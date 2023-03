Support Our Troops summer camp applications now open

– Stock Photo/Photo d’archive

Support our Troops is looking for applicants for their National Summer Camps Program for 2023. The organization is looking to send a number of children who meet specific criteria to camps across Canada.

This marks the 10th year for the organization and its summer camp program. Organizers say the application process has changed a little bit from years past.

“In an effort to remain responsive to the needs of families, Support Our Troops has decided to accept applications earlier for the 2023 camp season, as various national camps are already open for summer registrations.”

Applications will be accepted starting on March 20th and can be filled out online. Support Our Troops says applicants must meet eligibility requirements, including:

Child of a Canadian Armed Forces member serving away from their families:

Deployment/ prolonged training/ attached posting message – current OR scheduled in 2023

Bereaved child of a deceased Canadian Armed Forces member:

No documentation required

Child of a serving ill or injured member of the Canadian Armed Forces

Posting message to CAFTU/ CAFTC

OR

Email/letter from the CAF TU/CAF TC outlining support for camp attendance

OR

Copy of MPRR

Special needs child and/or one sibling per special needs child of a serving CAF member:

Diagnosis letter from a medical organization or representative

AND a Copy of MPRR indicating dependents

Successful applicants will receive a maximum of $700 towards day/residential camp for each child and up to $1100 towards camp for a special needs child.

More information on the program is available on its official website.

Support Our Troops says more than 400 children are sent to camp each summer across the country. The group was started in 2007 as the official charitable cause of the Canadian Armed Forces (CAF).

===

Appuyons nos troupes est à la recherche de candidats pour le programme national des camps d’été de 2023. L’organisation souhaite envoyer un certain nombre d’enfants répondant à des critères précis à des camps partout au Canada.

Cette année, l’organisation célèbre le 10e anniversaire de son programme de camps d’été. Les organisateurs disent que le processus de demande a changé légèrement par rapport aux années passées.

« Afin de continuer de répondre aux besoins des familles, Appuyons nos troupes a décidé d’accepter les demandes plus tôt pour la saison des camps de 2023, étant donné que les inscriptions sont déjà commencées dans divers camps nationaux. »

Les demandes seront acceptées à partir du 20 mars et peuvent se faire en ligne. Appuyons nos troupes précise que les candidats doivent satisfaire aux exigences d’admissibilité, notamment :

Enfant d’un membre des Forces armées canadiennes actif en service loin de sa famille :

Copie du message confirmant le déploiement, la formation prolongée ou l’avis d’affection – actuel OU prévu en 2023



Enfant endeuillé d’un membre des Forces armées canadiennes décédé :

Aucun document requis



Enfant d’un membre des Forces armées canadiennes actif malade ou blessé :

Copie du message d’affectation à l’unité de transition (UT) ou au centre de transition (CT) des FAC OU Courriel ou lettre de l’UT FAC ou du CT FAC appuyant la participation au camp OU Copie du SDPM



Enfant d’un membre des FAC actif ayant des besoins spéciaux ET/OU frère ou sœur d’un enfant ayant des besoins spéciaux :

Lettre de diagnostic d’une association médicale ou d’un de ses représentants

ET une copie du SDPM dans laquelle sont identifiées les personnes à charge

Les candidats retenus recevront une subvention maximale de 700 $ pour un camp de jour ou résidentiel pour chaque enfant et une subvention maximale de 1 100 $ pour un camp de jour ou résidentiel pour un enfant ayant des besoins spéciaux.

Vous trouverez des précisions sur le programme sur le site Web officiel.