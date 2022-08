Statement marking National Peacekeepers’ Day

August 9, 2022 – Ottawa – National Defence / Canadian Armed Forces

Minister of National Defence Anita Anand, Minister of Veterans Affairs and Associate Minister of National Defence Lawrence MacAulay, Minister of Foreign Affairs Mélanie Joly, and Minister of Public Safety Marco Mendicino issued the following statement today to recognize National Peacekeepers’ Day:

“Today, we are proud to honour and remember the significant service and sacrifices of all Canadian peacekeepers, including military, police, and civilians. We join all Canadians in recognizing and paying tribute to our peacekeepers and Veterans for their tireless efforts and commitment to building a safer world. In 2008, August 9 was selected as National Peacekeepers’ Day to recognize the greatest single-day loss of Canadian lives on a peacekeeping mission. On this day in 1974, a Canadian military transport aircraft was shot down by Syrian missiles during a regular resupply mission in the Middle East, claiming the lives of nine Canadian peacekeepers. Over the years, approximately 130 Canadian peacekeepers have made the ultimate sacrifice in the service of peace. Their bravery is reflected in the selfless work of peacekeepers around the world and we continue to honour them today, and remain committed to telling their stories.

Since the late 1940s, Canadian peacekeepers have participated in numerous international peace and security operations. More than 125,000 members of the Canadian Armed Forces (CAF), over 4,000 police officers from the Royal Canadian Mounted Police (RCMP), Indigenous, provincial, municipal, and regional police organizations, as well as thousands of Canadian diplomats and civilians have had direct impacts on regions and people affected by conflict. We sincerely thank all those who have upheld Canada’s values by providing peace and security in some of the world’s most volatile regions over the decades, and stress our steadfast support and deepest gratitude to them and their families.

CAF members, police officers, and civilians are currently serving on peace and security operations around the world, including supporting the United Nations as well as a number of other organizations and nations. We remain committed to our pledge to peacekeeping and to supporting global peace and security in the face of evolving challenges. This is why the Government of Canada continues to work diligently to take tangible steps to reform and modernize peace and stabilization operations. We created the Elsie Initiative for Women in Peace Operations, to increase the meaningful participation of women in UN peace operations, to ensure that peace operations better reflect the communities they serve. Additionally, under Operation PRESENCE, a Tactical Airlift Detachment consisting of one CC-130J Hercules aircraft, which is operated and supported by up to 30 CAF members, is assisting peacekeeping internationally by transporting troops, equipment and supplies to UN missions.Through the Vancouver Principles, we are also helping ensure children remain children by working to prevent the recruitment and use of child soldiers in peacekeeping missions.

Canada also continues to support the UN with expertise, funding and specialized capabilities to increase UN missions’ efficiency and effectiveness. We are responding to UN needs on key issues that Canada has long supported, including gender equality, the implementation of the Women, Peace and Security agenda, specialized training and capacity-building, and protecting civilians, particularly children, from the impact of conflict and violence.

To the Canadian peacekeepers who have previously deployed, and to those currently deployed around the world, we thank you for your service to peace.”

Déclaration à l’occasion de la Journée nationale des Casques bleus

Le 9 août 2022 – Ottawa – Défense nationale/Forces armées canadiennes

La ministre de la Défense nationale Anita Anand, le ministre des Anciens Combattants et ministre associé de la Défense nationale Lawrence MacAulay, la ministre des Affaires étrangères Mélanie Joly, et le ministre de la Sécurité publique Marco Mendicino ont publié la déclaration suivante aujourd’hui pour souligner la Journée nationale des Casques bleus :

« Aujourd’hui, nous sommes fiers d’honorer et de commémorer le service et les sacrifices importants de tous les gardiens de la paix canadiens, y compris les militaires, les policiers et les civils. Nous nous joignons à tous les Canadiens pour reconnaître et rendre hommage à nos gardiens de la paix et à nos anciens combattants pour leurs efforts inlassables et leur engagement à bâtir un monde plus sûr. En 2008, le 9 août a été choisi comme Journée nationale des Casques bleus, car c’est en ce jour, en 1974, que les Forces armées canadiennes ont connu le plus grand nombre de pertes de vie au cours d’une même journée pendant une mission de maintien de la paix; neuf gardiens de la paix canadiens ont perdu la vie lorsque leur avion de transport militaire canadien a été abattu par des missiles syriens au cours d’une mission de ravitaillement au Moyen‑Orient. Environ 130 gardiens de la paix canadiens ont fait le sacrifice ultime au service de la paix au fil des ans. Leur bravoure continue de se refléter par le travail altruiste des Casques bleus dans le monde entier. Nous continuons de leur rendre hommage aujourd’hui, et nous nous engageons à raconter leur histoire.

Depuis la fin des années 1940, les gardiens de la paix canadiens ont participé à de nombreuses opérations internationales de paix et de sécurité. Plus de 125 000 membres des Forces armées canadiennes (FAC), plus de 4 000 policiers de la Gendarmerie royale du Canada (GRC), des organisations policières autochtones, provinciales, municipales et régionales, ainsi que des milliers de diplomates et de civils canadiens ont eu une incidence directe sur les régions et les personnes touchées par les conflits. Nous remercions sincèrement tous ceux qui ont défendu les valeurs du Canada en instaurant la paix et la sécurité dans certaines des régions les plus instables du monde au fil des décennies, et nous leur devons, à eux et à leur famille, un soutien indéfectible et notre plus profonde gratitude.

Des membres des FAC, des policiers et des civils participent actuellement à des opérations de paix et de sécurité dans le monde entier, notamment en soutenant les Nations Unies (ONU) ainsi qu’un certain nombre d’autres organisations et nations. Nous demeurons déterminés à respecter notre engagement en faveur du maintien de la paix et à soutenir la paix et la sécurité mondiales dans un contexte de défis en constante évolution. C’est pourquoi le gouvernement du Canada continue de travailler avec diligence afin de prendre des mesures concrètes pour réformer et moderniser les opérations de paix et de stabilisation. Nous avons créé l’Initiative Elsie sur la participation des femmes aux opérations de paix afin d’accroître la participation concrète des femmes aux opérations de paix de l’ONU, et faire en sorte que les opérations de paix reflètent mieux les communautés qu’elles servent. En outre, dans le cadre de l’opération PRESENCE, un détachement de transport aérien tactique composé d’un avion CC‑130J Hercules, exploité et appuyé par un maximum de 30 membres des FAC, contribue au maintien de la paix à l’échelle internationale en transportant du personnel militaire, de l’équipement et des fournitures dans le cadre des missions de l’ONU. Par l’entremise des Principes de Vancouver, nous veillons également à ce que les enfants restent des enfants en nous efforçant d’empêcher le recrutement et l’utilisation d’enfants soldats dans les missions de maintien de la paix.

De plus, le Canada continue de soutenir l’ONU en fournissant de l’expertise, du financement et des capacités spécialisées afin d’accroître l’efficience et l’efficacité des missions de l’ONU. Nous répondons aux besoins de l’ONU concernant des questions clés que le Canada soutient depuis longtemps, notamment l’égalité entre les sexes, la mise en œuvre du programme sur les femmes, la paix et la sécurité, la formation spécialisée et le renforcement des capacités, ainsi que la protection des civils, particulièrement des enfants, contre les répercussions des conflits et de la violence.

Aux Casques bleus canadiens qui ont déjà été déployés, et à ceux qui sont actuellement déployés dans le monde entier, nous vous remercions de votre service en faveur de la paix. »