l’appui du programme Sans Limites par l’entremise d’activités sportives, récréatives et créatives visant à assurer un soutien social, à renforcer la confiance en leurs capacités et à réaliser leur plein potentiel. Le programme offre à ses membres un environnement sécuritaire qui leur permet de relever des défis et de s’inspirer d’une manière qu’ils n’auraient peut-être pas cru possible, contribuant ainsi à améliorer leur bien-être. Cette réintroduction à un mode de vie actif offre des occasions de développer de nouvelles compétences, de renforcer la confiance en soi et de rencontrer des pairs ayant des défis similaires.

« Nous espérons que ces événements permettront aux familles de la communauté Sans Limites de tisser des liens qui leur seront utiles pour longtemps. Nous sommes reconnaissants envers notre partenaire, la compagnie d’assurance La Personnelle » a ajouté Joe Kiraly.

L’assureur La Personnelle est le fournisseur officiel d’assurance auto et habitation des Services de bien-être et de maintien du moral des Forces canadiennes (SBMFC) depuis 1986, et continue d’offrir un partenariat avantageux à la communauté militaire, soit les membres des Forces armées canadiennes (FAC), les vétérans et leurs familles. L’assureur offre des options d’assurance auto et habitation personnalisées qui répondent aux besoins de la communauté de la défense canadienne.

« La compagnie d’assurance La Personnelle est fière de continuer à appuyer la communauté de la défense en offrant aux militaires blessés et malades une façon ludique et interactive de passer du temps en famille et avec leurs amis », indique Tiffany Marinacci, gestionnaire nationale principale du développement de partenariats, au sein de la compagnie d’assurance La Personnelle.

Si vous êtes un membre de Sans Limites qui souhaite participer dans sa région, veuillez communiquer avec votre coordinateur régional afin d’obtenir d’autres renseignements.